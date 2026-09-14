José Luis Ochoa, argentino en Italia: “Con 300 euros de alquiler, 200 de gastos y 100 semanales de supermercado podés vivir, comer bien y ahorrar”

Italia se convirtió en el hogar para muchos argentinos que la eligieron para empezar un nuevo destino laboral, familiar o más bien para aventurarse en un desafío propio en un país donde el lazo con nosotros va más allá de un apellido. Así fue el caso de José Luis Ochoa, conocido en las redes sociales como Lucho, un creador de contenido que dejó su San Clemente del Tuyú natal para explorar nuevos horizontes. A tres años de su residencia permanente, contó a LA NACION cómo es vivir en un pueblo de 100 habitantes donde todos lo saludan en la calle.

Lucho se volvió viral en Instagram después de publicar un reel en el que comparó el sueldo estándar en la Argentina con el que se puede ganar en el sur de Italia. Al tiempo que hizo referencia a lo que se puede hacer con 1200 euros (2.090.917 de pesos) y desmitificó que en aquella región históricamente tildada como “más desfavorecida” no se pueda constituir una buena calidad de vida. Además del salario, el argentino especificó que la seguridad y estabilidad económica fueron los factores que influyeron para que decidiera quedarse allí.

El video viral de Lucho sobre los salarios en Italia y Argentina - @sonolucho

Dejar el trabajo seguro por un futuro incierto

Lucho vive de crear contenido para las redes sociales. Con 198 mil seguidores en Instagram, expone cómo es su vida en Acquappesa, un pueblo costero con 100 habitantes, en la provincia de Cosenza, región de Calabria. Además, asesora a argentinos que quieren mudarse a Italia y no saben por dónde empezar.

Antes de instalarse en el viejo mundo, Lucho trabajó como supervisor de Volkswagen en Argentina y, dos años antes de ir a Italia, estuvo en una confitería en Mar del Plata. Sin embargo, en 2023 un amigo suyo lo invitó a conocer Le Marche, una región que colinda con el mar Adriático.

En 2023 Lucho llegó a Italia con su hija mayor y ambos probaron suerte, sin conocer el idioma y sin tener un trabajo preestablecido (Fuente: Gentileza)

Durante tres meses vivió allí y comparó cómo era su situación respecto a la Argentina. A su regreso a Mar del Plata, llegó a un acuerdo con su empleador y renunció. Sabía que tenía que volver a Italia. “Dejé mi laburo y vine solo. No sabía hablar italiano y tenía tres hijos. Me vine primero con mi hija más grande para que haga la experiencia. Finalmente, mis tres hijos se terminaron viniendo. Así empezó la historia acá”, repasó el creador de contenido.

“Lo que había notado era eso. Primero, en materia de seguridad: en Argentina pasa una moto y enseguida ponés atención o guardás el celular. Acá al principio lo traés ese miedo, pero con el tiempo empieza a desaparecer. Y luego que con un laburo veía posible estar bien y tener una mejor calidad de vida. También el hecho de ser papá me permitió entender que mis hijos podían crecer en un lugar más tranquilo en cuanto a seguridad”, reflexionó Lucho acerca de los motivos de su decisión.

José Luis Ochoa arribó a Italia en 2023 donde tuvo diferentes trabajos, desde lava platos hasta en un hotel (Fuente: Gentileza)

En su desembarco al sur italiano, trabajó como lavaplatos y luego en un hotel. Según dijo, sus compañeros lo ayudaron con el idioma desde el primer día. Destacó la cercanía cultural entre los argentinos e italianos. “En esta parte son más cálidos”, mencionó con una sonrisa en su rostro.

“Acá en el sur ningún laburo te paga menos de 1100 € ó 1200 €"

En referencia al video que se popularizó en Instagram acerca del costo de vida, Lucho fue tajante. “En el norte se gana más (alrededor de 2500 €), pero un alquiler puede salir 1300 €. Italia no tiene un salario mínimo legal nacional; cada región paga según su costo de vida. Acá en el sur ningún laburo te paga menos de 1100 € o 1200 €. Yo pago 300 € de alquiler por un monoambiente a estrenar. Con 300 € de alquiler, 200 € de gastos y 100 € semanales de supermercado —y estoy exagerando—, no solo laburás y tenés calidad de vida, sino que alquilás, vivís, comés bien y ahorrás plata”, detalló.

Así es el departamento donde vive Lucho y que compartió con sus seguidores - @sonolucho

Una migración con contrastes

Lucho confirmó que actualmente es más difícil la situación para los argentinos de asentarse en Italia debido a la Ley Tajani, que limita el reconocimiento de la ciudadanía por derecho de sangre únicamente a los hijos y nietos de ciudadanos italianos nacidos en Italia.

Acquapessa se halla en la provinica de Cosenza, región de Calabria (Fuente: Gentileza)

“Hoy ya es difícil venir solo a hacer la temporada. Aunque los precios en Europa aumentaron un 3% o 5% anual, a nosotros, que venimos de Argentina con alta inflación, no nos asusta ni de casualidad. En invierno, el pueblo donde estoy tiene muy poco trabajo local fuera de la agricultura”, ahondó Lucho.

El creador de contenido señaló que disminuyó la presencia de argentinos que eligen a Italia como país de residencia. Y explicó que es fundamental tener en cuenta aspectos que pueden complicar la estadía de una persona en el país europeo.

Así es el pueblo de 100 habitantes donde vive Lucho al sur de Italia (Fuente: Gentileza)

“La barrera del idioma es fundamental; aprenderlo antes abre puertas y ayuda en lo emocional y psicológico. Migrar solo, es duro emocionalmente, pero si venís con familia, la presión es mayor si algo se complica. El error gravísimo hoy es venir sin documentos. Con el cambio de la ley de ciudadanía se redujo”, dijo.

En la actualidad Lucho vive de crear contenido para las redes sociales y de asesorar a los argentinos que quieren vivir en Italia (Fuente: Gentileza)

Por ese motivo, antes de mudarse a un nuevo país donde no se habla español, por más que parezca que es similar a nuestro idioma, es imprescindible tener en cuenta los puntos a favor y en contra y conocer hasta lo que uno está dispuesto a soportar y las condiciones que pretende.

“El que tenga la posibilidad de hacer la experiencia, que la haga. El movimiento siempre permite crecer y crecer es parte de vivir. Pero siempre con papeles y documentos”, concluyó Lucho.