Tragedia en Indonesia: se hundió un barco en el mar de Java y hay al menos 139 desaparecidos

YAKARTA.- Un barco que transportaba a 241 pasajeros perdió contacto este domingo mientras navegaba por el mar de Java, en Indonesia. Las autoridades desplegaron un operativo para localizar la embarcación, que había atravesado una zona con mal tiempo. Hasta el momento se reportó que murió una persona y 102 fueron rescatadas, pero al menos 139 siguen desaparecidas.

El Virgo Transport 8 había partido el sábado a las 10.13, hora local, desde Surabaya, la segunda ciudad más grande de Indonesia, situada en la provincia de Java Oriental. Su destino era Banjarmasin, en Kalimantán del Sur, en la isla de Borneo.

La comunicación con el barco se interrumpió cerca de las 2 de la madrugada del domingo. Dos horas después, la Oficina de Búsqueda y Rescate de Banjarmasin recibió el aviso de la empresa operadora del navío, PT Virgo Yoel Rihi.

Un barco que transportaba a 241 personas perdió el contacto en el mar de Java

“El operador del barco reportó el incidente a las autoridades tras recibir información de que la embarcación se había topado con mal tiempo”, explicó I Putu Sudayana, jefe de la oficina que coordina la búsqueda, durante una conferencia brindada por video.

Según informó el medio indonesio Detiknews, la última ubicación conocida del buque fue registrada en las coordenadas 4°31′51,82″ S y 114°2′6,88″ E, cuando llevaba un rumbo de 203,94°. El punto, según indicó AP, se encuentra a unos 148 kilómetros del muelle de Búsqueda y Rescate de Basirih, en Banjarmasin.

El jefe del Basarnas, el mariscal del aire Mohammad Syafii, indicó que llegar desde el muelle hasta esas coordenadas demandaría aproximadamente cinco horas. “La distancia es de 80 millas náuticas desde el muelle SAR de Basirih Banjarmasin”, precisó en un comunicado.

Tras recibir el reporte, las autoridades enviaron un equipo de rescate a ese muelle, a la vez que un barco se dirigió hacia la última posición conocida del Virgo Transport 8. Además, el Centro de Mando de Basarnas (BCC) emitió avisos por radio dirigidos a todo el tráfico marítimo de la zona y proporcionó el mapa de como base para llevar a cabo el operativo.

Las tareas de búsqueda comenzaron el domingo por la mañana y cuentan con la participación de personal de la marina, la policía y la empresa propietaria de la embarcación. Sudayana señaló que se movilizó a todo el personal y los recursos disponibles debido a la cantidad de pasajeros y tripulantes. La agencia también informó que se encuentra coordinando las tareas del operativo con las autoridades marítimas y otras agencias relacionadas. Las autoridades también indicaron que mantienen un monitoreo de las condiciones meteorológicas que se pueden presentar en la zona.

“Instamos al público y a las familias de los pasajeros a mantener la calma y esperar información oficial de los agentes. El equipo conjunto de búsqueda y rescate continúa monitoreando la zona y realizando labores de búsqueda en función de los avances en el terreno”, sostuvo Sudayana.

Con información de AP y AFP.