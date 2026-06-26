Kast protagonizó un tenso cruce con un niño que se negó a saludarlo en un acto mapuche y la madre terminó detenida

SANTIAGO DE CHILE.– El presidente de Chile, José Antonio Kast, protagonizó este jueves un tenso altercado con una mujer y su hijo menor de edad en la comuna de Villarrica, en la sureña región de La Araucanía, después de que el niño se negara a estrecharle la mano durante un acto oficial.

El episodio ocurrió en las afueras del Centro Cultural Liquén, donde el mandatario encabezó una ceremonia de entrega de títulos de dominio a familias mapuche. Al ingresar al recinto, Kast se acercó a saludar a un grupo de vecinos que lo esperaba junto a una reja. En ese momento, extendió la mano hacia un niño, pero el menor no respondió al saludo.

“Lo cortés no quita lo valiente. Que le vaya muy bien en todos sus estudios”, le dijo entonces el presidente. La madre del niño intervino de inmediato y lo increpó por su gestión. “Usted tiene a todos los chilenos mal y él tiene conciencia”, le respondió.

La pelea de Kast con un niño

El intercambio, registrado por cámaras y teléfonos celulares, escaló rápidamente. Kast, visiblemente molesto, defendió su gobierno y afirmó que su administración estaba “recuperando el orden y la libertad”. Luego se alejó unos pasos, pero volvió a dirigirse al menor.

“Así como me está mirando, con esos ojos de niño, yo le digo que crezca en libertad”, expresó el mandatario.

La mujer comenzó entonces a gritarle “demagogo” y “nazi”, mientras otros vecinos se sumaban a los reproches. En ese contexto, Kast volvió a hablarle al niño: “Lo siento por usted, joven. Ánimo, fuerza y fe; nunca se deje intimidar, y que su mamá no lo use a usted”.

La frase generó nuevas críticas entre los presentes. Un hombre que llevaba a un menor sobre los hombros le recriminó al presidente que él mismo estuviera usando al niño como parte de la discusión. Kast respondió: “¿Para qué vienen a interrumpir un acto donde está toda la gente feliz?”, antes de retirarse hacia el interior del centro cultural entre gritos y reclamos.

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, compartió el video en sus redes y comentó: “Está forma de gobernar, es de una línea que se quiere que domine toda la América Latina. Cuando se lleva al poder la soberbia y el desprecio a la gente, la gente debe resistir para defender sus derechos”.

Minutos después del cruce, personal de la escolta presidencial y Carabineros se acercaron a la madre del menor para realizarle un control de identidad. Según el reporte policial, el procedimiento reveló que la mujer registraba dos órdenes de detención vigentes por el delito de estafa, una de ellas emitida por el Juzgado de Garantía de Iquique, en el norte del país.

La mujer fue trasladada a la Séptima Comisaría de Carabineros de Villarrica. El Gobierno Regional informó que el operativo se realizó después de que la manifestante fuera sometida a un control preventivo de identidad.

El video del cruce se viralizó rápidamente y abrió una polémica política en Chile. En redes sociales, usuarios opositores cuestionaron el tono utilizado por Kast frente al menor y plantearon dudas sobre la rapidez de la detención de la mujer, ocurrida poco después de que increpara públicamente al jefe de Estado.

#CNNPrime | Claudio Alvarado, biministro del Interior y Segegob, por altercado de Kast en Villarrica: "Cuando una autoridad está en terreno, hay gente que se acerca con buen ánimo y otra con otras intenciones. Es algo a lo que está expuesta toda autoridad (...) No hay Presidente… pic.twitter.com/jMDrgSCZdo — CNN Chile (@CNNChile) June 26, 2026

La Moneda intentó bajar la tensión durante la noche. El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, minimizó el episodio en una entrevista con CNN Chile.

“Cuando una autoridad está en terreno, hay gente que se acerca con buen ánimo y otra con otras intenciones. Es algo a lo que está expuesta toda autoridad”, señaló Alvarado. El funcionario agregó que no hay presidente al que no le haya ocurrido “un episodio de esta naturaleza”.

Agencia AP y El País