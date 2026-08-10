Dónde fue el terremoto en Colombia: el mapa de las zonas afectadas

Un devastador terremoto de magnitud 7,4 sacudió a Colombia a las 7.34 (hora local). El fenómeno dejó un saldo preliminar de, al menos, 47 muertos, heridos graves y severos colapsos de infraestructura. Frente a la magnitud del desastre, la pregunta central que se realiza la opinión pública se enfoca en la ubicación exacta del evento y el alcance del sismo.

El epicentro: San José del Palmar, en el departamento del Chocó

Según los reportes oficiales del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el epicentro del terremoto se situó en el municipio de San José del Palmar, ubicado en el departamento del Chocó, al oeste del territorio colombiano.

Ubicación exacta: A aproximadamente 20 kilómetros de la población de San José del Palmar, en las coordenadas 5,04° de latitud y -76,34° de longitud.

A aproximadamente 20 kilómetros de la población de San José del Palmar, en las coordenadas 5,04° de latitud y -76,34° de longitud. Profundidad: 96 kilómetros.

96 kilómetros. Registro: Detectado por 32 estaciones de la red sismológica nacional.

Aproximadamente una hora después del evento principal, a las 8.18, la misma región registró réplicas de consideración:

Un evento de magnitud 4,6 de profundidad superficial en el municipio de Nóvita (Chocó).

de profundidad superficial en el municipio de (Chocó). Una réplica de magnitud 4,8 (a 88 km de profundidad) nuevamente en San José del Palmar.

Vecinos y rescatistas acuden a un edificio derrumbado en busca de sobrevivientes, en Cali, Colombia (AP Photo/Santiago Saldarriaga) Santiago Saldarriaga - AP

Las zonas urbanas y departamentos más afectados

La actividad sísmica fue percibida en al menos nueve departamentos de Colombia, impactando de manera crítica a distintos centros urbanos:

Chocó (zona del epicentro): En Quibdó , la capital departamental, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba confirmó la presencia de personas heridas y “daños graves en las edificaciones”, mientras se realiza la evaluación oficial del impacto.

En , la capital departamental, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba confirmó la presencia de personas heridas y “daños graves en las edificaciones”, mientras se realiza la evaluación oficial del impacto. Cali (Valle del Cauca): Fue una de las ciudades con daños estructurales más severos. El alcalde Alejandro Eder reportó al menos 20 estructuras colapsadas con personas atrapadas y solicitó apoyo urgente a los equipos de rescate de Bogotá y Medellín.

Fue una de las ciudades con daños estructurales más severos. El alcalde Alejandro Eder reportó al menos y solicitó apoyo urgente a los equipos de rescate de Bogotá y Medellín. Bogotá: En la capital del país, el temblor se sintió con violencia, en especial en edificios de altura. Provocó evacuaciones masivas y la activación de alarmas de emergencia hacia puntos de encuentro en el exterior.

En la capital del país, el temblor se sintió con violencia, en especial en edificios de altura. Provocó evacuaciones masivas y la activación de alarmas de emergencia hacia puntos de encuentro en el exterior. Eje Cafetero y otras ciudades: El sismo se registró intensamente en Medellín, Manizales, Neiva y Pereira. En esta última ciudad se hará presente el presidente Abelardo de la Espriella para acompañar a los afectados y coordinar la respuesta estatal.

El terremoto impactó en diferentes ciudades, incluida Cali, donde hubo edificios derrumbados (AP Photo/Santiago Saldarriaga) Santiago Saldarriaga - AP

Impacto internacional: se sintió en tres países vecinos

Debido a la fuerza de la magnitud 7,4 y a la localización del epicentro en el oeste colombiano, las ondas sísmicas cruzaron las fronteras e impactaron en países limítrofes. El movimiento fue reportado en:

Ecuador

Panamá

Venezuela

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.