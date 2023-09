escuchar

La Asamblea General de las Naciones Unidas 78º tiene lugar del 19 al 23 de septiembre y el 26 de septiembre en Nueva York.

La reunión de este año estará marcada por los debates sobre la crisis climática y los objetivos de desarrollo sostenible planteados por la organización. Otro tema central será la guerra en Ucrania , además de las diferentes crisis en África y la situación de seguridad en Haití.

Por primera vez en años, el presidente estadounidense Joe Biden será el único mandatario de las cinco naciones con poder de veto dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que participará de forma presencial. El premier británico Rishi Sunak, el presidente francés Emmanuel Macron, el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente chino Xi Jinping enviaron representantes de menor rango.

La cita contará con la presencia estelar del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, quien hablará por primera vez el martes en la tribuna de la ONU, robándose la atención en un mundo asediado por las crisis y cada vez más cansado de los conflictos.

Por la tarde de este martes, se espera el discurso de Alberto Fernández, entre otros mandatarios de la región.

10.29 El discurso de apertura del secretario general

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, propuso este martes, al dar inicio la Asamblea General 78º, “renovar las instituciones internacionales del siglo XXI” para que estén basadas “en la equidad, la solidaridad y la universalidad”, en un discurso en el que advirtió que “la democracia está bajo amenaza, el autoritarismo avanza y el discurso de odio cobra auge”.

En un mundo fracturado por la guerra, el cambio climático y la desigualdad persistente, el jefe de la ONU convocó a los líderes mundiales a tomar medidas unidas frente a los enormes desafíos de la humanidad y para comenzar a entregar sus propias evaluaciones en el más global de los escenarios. “Nuestro mundo se está desquiciando. Las tensiones geopolíticas aumentan. Los retos mundiales aumentan. Y parecemos incapaces de unirnos para responder”, dijo Guterres y añadió que las Naciones Unidas –y las formas en que cooperan los países– deben evolucionar para hacer frente a los tiempos que corren.

Reflexionando sobre un año en el que la ONU ha parecido paralizada por las divisiones sobre la guerra en Ucrania, Guterres situó esas divisiones en un contexto más amplio: “El mundo ha cambiado. Nuestras instituciones no. No podemos abordar eficazmente los problemas tal y como son si las instituciones no reflejan el mundo tal y como es. En lugar de resolver los problemas, corren el riesgo de convertirse en parte del problema”.

Y afirmó que “las divisiones se están profundizando entre las potencias económicas y militares, y entre el Norte y el Sur, el Este y el Oeste”.

“Nos acercamos rápidamente a un mundo multipolar. Pero la multipolaridad por sí sola no puede garantizar la paz. Un mundo multipolar necesita instituciones multilaterales robustas”, agregó

El secretario general de la ONU António Guterres

10.00 Arrancó la 78 Asamblea General de la ONU

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, inaugura la 78 Asamblea General de la ONU, en una jornada que tendrá como protagonistas al presidente estadounidense Joe Biden y al ucraniano Volodimir Zelensky, quien hablará por primera vez en la tribuna de la ONU.

Por primera vez, el presidente ucraniano acude a la Asamblea General de la ONU -el pasado año lo hizo por videoconferencia- y participará en una reunión del Consejo de Seguridad dedicada a la guerra a su país, antes de viajar a Washington, principal aliado en su guerra contra Rusia, donde será recibido en la Casa Blanca.

Ucrania siempre ha encontrado en la Asamblea General un gran apoyo, ante la imposibilidad de hacerlo en el Consejo de Seguridad por el veto de Rusia.

El primer presidente en hablar este martes será Lula Da Silva (Brasil), seguido de Joe Biden (Estados Unidos) y Gustavo Petro (Colombia). Los grandes ausentes de esta cita mundial serán los mandatarios de Rusia, China, Francia, Reino Unido (todos ellos miembros permanentes del Consejo de Seguridad). Por América Latina tampoco viajaron los mandatarios de México (Andrés Manuel López Obrador) ni Venezuela (Nicolás Maduro).

