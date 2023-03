La campaña de Meritxell Serret para “mejorar la reputación de la sociedad catalana en el mundo”

escuchar

La consejera de Acción Exterior y de Unión Europea de Cataluña, Meritxell Serret, se encuentra de gira por América Latina. Ya visitó Colombia y Uruguay, está de paso por la Argentina, y mañana parte rumbo a Chile para, entre otros objetivos, “ir mejorando la reputación de la sociedad catalana en el mundo”.

Durante su estadía en Buenos Aires, cargada de compromisos –se reunió con el gobernador Axel Kicillof, con la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina, Cecilia Todesca, y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, en la Casa Rosada; visitó la ESMA y el Parque de la Memoria; acudió a la inauguración de la Delegación del Gobierno de Catalunya en Buenos Aires, por mencionar algunos–, la funcionaria catalana, del partido Esquerra Republicana, habló con LA NACION sobre los motivos de su visita, su juicio por desobediencia y las fricciones con el gobierno español por la causa independentista, entre otros temas.

“La represión nunca me va parar”, remarcó Serret, que fue una de las exiliadas por el Procés, y que volvió en 2021 a España para regularizar su situación ante el Tribunal Supremo.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès; la consejera de Acción Exterior, Meritxell Serret; el expresidente de Uruguay, José 'Pepe' Mujica, y la exvicepresidenta uruguaya Lucía Topolansky mantienen un encuentro en Montevideo el 15 de marzo de 20223.

-Cataluña es una comunidad autónoma de España… ¿Por qué hacer una gira por América Latina? ¿Cree que el independentismo aún debe obtener la simpatía de la comunidad internacional?

-La Generalitat de Cataluña como institución, que representa el conjunto de la sociedad catalana, tiene en sus competencias la acción exterior. Y el objetivo de hacer esta gira es reforzar con más alianzas institucionales los vínculos económicos, comerciales y de cooperación que ya existen.

-¿Por qué se eligieron un año de elecciones para inaugurar una delegación del gobierno de Cataluña en la Argentina?

-En 2019, el gobierno de Cataluña creó por decreto abrir una delegación en la Argentina. Luego hubo distintas circunstancias, sobre todo la pandemia… con lo cual creímos que este viaje era un muy buen momento para inaugurar la delegación. Así que estamos contentos de poder decir finalmente que tenemos esta pieza institucional hacendada en Buenos Aires que nos permitirá mejorar estas buenas relaciones en distintos ámbitos, cultural, social, económico e institucional, no sólo en la Argentina sino en el ámbito de influencia que tendrá esta delegación, que incluirá a Chile, Uruguay y Paraguay.

-Lo pregunto porque dado que su partido, Esquerra Republicana, es más afín ideológicamente al Frente de Todos, ¿cree que una eventual salida del poder del kirchnerismo podría ser un obstáculo para su trabajo en el país?

-De Cataluña no. Como institución tenemos el deber de representar los intereses del conjunto de la sociedad catalana y cuando hacemos nuestra acción exterior tenemos la voluntad de ser útiles a las contrapartes. Y por lógica y por vocación no entramos nunca en lo que son las lógicas internas políticas de cada país.

Manifestantes lanzan una granada de gas lacrimógeno a la policía, en las protestas de Barcelona Alberto Gea - Reuters

-Este año también se celebran elecciones en España. Esquerra actualmente apoya al gobierno de coalición de Pedro Sánchez, ¿un triunfo del PP, primero en los sondeos, podría poner en peligro la mesa de negociación establecida y eventualmente un posible referéndum?

-El gobierno de Cataluña hoy en día no es un color. Con el partido de Esquerra Republicana y el president, Pere Aragonés, desde el principio ha habido ese compromiso de avanzar en la solución política y democrática del conflicto político que existe y que todavía está latente entre Cataluña y el estado español. Y se ha utilizado la fuerza democrática que tiene Esquerra Republicana en el congreso de diputados en Madrid para abrir esta vía de negociación. Y a raíz de esta voluntad de diálogo y de encontrar soluciones políticas y democráticas hemos avanzado en la política anti-represiva; en diciembre también se aprobó una reforma del Código Penal que eliminó el delito de sedición, un delito anacrónico que no tenía sentido en una Europa del siglo XXI. A partir de aquí queda también la vía del referéndum, que cuenta con un gran consenso en la sociedad catalana. Y la vocación del gobierno es avanzar con un acuerdo de claridad, es decir, que la propia sociedad catalana sea capaz de llegar a un consenso sobre cómo, cuándo y de qué manera en la práctica se concretará este referéndum.

-¿Y hubo pasos concretos en este sentido?

-Es una propuesta que lanzó el president a finales del año pasado y como gobierno estamos trabajando para en los próximos meses dar pasos para concretar este acuerdo de claridad y generar consenso sobre cómo concretar en la práctica este referéndum.

-Usted habla de meses, pero eso me lleva a pensar que el 29 de marzo usted comparecerá ante el Tribunal Superior en su juicio por desobediencia. ¿Teme que una inhabilitación pueda comprometer su lucha con la causa independentista?

-Como persona que formó parte del gobierno que organizó el 1 de octubre y que ha padecido esta represión, siempre he dicho que la represión no me va a parar. Uno de los objetivos de esta represión, de este intento de criminalizar las opciones independentistas y republicanas, es intentar anular a las personas, dar miedo. Y por lo tanto, la reacción que yo tengo es la de no dejarme anular. Y mientras pueda seguiré defendiendo un proyecto político que creo que es legítimo.

-¿Pero lo ve posible con un cambio de gobierno? ¿O la Justicia se mantiene totalmente al margen de la política?

-La convicción de Esquerra Republicana de seguir defendiendo la vía negociada se va a mantener. No seremos nunca nosotros quienes abandonemos la vía política del diálogo. Por lo tanto, exigiremos que se mantenga esta senda que se ha iniciado de buscar soluciones democráticas. Y a partir de aquí, cuál va a ser el papel de la Justicia, veremos… Ha habido suficientes declaraciones a nivel de organismos internacionales que han denunciado las situaciones de violaciones de derechos en todos los procesos contra independentistas en el pasado y actualmente tenemos casos, por ejemplo la semana que viene comparecemos ante una comisión del Parlamento Europeo por todo el caso de espionaje de Pegasus. Por lo tanto, veremos cómo evoluciona y cuál va a ser el papel que tendrá el sistema judicial español en el futuro.

El expresidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, durante el acto por el 5º Aniversario del referéndum de autodeterminación, 1-O, en el Arco del Triunfo, a 1 de octubre de 2022, en Barcelona, Cataluña (España).

-Estas tensiones con el gobierno central se manifiestan de distintas formas. Por ejemplo, esta semana, durante su paso por Colombia, hubo un pequeño incidente en torno a una foto en la que recortaron la bandera de España…. ¿Podrían estos percances provocar alguna crisis diplomática entre el gobierno español y los gobiernos de América Latina?

-No, porque no creo que por un tuit y por algunas interpretaciones vaya a haber una crisis con los distintos países.

-Esta vez se trató de un tuit, pero ¿el lobby de la Generalitat de la causa independentista en América Latina podría generar alguna fricción con España?

-La Generalitat tiene competencias en acción exterior. Y en esta gira lo que es evidente es que tenemos unos motivos muy concretos y positivos de fortalecer las relaciones. Y cuando hacemos estas relaciones, hay quien pregunta sobre el conflicto y eso no supone un conflicto para el gobierno español.

-Barcelona es una de las ciudades más elegidas por los argentinos para emigrar, ¿Cómo se adaptan los inmigrantes argentinos allá y cómo los recibe la comunidad catalana? Lo pregunto porque el mes pasado hubo un caso muy resonante de suicidio adolescente y se habló de acoso escolar por motivos de género y también de nacionalidad.

-La relación entre la Argentina y Cataluña es una de amistad. Entonces yo no pondría para nada el acento en el origen. El que sí que hay es un problema de salud mental grave en la sociedad catalana, sobre todo en los jóvenes. Era una familia que estaba siendo atendida desde hacía años desde el sistema educativo, el sistema de derechos sociales.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez el 21 de abril de 2022, en Kiev (Ucrania).

-¿Cómo evalúa el rol de España en la guerra en Ucrania?

-España está en la posición europea. Frente al conflicto de la agresión de Rusia contra Ucrania, tenemos que ser capaces de reforzar el proyecto europeo, de la Unión Europea. Desde el gobierno de Cataluña, hemos dicho que nuestra posición siempre estará en línea con lo que se decida al nivel de la UE, y por ende, de España como miembro.

-Circuló cierta información sobre la cercanía de Carles Puigdemont y la cúpula independentista con el gobierno ruso, ¿impactó de manera negativa en la imagen de la Generalitat?

-El gobierno de Cataluña, desde las instituciones, ha sido un firme defensor de los principios democráticos de las sociedades democráticas y ese es nuestro punto de referencia y, como decía antes, el proyecto europeo, la propia Unión Europea.

