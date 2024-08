La campaña en EE.UU.: en su primera entrevista como candidata, Kamala Harris dijo que mantendrá el envío de armas a Israel

Escuchar

WASHINGTON.- La vicepresidente Kamala Harris, candidata presidencial del Partido Demócrata para las elecciones en Estados Unidos, dijo en su primera entrevista televisiva desde que aceptó la nominación que mantendrá la política hacia Medio Oriente del presidente Joe Biden y no frenará el envío de armas a Israel, una de las demandas del movimiento propalestino y la izquierda en el país.

Harris y su compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, brindaron una entrevista a la cadena de noticias CNN luego de varias semanas de crecientes críticas de su rival republicano, Donald Trump, y los republicanos por su reticencia a responder preguntas directas de la prensa. Harris había respondido esporádica y brevemente preguntas del pool de periodistas acreditados en Casa Blanca que viajan con ella en el Air Force Two, y también ha tenido charlas off the record, y tuvo dos ida y vuelta informales con dos influencers de TikTok en la convención demócrata, pero su campaña había dilatado, hasta esta noche, el formato tradicional de una entrevista uno a uno en televisión, o una conferencia de prensa más amplia.

“¿Haría algo diferente? Por ejemplo, ¿retendría algunos envíos de armas norteamericanas a Israel?”, le preguntó la periodista Dana Bash de CNN a Harris y a Walz, que escuchaba sentado en silencio.

“Soy inequívoca e inquebrantable en mi compromiso con la defensa de Israel y su capacidad para defenderse, y eso no va a cambiar”, respondió Harris. “Israel tenía derecho, tiene derecho a defenderse. Nosotros lo haríamos, y la forma en que lo haga importa. Han muerto demasiados palestinos inocentes y tenemos que llegar a un acuerdo. Estuvimos en Doha. Tenemos que llegar a un acuerdo. Esta guerra debe terminar y debemos llegar a un acuerdo que tenga que ver con la liberación de los rehenes”, continuó.

Kamala Harris, habla en un mitin de campaña en Enmarket Arena durante una gira de campaña en autobús de dos días en Savannah, Georgia SAUL LOEB - AFP

Cuando Bash insistió una vez más con la pregunta acerca de si suspendería el envío de armas a Israel, Harris respondió: “No, tenemos que lograr un acuerdo”.

La entrevista a Harris tocó algunos temas controversiales que han acompañado su carrera política, como su cambio de posición respecto de algunas políticas como el fracking. Durante su primera campaña presidencial, en 2019, propuso prohibir la técnica, criticada por los ambientalistas. Pero luego cambió su posición durante la campaña en 2020 y ahora dijo en la entrevista con CNN que, de llegar a la presidencia, no prohibirá su uso. Harris también respaldó originalmente el Green New Deal, un plan demócrata para acelerar la lucha contra el cambio climático que ha sido criticado con aspereza por la derecha, pero su campaña reiteró ahora que ya no lo apoya. Harris dijo que sus valores no han cambiado.

“Creo que el aspecto más importante y más significativo de mi perspectiva y decisiones políticas es que mis valores no han cambiado”, dijo Harris. “Usted mencionó el Green New Deal. Siempre he creído, y he trabajado en ello, que la crisis climática es real, que es un asunto urgente al que debemos aplicar parámetros que incluyan el cumplimiento de plazos en el tiempo”, afirmó la candidata.

La entrevista ofreció la primera oportunidad concreta para un escrutinio sobre Harris y sus posturas políticas hasta ahora inexistente, una ausencia que había comenzado a darle más relieve a una aparente distante relación de Harris con la prensa. Biden y Harris han tenido un contacto directo mucho menos frecuente con los periodistas que sus predecesores. Y Harris enfrió sus apariciones públicas y bajó su perfil luego de una muy mala entrevista con Lester Holt, de la cadena NBC, al inicio de la gestión demócrata, en su primer viaje a América Central, en la que mostró dificultades para defender su papel en la crisis migratoria en la frontera.

Kamala Harris Brynn Anderson - AP

El tema ganó relevancia en la campaña presidencial sobre todo ante un hecho bastante atípico en la historia moderna de Estados Unidos: Harris llegó a la candidatura luego del paso al costado de Biden sin haber atravesado el tamiz de las primarias presidenciales, y lidera una campaña que avanza con un vértigo nunca visto y tiene poco más de dos meses para convencer al electorado. Harris recurrió durante la entrevista a algunas de las frases que ya ha utilizado en sus mítines, y también insistió en que los norteamericanos están listos para “un nuevo camino”.

“Cuando miro las aspiraciones, los objetivos, las ambiciones del pueblo estadounidense, creo que la gente está lista para un nuevo camino hacia adelante de una manera que ha impulsado a generaciones de norteamericanos, la esperanza y el optimismo”, afirmó.

Harris dijo también que su prioridad desde el primer día como presidente será fortalecer a la clase media, y avanzar medidas para poner en marcha una “economía de la oportunidad”.

La vicepresidente también ofreció un breve recuento de su conversación telefónica con el presidente Joe Biden cuando la llamó para contarle que había decidido dar un paso al costado y darle su respaldo para que fuera ella la candidata presidencial de los demócratas.

“Era Joe Biden y me dijo lo que había decidido hacer. Le pregunté: ‘¿Estás seguro?’ Y me dijo: ‘Sí’”, recordó, y luego agregó: “Para ser honesta, mi primer pensamiento no fue sobre mí. Mi primer pensamiento fue sobre él”.

Temas Estados Unidos