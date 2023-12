escuchar

El expresidente de Uruguay José “Pepe” Mujica volvió a cuestionar al presidente argentino, Javier Milei, y lo definió como “un ideólogo fanático” que “cree que tiene la verdad revelada e incuestionable, y además con el apoyo del cielo”. Luego del balotaje, el exmandatario había calificado de “fatídico” el resultado de los comicios y ahora auguró que las acciones del Gobierno pueden conducir al “autoritarismo”.

“Tiene casi una visión mesiánica. Habla del cielo, de no sé cuánto. Y creo que está convencido”, escribió el exmandatario en un hilo que publicó en su cuenta de la red social X.

En el mismo tono crítico que ya expresó en varias oportunidades desde que el líder de La Libertad Avanza se impuso el 19 de noviembre frente a Sergio Massa, Mujica puso el foco en la actitud del jefe de Estado y afirmó que “se lleva a la sociedad por delante”.

“El problema es que el peso de la crisis lo pagan los sectores más embromados. Eso que dijo de que lo paga la casta es mentira. La casta no tiene ninguna clase de problema, no tiene problemas económicos dramáticos”, agregó en referencia a una de las consignas que Milei levantó desde que inició la campaña electoral.

En sintonía con las voces de la oposición que rechazaron el megadecreto anunciado la semana pasada y el proyecto de ley ómnibus que el Ejecutivo presentó ante el Congreso, el referente del Movimiento de Participación Popular (MPP) se mostró en contra a las medidas que pretende llevar adelante la gestión libertaria y la forma en que se propone concretarlas.

“Yo que sé. No sé si eso funciona, porque no podés hacer lo que querés con el Parlamento. La división de poderes es sabia. Entiendo que hay que hacer reformas en la Argentina y todo lo demás, pero todo tiene un límite”, remarcó e insistió en que Milei “es un fanático que no tiene nada de demagogo y que se está jugando por lo que dijo que había que hacer, pero eso desemboca en el autoritarismo”.

LA NACION