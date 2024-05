Topolansky dijo que el cáncer de Mujica no hizo metástasis y recordó una charla con Tabaré Vázquez

Escuchar

MONTEVIDEO.- Lucía Topolansky confirmó que su esposo, el expresidente uruguayo José Mujica, tiene un cáncer que no hizo metástasis y que por tanto optará por la radioterapia como tratamiento. El tumor en el esófago había sido informado el pasado lunes.

“Como uno es viejo, olfatea cosas. Como él vino teniendo unos problemas de reflujo y esas cosas que aparecen, sospechamos, y fuimos de inmediato a la medicina, que es lo mejor; no hay que ir a internet, hay que ir a la medicina. En el abanico de posibilidades estaba, y ahora hay que estar en pie de pelea”, expresó Topolansky.

“Una vez, hace bastante, en una conversación con Tabaré Vázquez hablábamos del estado de ánimo del paciente: cuando el paciente está en pie de lucha, dispuesto a darle pelea, hay una ventaja enorme; cuando el paciente se tira al suelo, es mucho más difícil”, expresó en diálogo con Arriba Gente (Canal 10).

José Mujica junto a su esposa, Lucía Topolansky, en la conferencia de prensa en la que anunció que tiene un tumor El País - Uruguay

La exvicepresidenta dijo que “es una ventaja que no tenga ninguna metástasis”, y añadió que “el tipo de cáncer es atacable con radioterapia”, que debido a otras patologías que tiene Mujica, es el tratamiento “más conveniente”.

Este viernes “le van a hacer otro examen” para “ver el punto exacto donde tiene que caer la radioterapia, y empezaría de inmediato” con el tratamiento.

Según dijo, se hará la radioterapia donde le indique su obra social y ratificó que será en Uruguay. “A la medicina uruguaya no hay que subestimarla”, concluyó.

El tratamiento durará aproximadamente un mes y medio, con sesiones de lunes a viernes.

Localizado

Mujica había detallado este miércoles que el tumor “está localizado” y que probablemente se trataría con radioterapia.

“Me han hecho chequeos de todos lados, el asunto está localizado y es un tipo de variante celular que es muy atacable por radiación. Es casi seguro que el tratamiento que me van a imponer es radiación”, explicó en diálogo con la prensa.

Además, apuntó que seguirá su “vida normal, todo lo que pueda”.

El expresidente uruguayo Pepe Mujica junto a su mujer Lucía Topolansky AFP

El exmandatario dijo sentirse agradecido de ser uruguayo.

“Qué lindo es ser uruguayo, ¿Sabe por qué? Porque me llamó gente con la que políticamente hemos estado enfrentados, hemos tenido lío y es notable. El presidente [Luis Lacalle Pou], el doctor [Julio María] Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle Herrera, Pedro Bordaberry… Una cantidad de gente”, agradeció.

Además, contó que ha recibido saludos de todas partes del mundo y ofertas para recibir tratamiento médico en el exterior.

“Hoy vino el presidente de una mutualista importante que habían avisado de Estados Unidos Yo no voy a ir ni a la esquina. Yo confío en los médicos uruguayos y a la edad que tengo agradezco mucho, vamos a ver lo que podamos arreglar acá en el barrio nomás”, aseguró.

Consultado por si tiene miedo, respondió tácito: “Todo lo que nace, nace para morirse. Hay que aceptarlo. He tenido una suerte… Tengo balazos a patadas, perdí el bazo, tengo una enfermedad inmunológica… ¡Estoy viviendo de gratis! ¿Qué me voy a quejar? Cuando me toque me toque”.