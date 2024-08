La denuncia de Fabiola contra Alberto Fernández por violencia de género, en The New York Times

Escuchar

La denuncia de la ex primera dama Fabiola Yañez contra el expresidente -y expareja- Alberto Fernández por violencia de género llegó al prestigioso periódico The New York Times. El caso que causó un terremoto político en la Argentina fue tema en varios medios del mundo y este viernes fue replicado por este diario con base en Nueva York.

“Fiscales acusan al expresidente de la Argentina de golpear a la primera dama”, es el título de la nota, en que se califican los hechos como un “escándalo de violencia doméstica” que “sacudió” al país. Asimismo remarca que “Fernández fue acusado de abusar a su pareja, Fabiola Yañez” y que “él negó todas las acusaciones”.

El artículo escrito por Jack Nicas y Daniel Politti -corresponsales en Montevideo y Buenos Aires respectivamente- comienza con el relato de los hechos de la imputación por violencia de género “después de que imágenes mostraran a la ex primera dama con un ojo morado”. En ese marco, agrega: “En documentos judiciales presentados el miércoles, los fiscales acusaron a Fernández de realizar ‘lesiones corporales graves’ y ‘amenazas coactivas’ contra Yañez mientras era presidente. Un juez federal decidirá si acusará a Fernández por esos dos cargos, que podrían conllevar una pena de prisión”.

Tras ello, hace hincapié en los hechos que relató el fiscal Ramiro González -según la declaración de Yañez y las pruebas que presentó-. “Fernández golpeó repetidamente a Yañez, de 43 años, y la sometió a abuso psicológico mientras la pareja vivía en la residencia presidencial de la Argentina en las afueras de Buenos Aires. Dijeron que era común que Fernández abofeteara a Yañez con tanta fuerza que le dejaba la mejilla caliente. En un caso, dijeron los fiscales, golpeó a Yañez en el ojo, dejándola con un ojo morado. Acusaron a Fernández de patear a Yáñez en el estómago en agosto de 2021, sabiendo que podría estar embarazada. Yañez ha dicho que Fernández la obligó a abortar en 2016, cuando la interrupción de embarazos todavía era ilegal”, enumera.

Alberto Fernández y Fabiola Yañez, en 2019. Spencer Platt - Getty Images South America

“La pareja nunca se casó, pero estuvieron juntos durante más de una década antes de separarse recientemente. Tienen un hijo juntos. Las acusaciones salieron a la luz cuando los investigadores encontraron fotografías de Yáñez con un ojo morado y un brazo magullado en el teléfono de la exsecretaria de Fernández -María Cantero-. Los investigadores estaban registrando el teléfono como parte de una investigación separada sobre un presunto plan de malversación de fondos, en la que los fiscales también buscan cargos contra Fernández”, suma la nota.

En un subtítulo aparte, The New York Times realiza un acotado perfil del exmandatario y su gestión. “Fue elegido en 2019 como parte de una fórmula de izquierda con la expresidenta Cristina Kirchner, quien dirigió el país de 2007 a 2015 y fue su vicepresidenta. La presidencia de Fernández estuvo sumida en una crisis económica que no hizo más que crecer. Las políticas de su administración para tratar de apuntalar la economía y la moneda argentinas (imprimiendo más pesos argentinos, retrasando enormes pagos de deuda y creando un conjunto bizantino de reglas monetarias) ayudaron a que la Argentina cayera en picada económica en 2022. La inflación se disparó en tres dígitos, el más rápido que cualquier nación en ese momento, y el valor de la moneda colapsó”, se relata.

Además, la nota menciona la aparición del actual presidente, Javier Milei: “La crisis hizo que Fernández fuera profundamente impopular y se negara a buscar un segundo mandato. El año pasado, un economista libertario y experto en televisión ganó la presidencia prometiendo desmantelar el gobierno de la Argentina y recortar las regulaciones. Bajo las medidas de austeridad de Milei, la pobreza ha seguido aumentando, superando el 50 por ciento, pero él ha dicho que necesita más tiempo para arreglar la economía”.

Javier Milei, presidente de la Nación. Fabián Marelli - LA NACION

En otro tramo del artículo, el diario ahonda en la reacción del país tras la noticia del escándalo. “Las acusaciones de abuso han dominado la conversación nacional en Argentina desde que los medios de comunicación locales informaron por primera vez sobre las fotos de Yáñez. La semana pasada se filtraron más detalles, incluidos informes de mensajes de texto que parecen mostrar a Fernández reconociendo la violencia doméstica. El expresidente, que ya era profundamente impopular cuando dejó el cargo, ha enfrentado condenas de todo el espectro político”, indica.

“Muchos han señalado el caso como ejemplo de un problema más amplio de violencia contra las mujeres que a menudo se oculta y se ignora. Fernández se describió públicamente como feminista y el Congreso de Argentina legalizó el aborto durante su presidencia”, ejemplifica el diario. Además, remarca las posturas de Milei y sus aliados tras conocerse la noticia: “Han aprovechado las acusaciones no sólo para criticar a Fernández, sino también al gasto público en cuestiones feministas”.

Con respecto a qué puede suceder de acá en adelante, la nota informó que el fiscal González ampliará la investigación a través de una declaración al entonces médico presidencial -Federico Saavedra- y al personal de la Quinta de Olivos. “Un juez federal argentino decidirá si procesa al expresidente. Fernández, a quien ahora se le prohíbe salir de la Argentina y contactar a Yañez, no ha sido visto afuera de su departamento en Buenos Aires desde que surgieron las acusaciones hace dos semanas”, finaliza The New York Times.

