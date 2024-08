Informe de Unicef: la reacción del Gobierno tras conocerse el dato de que un millón de niños se van a dormir sin cenar

Escuchar

El Gobierno reaccionó este viernes al informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), publicado esta semana, que sostiene que un millón de niños en la Argentina se van a dormir sin cenar. El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió a este tema durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

“Es una realidad que conocemos los argentinos. Como periodista y hoy como parte del Gobierno, sabemos de la situación social de la Argentina como nadie”, sostuvo el portavoz de Javier Milei. En ese marco, insistió en el rol del Ministerio de Capital Humano, que comanda Sandra Pettovello, para la asistencia a los vulnerables. “Como dijimos el 11 de diciembre en esta sala y como dijo el Presidente, para lo único que puede haber algún movimiento de fondos adicionales es para los vulnerables”, indicó.

En tanto, agregó: “La que tiene la chequera es Pettovello para asistir a todo aquel que sea necesario. Tenemos un problema con la pobreza, especialmente con la pobreza infantil, que son los menores de 14 años, y también la indigencia, por lo que es una prioridad para nosotros y están todos los recursos disponibles. La devastación es tal que es un trabajo arduo. Nuestra prioridad es erradicar la pobreza, sobre todo la que afecta a los niños y ni hablar de esto en vísperas del Día del Niño”.

El dato de que un millón de chicos se van a dormir sin cenar en el país surge de una actualización del último informe sobre pobreza que difundió Unicef. Además, se agrega que, en comparación a años anteriores, el número de chicos que saltean comidas por la situación económica se incrementó.

Media sanción para el financiamiento a universidades

Tras el revés al Gobierno por la media sanción en Diputados para el financiamiento a universidades, Adorni fue consultado sobre si desde el Poder Ejecutivo evalúan vetar el proyecto si finalmente es aprobado por el Senado. “Le falta su sanción definitiva. Hemos incrementado el gasto, siempre estuvimos abiertos al diálogo, jamás estuvo en riesgo la educación pública, incluyendo a las universidades”, aseguró el vocero.

Sin embargo, luego advirtió: “No hay mucho para decir hasta que el proyecto tenga sanción. Milei lo dijo, todo lo que tenga intención de destruir el equilibrio de las cuentas públicas, se usarán todas las herramientas. El veto hoy no está en agenda. Tenemos que ser respetuosos hasta que se apruebe. No tenemos ni siquiera la sanción, cuando la tengamos lo podremos analizar. Milei tiene como premisa que todo lo que vaya en línea con destruir el equilibrio de las cuentas será analizado su veto, lo que se considere que no, se respetará la decisión del Legislativo”.

La posibilidad de repetir elecciones en Venezuela

Ante la propuesta del mandatario colombiano, Gustavo Petro, y del presidente de Brasil, Lula Da Silva, de repetir las elecciones en Venezuela con el objetivo de buscarle un fin al conflicto por la no presentación de las actas electorales -y que Nicolás Maduro se proclamó ganador-, desde la vocería presidencial rechazaron la iniciativa.

“Está claro que consideramos quién fue el ganador de las elecciones, tenemos una postura clara con respecto a eso. No vemos que exista una razón para que haya elecciones nuevamente”, marcó Adorni.