NUEVA YORK.- Vamos a aclarar algunas cosas. Heidi Agan no es la princesa de Gales. Nunca ha conocido a Kate Middleton. Nunca ha sido contactada por el Palacio de Kensington, ni está trabajando secretamente con la familia real como parte de un encubrimiento.

Agan es, sin embargo, una británica de 43 años, delgada y morocha, cuyo rostro guarda un parecido con el de Kate y ha convertido el parecerse a una de las mujeres más famosas del mundo actuando en fiestas y eventos como una doble.

Mientras circulan rumores sobre el paradero de Kate tras una cirugía anunciada previamente este año, Agan fue arrastrada al centro de la polémica. Cuando se dijo que Kate fue captada en cámara a principios de este mes, los escépticos no tardaron en afirmar que la persona en el video no era la princesa ausente, sino más bien una impostora, y algunos sospechaban que era la propia Agan.

Ahora ella quiere aclarar las cosas.

-¿Cómo te convertiste en una imitadora de Kate?

-Fue hace 12 años. Trabajaba como moza y todos insistían en cuánto me parecía a ella. Era alrededor de la época de la boda real. Ni siquiera pensaba que los imitadores fueran reales o que se pudiera ganar dinero haciéndolo. Eventualmente, envié mi foto a unos cuantos agentes y conseguí mi primer trabajo una semana después. Dejé de ser moza.

-¿Es un trabajo de tiempo completo?

-Lo era. La pandemia terminó con todo, y la industria del entretenimiento, creo, ha luchado por recuperarse. Ahora trabajo en la dirección de una escuela de danza y teatro musical.

-¿Cómo te comportás cuando actuás de Kate?

-Como imitadoras, estudiamos bastante a la realeza, los detalles más finos, supongo, que a nadie más realmente le importaría, incluso hasta el perfume que usa.

-¿Qué es algo específico que has aprendido en tu investigación sobre Kate?

-Siempre se lame los labios cuando está en la Abadía de Westminster. Por lo general, cuando están esperando al principio para entrar.

-¿Cómo es un día típico de trabajo? ¿Participás de muchos eventos?

-Hay muchos eventos corporativos. Hay muchas compañías estadounidenses que traerán a gente, supongo que los mejores vendedores o lo que sea. Vienen a Londres y a menudo hacemos encuentros en sus comidas de bienvenida, porque claramente no vas a lograr que los verdaderos Kate y Guillemos aparezcan en tus eventos.

-Repasemos las últimas semanas...

-Al principio era algo bastante divertido. Ahora se ha convertido en esta enorme conspiración mundial y de alguna manera quedé atrapada en ella.

-¿Te han acosado en las redes sociales?

-Estoy recibiendo muchos mensajes de personas que me dicen: “Eras vos, ¿verdad?”. Cuando digo que no, insisten: “Pero te están pagando para estar aquí en esta situación y engañarnos”. Algunos de los comentarios son bastante viles, pero es algo que he aprendido a aceptar. Es parte de este trabajo.

-Están preguntando sobre el reciente video de Kate y su esposo, el príncipe Guillermo, en una tienda de productos agrícolas en Windsor. El video es borroso, y muchas personas han especulado que la mujer que aparece sos vos. Para ser claras, ¿eras vos?

-Cien por ciento no. Estaba trabajando en el estudio de danza, a más de 100 kilómetros de donde la gente cree que estaba. Para dejar constancia, creo que el video es genuino.

-¿Este trabajo alguna vez te hace sentir insegura?

-Hay ocasiones en las que alguien puede volverse un poco loco o te puede seguir a casa. Suele ser si he estado en un trabajo en Londres y alguien te ve y cree que eres real. Te seguirán todo lo que puedan. He cambiado de tren un par de veces antes solo para perder de vista a alguien.

-¿Hay otras imitadoras de Kate?

-Creo que en el último recuento había tal vez 135. La gente piensa que hay competencia entre nosotras, que todas nos odiamos entre nosotras. Ese no es el caso. El mundo de los imitadores es esta extraña y maravillosa familia alternativa.

-¿Ha sido la intriga en las últimas semanas buena para los negocios?

-Por lo general, cuando Kate está fuera del foco de atención, como cuando estaba embarazada y estaba realmente enferma, el trabajo se reduciría, creo, por respeto hacia ella para asegurarme de que estuviera bien. Eso es lo que esperaba que sucediera esta vez. Ha sido muy extraño que haya ocurrido lo contrario.

-Nunca has conocido a Kate, ¿verdad?

No. No creo que lo haga nunca, tampoco.

-Si la conocieras, ¿qué sería lo primero que dirías?

-¿Cómo lográs que tu pelo se vea así?

Por Madison Malone Kircher

The New York Times

