ROMA.- No es una novedad que haya discusiones acaloradas en el Parlamento italiano. Ayer, de hecho, hubo chispazos y chicanas entre el oficialismo y la oposición durante un encendido debate sobre política exterior. Pero causó polémicas un gesto irónico de la primera ministra, Giorgia Meloni, que, en una sesión en la que se mostró más histriónica que nunca, escondió su cara adentro del saco gris de su tailleur Armani.

Meloni actuó así, divertida, después de que un diputado de la oposición, el líder de los Verdes, Angelo Bonelli, que estaba hablando de la catástrofe humanitaria en la Franja de Gaza, le reclamara: “¡No me mire con esa mirada inquietante!”.

Probablemente, si el The Wall Street Journal no hubiera puesto en su tapa esa imagen de Meloni, en una fotonoticia que no mereció ningún artículo, la cosa no hubiera pasado a mayores. Pero la foto y la repercusión generaron controversias.

“Noto el revuelo de diversos exponentes de la oposición porque a las palabras del líder de los Verdes Bonelli contesté cubriéndome irónicamente la cara para no provocar ansiedad en el colega”, salió a decir Meloni en un posteo de Instagram en el que sumó cuatro fotos de ese momento.

No sé qué quiso decir con ‘mirada inquietante’, pero me disculpo con el colega y con cualquier otro que se haya sentido intimidado”, sumó.

Meloni aludió así al expremier y líder del Movimiento Cinco Estrellas, Giuseppe Conte, que fue el primero en atacarla por ese gesto. “Hizo bien en taparse la cara, porque la perdió completamente”, le gritó Conte, que durante el debate acusó a la premier de tener una política exterior “cómica” y de llevar a Italia a “la tercera guerra mundial”.

Due milioni di famiglie rischiano di perdere la casa all'asta mentre le banche distribuiscono 28 miliardi di utili. Giorgia Meloni resta a guardare, come non fa nulla per un negoziato di pace, per evitare la Terza Guerra Mondiale. pic.twitter.com/5kBFwltn47 — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) March 20, 2024

Al margen de acusar a Meloni en X de no escuchar su intervención, Bonelli hizo saber que no quedó para nada satisfecho tras el pedido de disculpas de la premier, a la que le exigió asumir comportamientos institucionales.

“¿Yo, intimidado? No. El problema no son tampoco las disculpas, el punto es que cuando la premier viene al recinto tiene que hacer de premier y tener una postura institucional, que ella no tiene”, comentó Bonelli, que destacó que ayer estaba hablando de temas graves como la tragedia de Gaza “y la mímica facial, francamente molesta, de la premier, es algo que no se ve en ningún recinto parlamentario, en Europa y en el mundo.

Ieri stavo intervenendo ricordando la catastrofe umanitaria in corso a #Gaza. La premier Meloni invece di ascoltare si lasciava andare a sguardi che per quanto mi riguarda erano irricevibili. Poi ha fatto questo gesto perché le ho detto non faccia quegli sguardi inquietanti pic.twitter.com/AaLpP7yF7g — Angelo Bonelli (@AngeloBonelli1) March 21, 2024

“Uno puede estar o no estar de acuerdo, pero muecas, miradas, mientras uno habla de cuestiones relevantes… no se hace: uno escucha y responde”, siguió. “El tema de fondo es que esa foto no sólo fue a parar al The Wall Street Journal, sino que dio la vuelta al mundo y no es sólo un problema suyo, sino de Italia. Corremos el riesgo de hacer un papelón”, agregó.

En sintonía se manifestó el eurodiputado Mario Furore, del M5E, que imaginó la escena de los líderes de la Unión Europea reunidos este jueves para el Consejo europeo hojeando el The Wall Street Journal y encontrándose con la imagen de Meloni tapándose la cara en pleno debate parlamentario. “El comportamiento de Giorgia Meloni -clamó-, no le hace honor a la institución que representa y pone en grave incomodidad a toda Italia”.