La dura advertencia de Irán a Estados Unidos tras la amenaza de Trump de retomar la guerra

WASHINGTON.- En medio de la frágil tregua entre Estados Unidos e Irán, el jefe negociador de la república islámica, Mohamad Baqer Qalibaf, lanzó este sábado una advertencia a Donald Trump al asegurar que Teherán responderá de forma “aplastante” si Washington retomas las hostilidades, y afirmó que el régimen aprovechó el cese del fuego vigente desde el 8 de abril para reconstruir sus fuerzas armadas.

“Nuestras fuerzas armadas se han reconstruido durante la tregua de tal manera que si Trump comete otro acto de locura y reinicia la guerra, [el resultado] será ciertamente más aplastante y amargo para Estados Unidos que en el primer día de la guerra”, publicó en redes sociales Qalibaf, que también es el presidente del Parlamento iraní.

Su aviso se da tras las recientes declaraciones de Trump, que en una suerte de ultimátum a Irán aseguró que las conversaciones con Teherán están “en el límite” entre llegar a un acuerdo para finalizar la guerra en Medio Oriente o reiniciar los ataques.

“Si no obtenemos las respuestas correctas, esto avanza muy rápido. Estamos totalmente listos para actuar. Tenemos que conseguir las respuestas correctas: tendrían que ser completamente buenas, al 100%”, desafió Trump.

El jefe del Ejército pakistaní, Syed Asim Munir es recibido por el Ministro del Interior iraní, Eskandar Momeni, a su llegada a Teherán como parte de los esfuerzos de mediación entre Irán y Estados Unidos (AFP) HANDOUT - Inter-Services Public Relations

Frente a este escenario, Pakistán y Qatar enviaron delegaciones enviados a Irán, según informaron funcionarios y diplomáticos el viernes, en una intensificación de los esfuerzos para evitar que se rompa el alto el fuego entre Estados Unidos y el régimen islámico.

Este sábado, el jefe del ejército paquistaní, el mariscal de campo Syed Asim Munir, que ha desempeñado un papel fundamental en los esfuerzos de mediación de su país, se reunió con Qalibaf en lo que pareció indicar que los esfuerzos diplomáticos estaban cobrando impulso ante el creciente temor a un regreso a la guerra abierta y la posición oscilante de Trump en el conflicto.

En una conversación con el secretario general de la ONU, António Guterres, el canciller iraní, Abás Araqchi, se quejó de las “posiciones contradictorias y las repetidas exigencias excesivas” de Washington, según recogen las agencias Tasnim y Fars.

Estos factores “perturban el proceso de negociaciones llevado a cabo bajo la mediación de Pakistán”, estimó el ministro iraní.

“A pesar de su profunda desconfianza hacia Estados Unidos, la República Islámica de Irán ha participado en el proceso diplomático con un enfoque responsable y la mayor seriedad, y busca alcanzar un resultado razonable y equitativo”, agregó.

Según la agencia iraní Irna, el jefe del ejército pakistaní, quien ha tenido un rol destacado en los acercamientos, conversó hasta las primeras horas del sábado con Araqchi sobre los “últimos esfuerzos e iniciativas diplomáticas destinadas a impedir una nueva escalada”.

Según se informa, las conversaciones se centraron en un documento de14 puntos propuesto por Irán, que considera el marco principal para las discusiones, y en los mensajes intercambiados entre ambas partes.

Un clérigo habla por teléfono junto a un retrato del líder supremo iraní, el ayatollah Mojtaba Khamenei, en Teherán, Irán, el 18 de mayo de 2026 (AP/Vahid Salemi) Vahid Salemi - AP

Qalibaf afirmó que Irán defendería sus “derechos legítimos”, tanto en el campo de batalla como a través de la diplomacia, pero aclaró que no podía confiar en “una parte que carece por completo de honestidad”, una acusación que Teherán ya ha formulado en varias oportunidades.

Entonces insistió en que las fuerzas armadas de Irán habían reconstruido sus capacidades durante el alto el fuego y que, si Estados Unidos “reanuda estúpidamente la guerra”, las consecuencias serían “más contundentes y amargas” que al inicio del conflicto.

Los puntos de conflicto

En tanto, el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, había advertido previamente que los desacuerdos con Washington continúan siendo “profundos”. Según dijo, siguen “en suspenso” los asuntos relativos al fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, la situación en elestrecho de Ormuz, el bloqueo estadounidensedelos puertos iraníes y el tema nuclear.

Catar, que se ha visto muy afectado por la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, y otros países de la región también ha intensificado los esfuerzos de mediación alternativos.

Agencias Reuters y AFP