Donald Trump explicó por qué podría faltar al casamiento de uno de sus hijos en una isla de las Bahamas

WASHINGTON.- Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente estadounidense, se casará este fin de semana en una isla de las Bahamas, pero el mandatario estadounidense no se encuentra entre los invitados confirmados a la íntima ceremonia. “No es un buen momento para mí. Tengo este asunto llamado Irán y otras cosas“, argumentó el líder republicano.

Si bien Trump aseguró ante la prensa que tratará de asistir al casamiento reparó en que este cae en “un mal momento”, en gran medida por el conflicto con Irán, en el que ambos países transitan una frágil tregua a la espera de alguna definición sobre un eventual acuerdo que pueda retomar las negociaciones de paz.

Donald Trump Jr., más conocido como Don Jr, se casará con la influencer y modelo Bettina Anderson en las Bahamas este fin de semana, según informó la prensa estadounidense, aunque se desconoce con exactitud el día de la celebración, cuyos detalles permanecen en reserva.

El casamiento tendrá lugar mientras Trump padre busca un acuerdo para poner fin a su impopular guerra con Irán, que ha hundido los índices de aprobación presidencial y desatado la indignación de los votantes por el costo de vida antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

“Él quiere que vaya. Va a ser una pequeña ceremonia privada y voy a intentar ir”, explicó Trump a los periodistas en el Despacho Oval cuando le preguntaron si asistiría a la celebración. Y acto seguido agregó: “Le dije: ‘No es un buen momento para mí. Tengo este asunto llamado Irán y otras cosas’“.

Bajo esa misma línea, el mandatario se refirió a las consecuencia de no asistir al casamiento de Donald Trump Jr, su primogénito 48 años, que suele mostrarse con el mandarario. “Salgo perdiendo sí o sí. Si voy, me destrozan. Si no voy, me destrozan (...) los medios de noticias falsas, por supuesto”, insistió Trump.

Donald Trump Jr. (47) y la filántropa Bettina Anderson (39) Archivo/@bettina_anderson)

Entonces, el presidente estadounidense, padre de cinco hijos nacidos de tres matrimonios diferentes, le deseó lo mejor a la nueva pareja. “Espero que tengan un gran matrimonio”, expresó Trump.

Donald Trump Jr., de 48 años, es vicepresidente ejecutivo de The Trump Organization, el conglomerado familiar de bienes raíces de lujo, y un ferviente defensor de la agenda política de derecha del movimiento MAGA de su padre.

Con frecuencia, se lo puede ver junto al mandatario en varios encuentro políticos. A principios de este mes fueron fotografiados al regresar juntos a la Casa Blanca desde Mar-a-Lago, el complejo que tiene en Florida el presidente.

El año pasado Don Jr. dijo que podría presentarse a la presidencia “quizá algún día”. El dato no es menor, el segundo y último mandato de su padre se extiende hasta enero de 2029, y el presidente republicano aún no definió un sucesor.

El casamiento

Si bien no trascendieron mayores detalles de la celebración, medios estadounidenses informaron que el el hijo de Trump contraerá matrimonio con Anderson, en una isla remota de las Bahamas, donde se espera que asistan menos de 50 invitados, entre ellos familiares y allegados más íntimos de la pareja.

La relación entre Trump Jr. y Anderson, aunque reciente, siguió una trayectoria pública.

Bahamas

Según People, empezaron a salir alrededor de junio de 2024, aunque en ese momento Trump Jr. todavía estaba públicamente comprometido con Guilfoyle, expresentadora de Fox News. Su primera aparición fotográfica juntos data de un almuerzo en agosto de 2024.

Para septiembre de ese mismo año, surgieron informes de que Trump Jr. y Guilfoyle pasaban tiempo separados, confirmándose su ruptura hacia diciembre. Poco después, la presentadora fue nominada por el presidente Trump como embajadora en Grecia.

Liberado de su compromiso anterior, la relación con Anderson floreció rápidamente. Él la acompañó a su cena de cumpleaños en Palm Beach en diciembre de 2024 y la presentó como su invitada en la celebración de Año Nuevo de la familia Trump en Mar-a-Lago.

Ya para enero de este año, Anderson acompañó a Donald Jr. a la inauguración presidencial de su padre. También viajaron juntos a Udaipur, India, para asistir a un casamiento el mes anterior a su compromiso, consolidando su vínculo.

Agencia AFP