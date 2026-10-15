Harry y Meghan hicieron su primera aparición pública tras volver a vivir en Reino Unido
El hijo del rey Carlos III y la duquesa de Sussex visitaron la ciudad de Nottingham, donde ellos en 2017 habían anunciado su compromiso; “Es genial estar de vuelta”, dijo la actriz
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NOTTINGHAM (AFP).- El príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, realizaron este jueves su primera aparición pública juntos desde su regreso al Reino Unido, durante una visita en Nottingham, en el centro de Inglaterra, a una organización benéfica que apoya el hijo de Carlos III.
Estuvieron alrededor de una multitud de alrededor de 100 personas y tardaron unos 15 minutos en entrar al Community Recording Studio (CRS), deteniéndose para saludar a quienes les deseaban lo mejor.
La pareja estrechó manos y se agachó para charlar con algunos chicos, mientras que a Meghan le regalaron con ramos de flores y un globo. “Es genial estar de vuelta”, le dijo la duquesa de Sussex a una persona, según publicó la revista People.
Fue en Nottingham también donde Meghan hizo su primera aparición pública oficial junto a Harry el 1 de diciembre de 2017, cuatro días después de que la pareja anunciara su compromiso.
Desde su mudanza este verano al Reino Unido con sus dos hijos, Archie y Lilibet, tras seis años en Estados Unidos, Harry y Meghan se mantuvieron relativamente discretos, aunque el hijo menor del actual rey participó en solitario en varios actos de organizaciones benéficas a las que apoya o patrocina.
Su llegada marcó la primera aparición pública de la duquesa en el Reino Unido desde 2022, cuando acompañó al príncipe Harry al funeral de la reina Isabel II.
En paralelo, The Telegraph publicó que este tipo de apariciones públicas serían poco frecuentes para la duquesa, quien en cambio optó por priorizar a su familia, expandir su negocio As Ever (su marca de productos de comida para el hogar) al Reino Unido y relanzar su carrera como actriz.
La vuelta
Hace seis años los duques de Sussex sacudieron a la Corona británica al anunciar que dejarían de ser miembros senior de la Casa Real de Windsor para construir una vida libre y económicamente independiente al otro lado del océano.
A mediados de agosto aterrizaron en el aeropuerto de Birmingham junto a sus hijos, Archie y Lilibet, de siete y cinco años. La estadía será por tiempo indeterminado y los menores ya asisten a una nueva escuela.
Tras la mudanza, los Sussex seguirán siendo personas privadas y miembros de la realeza sin funciones oficiales. No vivirán en un palacio y, al menos por ahora, también deberán costear su propia seguridad.
Según fuentes cercanas a la pareja, el viaje familiar que hicieron en julio para reencontrarse con el Rey, durante el cual los niños pudieron compartir tiempo con su abuelo, habría sido determinante.
Sin embargo, hay otra versión que hace alusión a preocupaciones económicas. Hasta fines de agosto, Harry debía un pago inicial de casi 11 millones de euros a Associated Newspapers, tras perder la demanda por privacidad que presentó ante el Tribunal Superior junto a otras figuras de primera línea, entre ellas Elton John y Elizabeth Hurley.
A eso se suma que varios de los acuerdos comerciales que impulsaron tras abandonar la realeza no tuvieron el resultado esperado. Concluido el contrato con Netflix, estimado en US$100 millones, no hubo renovación. Otro acuerdo de US$20 millones con Spotify se canceló en 2023, tras una única temporada de Archetypes, y el programa de estilo de vida With Love, que Meghan concluyó después de dos temporadas.
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