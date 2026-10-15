Harry y Meghan hicieron su primera aparición pública tras volver a vivir en Reino Unido

NOTTINGHAM (AFP).- El príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, realizaron este jueves su primera aparición pública juntos desde su regreso al Reino Unido, durante una visita en Nottingham, en el centro de Inglaterra, a una organización benéfica que apoya el hijo de Carlos III.

Harry y Meghan en Inglaterra DARREN STAPLES - AFP

Estuvieron alrededor de una multitud de alrededor de 100 personas y tardaron unos 15 minutos en entrar al Community Recording Studio (CRS), deteniéndose para saludar a quienes les deseaban lo mejor.

Harry y Meghan hicieron su primera aparición pública tras volverse a vivir al Reino Unido Maja Smiejkowska - AP

La pareja estrechó manos y se agachó para charlar con algunos chicos, mientras que a Meghan le regalaron con ramos de flores y un globo. “Es genial estar de vuelta”, le dijo la duquesa de Sussex a una persona, según publicó la revista People.

Britain's Prince Harry and Meghan, Duke and Duchess of Sussex arrive for a visit to The Community Recording Studio in Nottingham, England, Thursday, Oct. 15, 2026. (AP Photo/Maja Smiejkowska) Maja Smiejkowska - AP

Fue en Nottingham también donde Meghan hizo su primera aparición pública oficial junto a Harry el 1 de diciembre de 2017, cuatro días después de que la pareja anunciara su compromiso.

Desde su mudanza este verano al Reino Unido con sus dos hijos, Archie y Lilibet, tras seis años en Estados Unidos, Harry y Meghan se mantuvieron relativamente discretos, aunque el hijo menor del actual rey participó en solitario en varios actos de organizaciones benéficas a las que apoya o patrocina.

Harry y Meghan Maja Smiejkowska - AP

Su llegada marcó la primera aparición pública de la duquesa en el Reino Unido desde 2022, cuando acompañó al príncipe Harry al funeral de la reina Isabel II.

Harry y Meghan en Nottingham Maja Smiejkowska - AP

En paralelo, The Telegraph publicó que este tipo de apariciones públicas serían poco frecuentes para la duquesa, quien en cambio optó por priorizar a su familia, expandir su negocio As Ever (su marca de productos de comida para el hogar) al Reino Unido y relanzar su carrera como actriz.

La vuelta

Hace seis años los duques de Sussex sacudieron a la Corona británica al anunciar que dejarían de ser miembros senior de la Casa Real de Windsor para construir una vida libre y económicamente independiente al otro lado del océano.

A mediados de agosto aterrizaron en el aeropuerto de Birmingham junto a sus hijos, Archie y Lilibet, de siete y cinco años. La estadía será por tiempo indeterminado y los menores ya asisten a una nueva escuela.

Tras la mudanza, los Sussex seguirán siendo personas privadas y miembros de la realeza sin funciones oficiales. No vivirán en un palacio y, al menos por ahora, también deberán costear su propia seguridad.

Según fuentes cercanas a la pareja, el viaje familiar que hicieron en julio para reencontrarse con el Rey, durante el cual los niños pudieron compartir tiempo con su abuelo, habría sido determinante.

El príncipe Enrique y Meghan, los duques de Sussex, en un evento durante una visita a Bondi Beach, Australia, el 17 de abril de 2026. (Jonathan Brady/Pool Photo via AP, archivo) Jonathan Brady - Pool PA

Sin embargo, hay otra versión que hace alusión a preocupaciones económicas. Hasta fines de agosto, Harry debía un pago inicial de casi 11 millones de euros a Associated Newspapers, tras perder la demanda por privacidad que presentó ante el Tribunal Superior junto a otras figuras de primera línea, entre ellas Elton John y Elizabeth Hurley.

A eso se suma que varios de los acuerdos comerciales que impulsaron tras abandonar la realeza no tuvieron el resultado esperado. Concluido el contrato con Netflix, estimado en US$100 millones, no hubo renovación. Otro acuerdo de US$20 millones con Spotify se canceló en 2023, tras una única temporada de Archetypes, y el programa de estilo de vida With Love, que Meghan concluyó después de dos temporadas.