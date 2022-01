La “flurona” ya existía, pero sin nombre: qué se sabe y por qué pueden crecer los casos ahora

MADRID.- El ministerio de Sanidad israelí confirmó que había detectado el primer contagio simultáneo de gripe y coronavirus en su país. La paciente era una embarazada sin vacunar que fue dada de alta el 30 de diciembre después de ser tratada por síntomas leves asociados a la infección. Luego Brasil confirmó cuatro casos de la misma infección simultánea, a la que ahora llaman “flurona”.

Pese a las novedades, esta coinfección, bautizada como flurona por la fusión de los nombres de los dos virus (flu es gripe en inglés), se ha observado desde el principio de la pandemia. En este sentido, Sonia Zúñiga, investigadora del Centro Nacional de Biotecnología (CSIC), en Madrid, afirma: “Se le ha dado mucho bombo, pero la coinfección con gripe y SARS-CoV-2 ya se vio al principio [de la pandemia] y se está viendo ahora en varios países, incluyendo España”.

Una persona recibe una vacuna contra el Covid-19, en el Hospital Infanta Sofía, a 30 de diciembre de 2021, en San Sebastián de los Reyes, Madrid

Si no se han registrado tantos casos, puede ser, en parte, porque debido a las medidas adoptadas para combatir al coronavirus como el barbijo o la distancia social la gripe circuló poco el año pasado. Ahora, “es normal que con la relajación de medidas puedan aparecer estos casos”, continúa Zúñiga.

En España, un equipo de investigadoras del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, publicó el primer caso de infección simultánea en abril de 2021, hace casi un año. Aquel caso se observó en una mujer hospitalizada el 18 de enero de 2020, un mes antes de la aparición de los primeros casos oficiales en la España peninsular. Según las autoras del estudio, la epidemia de gripe A de ese invierno pudo enmascarar los primeros casos de coronavirus.

Pocos estudios

Por ahora, “se desconoce en gran medida el efecto que pueda tener la coinfección en cuanto a gravedad de la enfermedad”, explica Zúñiga, que justifica por esta incertidumbre la insistencia en “vacunar de ambas cosas a la población vulnerable”. En mayo de 2020, un estudio publicado por médicos del Hospital Clinic de Barcelona a partir de la observación de cuatro casos concluía que el curso de la enfermedad no fue diferente de otros casos de Covid.

Si este año los casos de gripe aumentan, se podrán realizar estudios más amplios y concluyentes sobre los efectos de esa infección simultánea concreta. Durante la pandemia de gripe A, por ejemplo, algunos análisis observaron que la coinfección con rinovirus, los virus que provocan el resfriado común, causaba una enfermedad más leve que la producida por otros coronavirus (distintos del SARS CoV-2) como los que provocan los catarros.

La microbióloga del Hospital Universitario de A Coruña y portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), María del Mar Tomás, ha explicado a Europa Press que casos de infección simultánea de SARS-CoV-2 y gripe, denominada genéricamente flurona, es algo habitual debido a que los dos virus se encuentran en el ambiente y pueden unirse: “La Covid entra por el receptor ACE2 de la célula eucariota y el virus de la gripe entra por los receptores con ácido sialico y si los dos virus se encuentran, pues se produce el contagio”.

Tomás ha reafirmado que no se trata de una nueva variante del SARS-CoV-2 y tampoco de un virus nuevo. Sí coincide con Zúñiga en la necesidad de prestar especial atención a las personas que no estén vacunadas de ninguno de los dos virus: “Las personas no vacunadas deben estar alerta”.

Por Daniel Mediavilla