Postergan la indagatoria del empresario Hugo Sigman en la causa por la compra de las vacunas durante la pandemia

El empresario Hugo Sigman debía presentarse hoy para ser indagado en la causa por presuntas irregularidades en la adquisición de vacunas contra el Covid durante la pandemia, pero la Justicia reprogramó la cita, ante un pedido puntual de su defensa.

Sigman, que tenía que presentarse a las 11 en el juzgado de Ariel Lijo, deberá hacerlo el próximo 29 de junio, señaló una fuente del caso, que mantuvo bajo reserva los motivos de la reprogramación.

El empresario fue citado junto a exfuncionarios y dirigentes del gobierno anterior, como la exministra de Salud Carla Vizzotti, en una causa en la que se investiga si hubo un plan deliberado del Estado para favorecer a determinados intereses económicos en la producción de vacunas contra el Covid, en detrimento de la salud de la población.

Según el fiscal del caso, Carlos Stornelli, el gobierno rechazó una primera propuesta de la firma Pfizer, que en agosto de 2020 ofreció a la Argentina un cronograma de entregas que garantizaba más de 13 millones de dosis. “No obstante, se decidió avanzar con las contrataciones de las vacunas de AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm suscribiéndose sendos contratos los días 6/11/2020, 9/12/2020 y 10/2/2021; comenzándose a recibir las dosis correspondientes, en cantidades considerables, recién a partir de los meses de marzo y abril de 2021”, afirmó Stornelli en su acusación.

“Es decir que, si se hubiese promovido desde las máximas autoridades del gobierno el avance de las negociaciones con Pfizer, presumiblemente se podría haber obtenido una importante cantidad de vacunas con una significativa antelación”, consideró la fiscalía.

La exministra de Salud Carla Vizzotti

Además de Sigman, Lijo ordenó, a pedido del fiscal, otras 14 indagatorias, entre ellas las de Vizzotti y Pedro Cahn, infectólogo que asesoró al Gobierno durante la pandemia. La exministra está convocada para el 2 de junio y Cahn, para el 26 de mayo.

Para el fiscal, los expedientes de Pfizer fueron ocultados y manejados “de forma desordenada” en el sistema electrónico GEDO y quedaron frenados en los despachos oficiales durante meses sin justificación técnica alguna.

Según la acusación, el denominador común de esa red es el empresario farmacéutico Sigman. Stornelli dio por probado que Sonia Tarragona, quien negoció en nombre del Estado el fallido contrato con Pfizer, había sido directora general de la Fundación Mundo Sano entre 2008 y 2013. Esa fundación es presidida por Silvia Gold, esposa de Sigman.