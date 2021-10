La fuerte crítica del príncipe William a los multimillonarios que viajan al espacio

El príncipe William lanzó una dura crítica a los multimillonarios que siguen enviando naves al espacio y consideró que las mentes más brillantes del mundo deberían estar concentradas en trabajar para mejorar nuestro planeta.

Los comentarios del duque de Cambridge fueron realizados en una entrevista con la BBC, justo el día después de que el protagonista de Star Trek, William Shatner, hiciera historia al convertirse en la persona de mayor edad en ir al espacio. Conocido por su papel como el capitán Kirk, el actor de 90 años despegó del desierto de Texas en un cohete construido por la compañía de viajes espaciales Blue Origin, del fundador de Amazon Jeff Bezos.

Además de Bezos, Elon Musk con su empresa SpaceX y Richard Branson con Virgin Galactic son otros de los destinatarios del fuerte mensaje del royal británico.

William en la entrevista con la BBC

William, quien fue entrevistado sobre el cambio climático antes de sus premios inaugurales Earthshot Prize, dijo: “Necesitamos a los mejores cerebros del mundo concentrados en tratar de reparar este planeta, no en encontrar el próximo lugar para ir a vivir”.

Además, advirtió a los líderes mundiales que asistirán a la cumbre climática de la Cop26 en Glasgow a finales de mes sobre los “discursos inteligentes, pero sin suficiente acción” y se refirió a una creciente ansiedad entre los jóvenes por la problemática ambiental. El nieto de la reina Isabel dijo que sería un “desastre absoluto” si su hijo mayor, el príncipe George, tuviera que hablar sobre el mismo tema dentro de 30 años, cuando ya sea demasiado tarde.

“Quiero que las cosas que he disfrutado -la vida al aire libre, la naturaleza, el medio ambiente- estén ahí para mis hijos, y no solo para mis hijos, sino para los hijos de todos los demás”, aseguró, y luego agregó: “Si no tenemos cuidado, vamos a robar el futuro de nuestros hijos. Y creo que no es justo”.

William Shatner y el resto de la tripulación antes de viajar al espacio

Respecto de su viaje espacial, Shatner lo calificó como “la experiencia más profunda que pudo imaginar” y dijo: “Me encantaría transmitir la fragilidad de todo. Este aire, que nos mantiene vivos, es más fino que la piel. Es una astilla. Es inconmensurablemente pequeño cuando se piensa en términos del universo”.

William agregó que su padre, el príncipe Carlos, conocido por su compromiso de larga data con las cuestiones ecológicas, fue uno de los primeros en hablar sobre cambio climático: “Fue un camino difícil para él”.

Con sus premios Earthshot, William busca impulsar proyectos que planteen soluciones a los problemas del planeta durante la próxima década. Los ganadores en las cinco categorías de este año recibirán cada uno un millón de libras para desarrollar sus iniciativas.