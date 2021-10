Lady Louise, la hija de un príncipe que podría convertirse en el arma secreta de la corona británica

Lady Louise, la hija del príncipe Eduardo y de la condesa Sophie, se convirtió en una de las jóvenes promesas de la corona británica. En Prince Philip: The Royal Family Remembers, un documental sobre la vida de príncipe Felipe recientemente estrenado, la joven llamó la atención de todo Reino Unido por sus particulares testimonios. Es que Lady Louise tenía una estrecha relación con su abuelo Felipe, con quien compartía su pasión por los caballos. Ahora, ella se convirtió en una de las figuras más interesantes para la corona, cuya imagen sufre una profunda crisis por estos días a partir de distintos escándalos que la salpicaron.

Quién es Lady Louise

“Es genial haberlo aprendido directamente de él”, dijo Louise en un documental dedicado a la vida de Felipe, sobre la afición que ambos tenían por montar a caballo y por los carruajes. Notablemente emocionada, recordó: “Cuando íbamos juntos a dar un paseo en carruaje, él me llevaba por una ruta diferente todos los días. Me contó anécdotas de muchísimas cosas. Honestamente, es una de las personas más interesantes que conocí“. Con esas palabras, Louise se llevó los elogios de miles de televidentes británicos, que la señalaron como una persona “increíble” por su calidez, su dulzura y por la ternura con la que habló de su abuelo. “Ella se presenta como el arma secreta de la familia real”, se pudo leer en uno de los miles de comentarios sobre la joven en las redes sociales.

Lady Louise tenía un estrecho vínculo con su abuelo, el príncipe Felipe STEVE PARSONS - POOL

De muy bajo perfil, Lady Louise Windsor cumplirá 18 años el próximo 8 de noviembre y es la nieta menos conocida de Isabel II. De hecho, a diferencia de sus primas Beatriz y Eugenia, no ostenta el título de princesa por una decisión que sus papás tomaron antes de su llegada al mundo: querían que tuviera una vida “normal”, lejos de la exposición, enfocada en sus responsabilidades y esfuerzos.

Lady Louise Alice Elizabeth Mary nació de manera prematura en el hospital de Surrey: su estado de salud era delicado y toda la familia siguió de cerca su evolución. Luego de su nacimiento, los médicos le detectaron un estrabismo divergente, que es un trastorno ocular por el que fue intervenida en tres ocasiones.

En la actualidad, Lady Louise vive con sus papás en una de las residencias de la corona británica, en Bagshot Park, no tan lejos de Windsor ni de la institución en la que la joven se formó: el St Mary’s School Ascot, un colegio solo para mujeres en el que este año terminará el nivel A (que equivale a 2º de Bachillerato). De acuerdo con información publicada por Hello!, Lady Louise tiene algunos intereses bien definidos y entre sus materias favoritas se encuentran Inglés, Política, Historia y Teatro. Además, la joven practica deportes asiduamente (está particularmente interesada por el hockey y por la equitación, igual que el príncipe Carlos) y manifestó tener preocupaciones por el medioambiente, como muchos otros jóvenes de su generación.

En la actualidad, Lady Louise vive con sus papás en una de las residencias de la corona británica, en Bagshot Park TOLGA AKMEN - AFP

“Espero que pueda continuar con sus estudios, y que ella y sus amigos la protejan de cualquier cosa que alguien quiera hacer”, dijo la madre de la joven en una entrevista radiofónica con BBC. “Pero tengo que dejarla vivir su vida. Solo puedo prepararla lo mejor que pueda, y luego ella tiene que tomar sus propias decisiones. Espero que durante los próximos años, al menos, pueda seguir siendo tan reservada como quiera”, concluyó en relación con su timidez y su bajo perfil.