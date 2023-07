La intendenta de Montevideo contradijo al gobierno de Luis Lacalle Pou: “El agua no es potable”

escuchar

MONTEVIDEO.- “El agua no es potable”. Esa fue la afirmación de la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, luego de conocer el resultado de los análisis de los datos de las policlínicas de la capital de Uruguay: el agua contiene niveles alarmantes de sodio, cloro y residuos sólidos.

“De la norma internacional que establece la potabilidad, a la que adhiere Uruguay hace añares, la nuestra está en más del doble en todos los valores”, dijo Cosse (Frente Amplio) en una conferencia de prensa, en la que se basó en los datos que la propia intendencia de Montevideo recaba en sus distintas policlínicas.

La intendenta había sido consultada sobre este tema a raíz de las declaraciones de la ministra de Salud Pública, Karina Rando, que en su cuenta de Twitter se defendió al respecto. Concluyó que “al haber un factor sensorial puede suceder que haya personas que la consideren aceptable para beber y otras que no toleren su gusto”. En ese sentido, dedujo que para algunas personas el agua sería potable y para otras, no. Además, señaló que sería más adecuado utilizar el término de agua segura, que implica que no afecta la salud.

“En Montevideo y Canelones, el agua que suministra la Administracion Nacional de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) es segura, salvo para determinadas poblaciones”, afirmó.

Para la RAE el agua potable es "agua apta para el consumo humano", es decir, no genera daños a la salud. Para la OMS la definición de agua potable debe cumplir un requisito más: ser aceptable para beber, desde el punto de vista del sabor y olor.@JoseSatdjian

Cosse no se mostró de acuerdo con Rando y, de hecho, su explicación la indignó. “Una cosa es la ministra y otra cosa es el ministerio, y el ministerio está publicando recomendaciones que establecen que si tenés determinadas condiciones límites extremadamente o directamente evites tomar agua de OSE. Eso habla por sí mismo”, sentenció la intendenta.

Luego comenzó a mostrar los datos del visualizador elaborado por la intendencia y dijo que “al principio” de la crisis hídrica se veía que en algunas policlínicas el agua de OSE “excedía algún valor”, pero “ahora da una cosa pareja terrible”, tanto en sodio como en cloro, conductividad y residuos sólidos.

En base a las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública, Cosse dijo que la comuna tomó medidas como entregar en sus policlínicas “agua potable embotellada de manera gratuita a embarazadas” y a “personas con problemas de presión arterial” o “con deficiencia renal”, así como también “a las madres que tienen lactantes con menos de seis meses, para preparar el complemento de manera segura”.

Situación “compleja”

Hace más de dos meses el agua de la canilla en Uruguay sale salada debido a una grave sequía. Pero la lluvia de los últimos días trajo alivio.

Actualmente, la principal reserva de agua dulce para la planta de Aguas Corrientes está casi agotada. El 11 de julio, en el embalse de Paso Severino que la alimenta sólo quedaban 2,09 millones de metros cúbicos, apenas el 3,1% de su capacidad total, según el último reporte oficial.

Sin embargo, debido a las lluvias aumentó el caudal del río Santa Lucía y OSE cerró las compuertas de Paso Severino. Con esta decisión comenzará a crecer el nivel del agua en la represa, lo que permitirá tener un resguardo para próximos días, para el caso de que las precipitaciones demoren en volver.

Las precipitaciones de las últimas horas en la cuenca del río Santa Lucía permitieron aumentar su nivel y para abastecer la planta potabilizadora de Aguas Corrientes no es necesaria el agua proveniente de Paso Severino.

El agua de OSE que se toma en Montevideo y el área metropolitana viene de la planta de Aguas Corrientes, ubicada en el departamento de Canelones, que se abastece del río Santa Lucía, y de las dos represas: Paso Severino, en Florida, y Canelón Grande, en Canelones. Ambas están en situaciones muy críticas debido a la falta de lluvias, pero con las precipitaciones de los últimos días están aumentando su caudal.

Como medida para garantizar el abastecimiento de agua ante la crisis hídrica, OSE decidió empezar a tomar el recurso río abajo de Aguas Corrientes, donde el Santa Lucía empieza a mezclarse con lo que viene del Río de la Plata y por ello comenzaron a darse los niveles aumentados de cloruro y sodio.

A causa de las lluvias de los últimos días, la situación mejoró. Al haber aumentado el caudal del río Santa Lucía, esta mañana se tomó la decisión de cerrar las compuertas de Paso Severino. Esto es una buena noticia para las autoridades porque significa que se podrá hacer una reserva de agua dulce -al no salir rumbo a Aguas Corrientes- que se utilizará en caso de que en los próximos días no se registren precipitaciones y vuelva a disminuir el nivel del Santa Lucía.

Aunque la lluvia genera alivio porque es esperable que los niveles de sodio y cloruros comiencen a estar dentro de los permitidos por el Ministerio de Salud Pública, la preocupación no cesa y desde la intendencia aclararon que la situación sigue siendo “compleja”.

