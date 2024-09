La investigación sobre el Titán: Revelaron un diálogo premonitorio del CEO de OceanGate y declaró el argentino que cofundó la empresa

Escuchar

NUEVA YORK.- La Guardia Costera de Estados Unidos publicó una trascripción de una vieja reunión en 2018 entre el CEO de la compañía OceanGate, Stockton Rush, y el director de operaciones marinas, David Lochridge, en la que discuten acerca de los riesgos del proyecto del sumergible Titán. En ese entonces, el jefe de la empresa afirmó que “Nadie morirá bajo mi supervisión, punto”.

El texto capta un acalorado intercambio entre Stockton Rush y David Lochridge, además de otros tres miembros del personal. El registro muestra que Lochridge planteó preocupaciones de seguridad, a lo que Rush respondió: “No tengo ningún deseo de morir... Creo que esta es una de las cosas más seguras que haré en mi vida”.

El documento fue publicado en su sitio web por la Guardia Costera de Estados Unidos como parte de su investigación sobre el desastre de junio de 2023, cuando el submarino implosionó mientras se dirigía en una expedición al naufragio del Titanic. Los cinco pasajeros murieron, incluido Rush. OceanGate suspendió todas las operaciones de exploración y comerciales luego del incidente, lo que generó preguntas sobre la seguridad y el diseño del sumergible.

Rush, el operador del barco, murió en las profundidades del océano Atlántico Norte en junio de 2023 junto con otros cuatro pasajeros del Titan mientras viajaba para visitar los restos del naufragio

A más de un año del incidente, durante dos semanas de audiencias, los investigadores buscan descubrir qué provocó la tragedia y hacer recomendaciones para evitar que se repitan incidentes.

Lochridge, quien prestó testimonio en la investigación pública la semana pasada como ex empleado de OceanGate, fue convocado a la reunión el 19 de enero de 2018. Había elaborado un “informe de inspección de calidad” que planteaba serios problemas con el diseño del submarino.

Estas incluían preocupaciones sobre la mala calidad del casco del submarino, que estaba hecho de fibra de carbono, y problemas con la forma en que se estaba construyendo y probando el Titán.

La semana pasada, declaró a los investigadores: “Esa reunión resultó ser una discusión de dos horas y diez minutos... sobre mi despido y cómo mis desacuerdos con la organización, en materia de seguridad, no importaban”.

David Lochridge fue despedido de OceanGate Expeditions

La reunión de 2018 fue grabada, y la transcripción captura a Lochridge diciendo: “Estoy abordando lo que considero preocupaciones de seguridad, preocupaciones que he mencionado verbalmente... que han sido descartadas por todos”.

En la grabación aparece Stockton Rush respondiendo: “Los he escuchado y les he dado mi respuesta, ¿y creen que mi respuesta es inadecuada?”. Rush continuó diciendo: “Todo lo que he hecho en este proyecto es gente que me dice que no funcionará, que no puedes hacer eso”.

Después de decirles a los asistentes a la reunión que no tenía ningún deseo de morir y que creía que su sumergible estaba a salvo. Rush continuó diciendo: “Tengo una linda nieta. Estaré cerca. Entiendo este tipo de riesgo y lo afrontaré con los ojos abiertos y creo que esta es una de las cosas más seguras que haré en mi vida”. Y añadió: “Puedo dar 50 razones por las que tenemos que cancelarlo y fracasar como empresa. No me voy a morir. Nadie va a morir bajo mi supervisión, punto”.

Lochridge fue despedido después de la reunión y luego llevó sus preocupaciones a la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos (OSHA). Pero dijo que la agencia del gobierno estadounidense actuó con lentitud o no actuó. Tras una creciente presión de los abogados de OceanGate, abandonó el caso y firmó un acuerdo de confidencialidad.

Al final de su testimonio, el director de operaciones marinas, dijo que si las autoridades hubieran investigado adecuadamente OceanGate, la tragedia se habría evitado.

La audiencia de dos semanas sobre la catástrofe incluirá evidencia de qué salió mal y si una falla física o de diseño contribuyó al accidente, que atrajo la atención mundial HANDOUT - US Coast Guard / Pelagic Researc

En otros desarrollos relacionados con el caso, la Guardia Costera de Estados Unidos también publicó una imagen del Titán que muestra cómo su cúpula se desprendió cuando el sumergible fue sacado del mar después de una inmersión en 2021.Un pasajero que pagó la tarifa y que participó en esa misión particular al Titanic describió el incidente durante su propio testimonio el viernes. Fred Hagen dijo: “La fuerza con la que la plataforma golpeó la cubierta… básicamente cortó varios pernos y salieron disparados como balas. Y la cúpula de titanio se desprendió”.

Este fue uno de los 118 incidentes técnicos enumerados por la Guardia Costera de Estados Unidos con inmersiones en el Titanic que tuvieron lugar antes del desastre de 2023.

El cofundador argentino

En 2009, el emprendedor Guillermo Sohnlein y el director ejecutivo Stockton Rush lanzaron la empresa con sede en el estado de Washington que creó el sumergible experimental de poco más de 10.000 kilos. Aunque Sohnlein no estuvo involucrado en el desarrollo del Titán, ya que se retiró de la compañía porque cuando la empresa viró hacia la ingeniería.

Testificó que la compañía quería crear una flota de cuatro o cinco sumergibles de inmersión profunda capaces de transportar a cinco personas a 6000 metros de profundidad. El plan de la compañía era no tener una nave nodriza dedicada, lo que habría reducido los costos sustancialmente, dijo. Declaró que el uso de fibra de carbono “no es una idea novedosa” y dijo que “la gente ya había analizado eso antes”. “Queríamos darle a la humanidad un mayor acceso al océano profundo”, dijo Sohnlein.

Sohnlein dijo que ningún fabricante de sumergibles existente podía satisfacer los requisitos de la empresa, por lo que tuvo que recurrir a la construcción de sus propios submarinos. Además, agregó que la empresa trabajó en estrecha colaboración con la Guardia Costera durante el desarrollo.

Sohnlein dijo que tuvo la oportunidad de bucear en Titán “muchas veces” y la rechazó porque no quería quitarle espacio a los clientes potenciales. Dijo que cuando Rush llegó a un punto en el que era “el momento de poner a un humano allí”, quería hacerlo él mismo. Rush sintió que era su diseño y dijo “si algo sucede, quiero que me afecte”, dijo Sohnlein.

Además afirmó que ni él ni Rush estuvieron “motivados por el turismo” y que la idea de visitar el Titanic, que ya había sido explorado por otros, no era emocionante para ninguno de ellos.

El cofundador de la compañía dijo a un panel de la Guardia Costera que esperaba que el lado positivo del desastre inspire un renovado interés en la exploración, incluidas las aguas más profundas de los océanos. “Este no puede ser el fin de la exploración de las profundidades oceánicas. Este no puede ser el fin de los sumergibles de buceo profundo y no creo que lo sea”, dijo el argentino Guillermo Sohnlein.

Se espera que las audiencias se prolonguen hasta el viernes e incluyan más testigos. Roy Thomas, de la Oficina Estadounidense de Transporte Marítimo, también testificó el lunes y detalló los desafíos asociados con la fibra de carbono como material para sumergibles. Dijo que la fibra de carbono es “susceptible a fallas por fatiga bajo presión externa repetida”.

El ex director de ingeniería de OceanGate, Phil Brooks, también tiene previsto testificar hoy.

