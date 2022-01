La llamativa suma que un diario debe pagarle a Meghan Markle tras una larga batalla judicial

LONDRES.- Después de tres años de la lucha judicial que Meghan Markle emprendió tras la filtración de una carta que le envió a su padre por parte del grupo británico Associated Newspapers, la mujer del príncipe Harry logró la victoria. Sin embargo, el resarcimiento económico será más que simbólico: tan solo una libra.

El número es especialmente llamativo cuando se considera que las demandas por violación a la privacidad en Gran Bretaña rondan entre las 75.000 libras y los 125.000 millones, según el abogado especializado en medios de comunicación, Mark Stephens.

The Mail on Sunday -de Associated Newspapers- también deberá pagar una suma no especificada por la causa de violación de los derechos de autor de Meghan al publicar gran parte de la carta, informó The Guardian.

Las demandas, que se iniciaron en 2018, incluyen la violación a la intimidad y la violación de derechos de la carta publicada en mayo del mismo año por la revista People.

El portavoz de la duquesa dijo que “las victorias judiciales demostraron la solidez de ambos reclamos y que los remedios financieros se basarían en el derecho de Meghan a una cuenta de las ganancias del periódico luego de su victoria”.

Harry y Meghan este miércoles en Nueva York

Associated Newspapers alegó que el caso debería haber ido a juicio, una apelación que fue desestimada a principios de diciembre por los jueces del tribunal de apelación Sir Geoffrey Vos, Dame Victoria Sharp y Lord Justice Bean.

Como parte del acuerdo, el diario deberá evitar revelar los nombres de cinco de los amigos de Meghan que hablaron de forma anónima con la revista People para un artículo de 2018 sobre la realeza.

The Mail on Sunday también se enfrenta a tener que cubrir una parte sustancial de los costos legales de Meghan, que podrían superar el millón de libras.

También se ordenó a Mail on Sunday y MailOnline que lleven declaraciones en la portada de sus diarios y sus sitios mencionando que habían perdido el caso legal, y los tribunales incluso especificaron en qué fuente deberían aparecer las declaraciones. Los medios optaron por hacerlo en el “Boxing Day” (26 de diciembre), uno de los días informativos más tranquilos del año.

Finalmente, el Daily Mail publicó en la versión papel una nota de 64 palabras en la que piden disculpas e indican que habían infringido los derechos de autor.

El portavoz de Meghan Markle describió el pago como suficiente y declaró que “será donado a organizaciones de beneficencia”, además de celebrar las victorias judiciales.

La actriz estadounidense y actual duquesa siempre dijo que su batalla legal contra Associated Newspapers se trataba más de principios que de dinero.