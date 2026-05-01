Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, viernes 1° de mayo
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
Cómo opera el grupo terrorista que reivindicó el ataque en Londres y apunta contra objetivos judíos en Europa
El primer ministro británico, Keir Starmer, lanzó una acusación directa contra el régimen de Irán, al que responsabilizó de un plan sistemático para dañar a los judíos británicos. La denuncia ocurrió pocas horas después de un violento ataque antisemita en Londres que culminó con dos personas heridas.
El mandatario británico enfatizó la necesidad de obtener poderes de seguridad más robustos para neutralizar la amenaza maligna que representan Estados extranjeros con intenciones hostiles hacia la población civil en suelo británico.
El incidente que desencadenó esta crisis política tuvo lugar en el barrio de Golders Green, una zona clave para la comunidad judía en el norte de la capital. Allí, dos hombres de 76 y 34 años sufrieron heridas tras un ataque con arma blanca.
Habló el líder de Irán, Mojtaba Khamenei, y mandó una nueva advertencia a Trump
DUBÁI (AP).- El líder supremo de Irán, el ayatollah Mojtaba Khamenei, afirmó este jueves que la República Islámica protegerá sus “capacidades nucleares y de misiles” como un activo nacional, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca alcanzar un acuerdo para dar fin a la guerra que ya lleva dos meses. Además, sobre el estrecho de Ormuz, el titular del régimen adoptó un tono desafiante y dijo que el único lugar de los estadounidenses en el golfo Pérsico es “en el fondo de sus aguas”.
El ayatollah se pronunció en una declaración leída en la televisora estatal iraní, como hizo desde que asumió el poder tras el ataque aéreo del 28 de febrero que mató a su padre, el Ali Khamenei, de 86 años.
La embajada estadounidense en Beirut insta a que se celebren conversaciones directas entre Líbano e Israel
La embajada estadounidense en Beirut afirmó que el Líbano se enfrenta a una “oportunidad histórica para recuperar” su soberanía y pidió un diálogo directo entre el Líbano e Israel, argumentando que podría marcar el inicio de un renacimiento nacional.
En un comunicado publicado hoy en X, la embajada afirmó que un “cese prolongado de hostilidades” entre los dos países —que, según se describe, se logró a petición personal del presidente estadounidense Donald Trump— “ha dado al Líbano el espacio y la oportunidad de poner sobre la mesa todas sus demandas legítimas con la plena atención del gobierno de Estados Unidos”.
La verdad sobre el uranio iraní
“La confianza en esta Casa Blanca ya no es la misma”, afirmó un legislador alemán
Según publicó la CNN, los alemanes perdieron la confianza en que Estados Unidos les ayude a mantenerse seguros, declaró este jueves el eurodiputado alemán Marie-Agnes Strack-Zimmermann, al ser consultado sobre los comentarios del presidente estadounidense Donald Trump acerca de una posible reducción del número de tropas estadounidenses en el país.
“Yo diría que [Trump] está enfadado por muchas cosas”, dijo Strack-Zimmermann. “El problema es que cada mañana podríamos leer un mensaje nuevo… y quizás mañana sea otro diferente. Así que creo que realmente tenemos que calmarnos", remató.
Trump da luz verde a construcción de nuevo oleoducto entre Canadá y EE.UU.
Informó la agencia AP, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, otorgó el jueves una aprobación clave para un importante nuevo oleoducto de Canadá hacia Estados Unidos, que ha sido llamado “Keystone Light” por sus similitudes con un polémico proyecto bloqueado por el gobierno del expresidente Joe Biden.
La ampliación del oleoducto Bridger, de un metro de ancho, transportaría hasta 550.000 barriles de petróleo al día desde Canadá a través de Montana y Wyoming, donde se conectaría con otro oleoducto.
Directivos palestinos e israelíes de fútbol se niegan a darse la mano en el Congreso FIFA
El presidente de la Asociación Palestina de Fútbol, Jibril Rajoub, se negó el jueves a estrechar la mano de Basim Sheikh Suliman, vicepresidente del organismo rector del fútbol de Israel, durante un tenso momento en el Congreso de la FIFA, informó la agencia AP.
Después de que ambos se dirigieran al congreso, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, los llamó al escenario. Se mantuvieron muy separados el uno del otro y Rajoub protestó en voz alta, lejos de los micrófonos, antes de abandonar el escenario.
AP informó también que, al hablar ante el congreso, Rajoub instó a la FIFA a abordar las acusaciones de la Asociación Palestina de Fútbol de que Israel ha incumplido la normativa contra la discriminación al permitir clubes con sede en los asentamientos de Cisjordania.
Las FDI afirman que varios soldados resultaron heridos en ataques de Hezbollah
Varios soldados israelíes resultaron heridos en ataques de Hezbollah en el sur de Líbano, dijeron este jueves a CNN las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).
Hezbollah afirmó en comunicados anteriores que llevó a cabo ataques con drones contra concentraciones de soldados israelíes en las localidades de Taybeh y Qantara, y sostuvo que las acciones fueron en respuesta a presuntas violaciones del alto el fuego por parte de Israel y bombardeos contra aldeas en el sur de Líbano que, según el grupo, causaron víctimas civiles.
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