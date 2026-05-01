Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, viernes 1° de mayo

El primer ministro británico, Keir Starmer, lanzó una acusación directa contra el régimen de Irán, al que responsabilizó de un plan sistemático para dañar a los judíos británicos. La denuncia ocurrió pocas horas después de un violento ataque antisemita en Londres que culminó con dos personas heridas.

Agentes de la Policía Metropolitana permanecen de guardia mientras personas asisten a una manifestación organizada por la Campaña contra el Antisemitismo, frente a Downing Street, en el centro de Londres CARLOS JASSO - AFP

El mandatario británico enfatizó la necesidad de obtener poderes de seguridad más robustos para neutralizar la amenaza maligna que representan Estados extranjeros con intenciones hostiles hacia la población civil en suelo británico.