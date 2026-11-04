La oposición de Paraguay impulsa el juicio político contra el presidente Santiago Peña tras el “corralito” bancario

La oposición paraguaya presentó este miércoles en el Congreso un pedido de juicio político contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana por la crisis desatada tras la intervención del banco local ​Ueno Bank. La entidad financiera, ‌propiedad del local Grupo Vázquez, ⁠cerró sus puertas el ‌martes y dejó a ⁠miles de ⁠clientes sin acceso a sus fondos.

“Hoy 3 millones de personas están sufriendo por haber perdido sus ahorros en Ueno Bank. La mitad de la población está angustiada, está llorando. No tienen ni para comer gracias a Santiago Peña”, expresó una de las impulsoras de la iniciativa, la diputada Rocío Vallejo -de Patria Querida-, según consignó la emisora paraguaya La Unión R800 AM. Y añadió: “No tenés vergüenza y te vas a ir mañana!”.

La iniciativa contó también con el respaldo de legisladores oficialistas disidentes. El diputado Mauricio Espínola afirmó a la agencia AFP que el documento reunió ya 35 firmas de apoyo y fue presentado al titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.

La diputada Rocío Vallejo contra Peña

Además, adelantó que la convocatoria para debatir el proceso de destitución fue fijada para este jueves. “Se hace mañana a las 10 de la mañana”, indicó.

El escándalo financiero sacude al país por estas horas y puso bajo la lupa la solidez de uno de sus principales bancos digitales, que tiene 2,9 millones de clientes.

La entidad fue intervenida por el Banco Central del Paraguay (BCP) después de que el organismo detectara un fuerte deterioro de sus indicadores de solvencia e irregularidades en el otorgamiento de créditos a empresas que tendrían vínculos con sus propietarios.

La fachada del Banco Central del Paraguay (BCP) BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY - BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

Según supo el canal paraguayo Telenoche, el texto de la acusación pide tramitar el pedido de destitución de Peña “por el mal desempeño de sus funciones en el ejercicio del cargo”. Además, es acusado de “conflicto de intereses” y se cuestiona su evolución patrimonial.

Los diputados necesitan reunir 53 apoyos de un total de 80 legisladores para conseguir la aprobación del documento contra Peña y su vicepresidente.

Los movimientos del Gobierno en medio de la crisis financiera

El presidente de Paraguay anunció este miércoles que envió al ​Senado ⁠un pedido de ⁠acuerdo constitucional para ​la designación de Raúl ‌Vera como nuevo ​titular del ​Banco Central, además de impulsar una ley que permita a los ahorristas recuperar los fondos adeudados en medio de la crisis desatada tras la intervención del banco local ​Ueno Bank.

“Quiero llevar tranquilidad”, expresó el mandatario paraguayo al hacer el anuncio en X. “Entiendo la incertidumbre que causa una situación como esta y sobre todo sé que detrás de cada ahorro están el esfuerzo y trabajo de miles de paraguayos. Por eso la prioridad del gobierno del Paraguay es y será proteger con toda la fuerza el fruto de ese esfuerzo y generar respuestas rápidas y responsables”, precisó a continuación.

Peña nombra nuevo director del Banco Central y presenta un proyecto para devolver los ahorros: “Quiero transmitir tranquilidad”

En el video compartido en la red social, Peña también anticipó las designaciones de Pedro Acosta y Exel González como los nuevos directores del BCP, lo que formalizó horas más tarde a través del Decreto N.° 7196.

“Todos cuentan con una amplia trayectoria en el sector bancario con años de servicio en el Banco Central y particularmente experiencia en el manejo de una situación de crisis”, sostuvo.

Por último, Peña prometió que los responsables responderán ante la Justicia. “Nuestro sistema financiero es fuerte. Cuenta además con mecanismos de protección. Asimismo, tengan la seguridad de que quienes resulten responsables de irregularidades deberán responder ante la Justicia sin excepciones”, completó.