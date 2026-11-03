La NASA publicó una imagen de la Antártida en la que aparece una “calavera sonriente”

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio estadounidense (NASA) difundió el viernes imágenes satelitales de la isla Vega, ubicada en la Antártida. De acuerdo con la descripción del propio organismo, el registro muestra una formación de hielo y roca con la “apariencia de una calavera sonriente de perfil”.

El instrumento OLI (Operational Land Imager) del satélite Landsat 9 de la NASA capturó fotografías de la zona en distintos momentos para observar la transformación a lo largo del tiempo. La primera toma corresponde al 22 de marzo de 2025, al inicio del otoño austral, y la segunda muestra el terreno el 10 de octubre de este año.

En la imagen inicial aparece una capa de nieve típica del mes más húmedo en la región, a diferencia del registro posterior, donde amplias superficies de hielo oscuro quedaron visibles gracias a una ausencia de nieve provocada por temperaturas más elevadas.

La NASA describió la apariencia de esta imagen como una “calavera sonriente de perfil” - NASA

El fenómeno geológico combina accidentes naturales específicos del territorio de modo tal que genera una apariencia particular. De acuerdo con la propia descripción de la NASA en su página web oficial, un nunatak —pico, cumbre o masa rocosa que sobresale por encima de un campo de hielo o de un glaciar— forma la cuenca de un ojo, una morrena lateral dibuja la boca y el glaciar de la Bahía del Diablo constituye la mandíbula.

La investigación en la zona

Las temperaturas superiores al promedio registradas durante el invierno de 2026, en particular en junio, generaron la exposición de gran cantidad de hielo en el mes de octubre por la escasa acumulación de nieve nueva, un fenómeno profundizado por la acción del viento.

“El invierno no fue nada favorable para estos glaciares”, afirmó al sitio oficial el glaciólogo Mauri Pelto, investigador del Nichols College. El especialista también advirtió que la temporada de deshielo que se avecina puede acelerarse aún más porque el hielo descubierto absorbe más energía solar que la nieve.

La misma zona en el año 2025 - NASA

El primer mapeo integral del hielo en la isla contó con el respaldo de las observaciones de Landsat. Un estudio publicado en 1982 describió los cuatro casquetes de hielo del territorio junto con acantilados rocosos y glaciares de salida, tras catalogar veintinueve glaciares mediante fotografías aéreas y mapas topográficos.

Desde el verano austral de 1998 y 1999, el glaciar de la Bahía del Diablo registra un seguimiento continuo, y los relevamientos satelitales de las últimas décadas evidencian una pérdida de masa y una mayor superficie de roca expuesta.