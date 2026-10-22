La oposición vuelve a las calles en Venezuela después de casi dos años y aumenta la presión sobre Delcy Rodríguez

CARACAS.– Miles de venezolanos salieron este jueves a las calles para reclamar elecciones libres y la liberación de los presos políticos, en la primera protesta opositora a nivel nacional en casi dos años. La convocatoria del movimiento de María Corina Machado se extendió por Caracas, Valencia, Maracay, San Cristóbal y Maracaibo, en medio de la incertidumbre sobre el calendario electoral tras la captura de Nicolás Maduro.

Desde que las fuerzas de Estados Unidos capturaron al líder chavista en enero, Washington trabaja estrechamente con el gobierno interino de Delcy Rodríguez. Tanto la presidenta encargada como Donald Trump prometieron elecciones, pero ninguno fijó una fecha para las presidenciales ni para las legislativas.

Partidarios de la líder opositora María Corina Machado se manifiestan para exigir que se fije una fecha para las elecciones presidenciales en Caracas, Venezuela, el jueves 22 de octubre de 2026 Ariana Cubillos - AP

Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz de 2025, sostiene que los comicios deben celebrarse antes de julio de 2027. Su partido, Vente Venezuela, convocó la jornada con el respaldo de la Plataforma Unitaria Democrática y una consigna: “La fecha de las elecciones es la fecha de la liberación”.

La movilización también exigió el regreso seguro de la dirigente, quien está fuera de Venezuela desde diciembre de 2025 y denunció obstáculos para su retorno. Antes de la protesta, Machado llamó a participar “con la cabeza en alto”, en familia y con banderas.

#Caracas está en la calle.



No hay dudas de que los caraqueños perdieron la miedo y hoy exigen la elección, la liberación de los presos políticos y el regreso de María Corina Machado #SetTheDate pic.twitter.com/ExtHymTgQP — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) October 22, 2026

La fecha elegida coincidió con el tercer aniversario de las primarias opositoras del 22 de octubre de 2023, que consolidaron su liderazgo. El chavismo le impidió después competir en las elecciones de 2024 mediante inhabilitaciones.

“Veo esto y me siento feliz porque yo sé que se puede lograr el cambio”, dijo Leosmary Hernández, estudiante de cosmetología de 18 años que participó de la protesta en Maracay, en Aragua.

Un simpatizante que sostiene una bandera estadounidense corea "¡Viva María Corina Machado!" durante una manifestación para exigir que se fije una fecha para las elecciones presidenciales en Caracas, Venezuela Ariana Cubillos - AP

En los últimos años, añadió, “he pasado tantas cosas malas, tantos problemas con el dólar, dificultades para estudiar. Tengo unas grandes expectativas para mi país, por nuestra próxima gobernadora, presidenta María Corina”.

Una contramarcha en Caracas

La convocatoria opositora tuvo una respuesta del oficialismo. Después del anuncio de Vente Venezuela, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, confirmó una marcha de mujeres por el mes de prevención del cáncer de mama. Ambas concentraciones tenían como punto de encuentro distintos sectores de Plaza Venezuela, en Caracas.

#AHORA | Así va transcurriendo la manifestación opositora en Caracas para exigir una fecha de elecciones en Venezuela que permita que haya una transición; además del regreso de María Corina Machado.



pic.twitter.com/tutQaC4jYB — Orlando Avendaño (@oavendano) October 22, 2026

Cabello aseguró que la marcha se realizaría “en paz” y por “la mujer, la lucha contra el cáncer y la paz del país”. También agregó: “El que tenga ojos, que vea”. El ministro apareció luego en la televisión estatal entre los participantes. Los opositores trasladaron su protesta a un lugar cercano.

El movimiento socialista, en el poder desde 1999, primero con Hugo Chávez y luego con Maduro, recurrió en el pasado a las fuerzas de seguridad contra manifestantes que denunciaban represión política, inflación y deterioro de los servicios públicos.

Negociaciones y presos políticos

En paralelo, una facción de la oposición y el gobierno interino mantienen conversaciones con respaldo de Estados Unidos para reestructurar el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral. Buscan garantizar condiciones equitativas en futuras elecciones, aunque las reformas podrían demorar.

Una simpatizante de la líder opositora María Corina Machado participa en una manifestación para exigir que se fije una fecha para las elecciones presidenciales en Caracas, Venezuela Ariana Cubillos - AP

La última sesión se celebró este mes. El movimiento de Machado no participa de las negociaciones, pero la dirigente afirmó que no obstaculizará su avance.

Otro reclamo de la jornada fue la liberación de los detenidos por motivos políticos. Según Foro Penal, hay más de 320 presos políticos en Venezuela, pese a las excarcelaciones de este año bajo una ley de amnistía respaldada por el Poder Legislativo. El gobierno niega que mantenga presos políticos y sostiene que la amnistía es generosa.

Agencias Reuters y ANSA