María Corina Machado: “Hoy los venezolanos necesitamos que América Latina alce la voz cuando algunos quieran callar”

CIUDAD DE PANAMÁ.– Premio Nobel de la Paz y referente de la lucha por el regreso de la democracia plena a su natal Venezuela, María Corina Machado recibió al Grupo de Diarios América (GDA), al que pertenece LA NACION, en Ciudad de Panamá. Desde allí prepara su regreso a Caracas, después de siete intentos bloqueados, para impulsar una transición que, según dice, debe surgir de “un gran acuerdo nacional”.

A la mesa que negocia esa transición le pide tres cosas: un nuevo Consejo Nacional Ele­ctoral, un nuevo Tribunal Supremo de Justicia y una fecha para las presidenciales, porque “la fecha de la elección es la fecha de la liberación”. Atribuye el giro que vive Venezuela a la decisión de Donald Trump de llevar a Nicolás Maduro ante la Justicia, responsabiliza a Delcy Rodríguez de la crisis y descarta una amnistía para los violadores de derechos humanos.

Manifestantes exigen el regreso de María Corina Machado en una marcha en Caracas, el 24 de septiembre de 2026 JUAN BARRETO - AFP

–Usted se encuentra ahora geográficamente más cerca de su país, en lo que será su octavo intento por regresar a Venezuela. ¿Qué condiciones han cambiado y qué le hace pensar que esta vez sí le van a permitir entrar?

–Las condiciones cambian todos los días, y yo creo que lo más importante siempre en estos procesos, es escuchar y entender lo que dice, anhela y por lo que lucha la gente. Y Venezuela es un país unido, más que nunca en su historia, y yo me atrevería a decir que quizás más que cualquier otra sociedad en América Latina: una sociedad súper cohesionada, sin diferencias de orden racial, religioso, social o político. Es decir, un país en el que todos queremos lo mismo. Queremos construir una nación segura, libre, democrática, próspera, a la cual puedan regresar nuestros hijos. Y esta es una fuerza tan poderosa… Aquí en Panamá y desde todas partes del mundo, los venezolanos me escriben y me dicen: “Vamos a regresar juntos”. Y para eso estoy trabajando.

–En ese trabajo para volver, ¿ha recibido algún mensaje o señal de Estados Unidos?

–No directamente. Pero sí, obviamente, muchas amenazas del régimen. Creo que el régimen sabe que está en una situación precaria como nunca. El caos que existe en Venezuela en lo económico, en materia de seguridad, en materia de servicios públicos… O sea, piensa lo que es un país que es la nación que tiene las mayores reservas probadas de petróleo, el octavo reservorio de gas natural, y los venezolanos tienen seis, ocho, diez y doce horas al día sin luz, sin electricidad.

Esto ha generado un sentimiento creciente de urgencia, de repudio. Y el régimen lo sabe. Y los venezolanos, obviamente, estamos decididos a que todas estas fuerzas se canalicen de manera cívica para lograr una transición y completar la tarea que fue el mandato del 28 de julio. El régimen lo sabe, y por eso se esfuerza por todos los medios posibles para tratar de evitar mi regreso.

–Usted está diciendo que no le permiten regresar y del régimen aún instalado. Pero, la pregunta es: ¿y si no logra hacerlo? ¿Cómo puede presionar para que en Venezuela haya elecciones el próximo año?

–Bueno, en primer lugar, esto no se trata de mí. Esta es una nación que tiene, por cierto, a un tercio de sus ciudadanos en el mundo entero, forzados a salir de manera intencional. Esto se trata de un país para el cual la fecha de la elección presidencial representa la fecha de su liberación. Entonces, aquellos que creen que tratando de impedir mi relación directa con los venezolanos van a impedir este proceso no entienden nada.

Esto no lo va a detener nadie. Venezuela va a ser una nación libre, y cada día que pasa es peor para todos, incluso para el propio régimen. Y la transición a la democracia en Venezuela es algo que le conviene a toda América Latina y le conviene también a los Estados Unidos, porque solo con una Venezuela democrática es que podremos lograr los objetivos de seguridad hemisférica, integración comercial, resolver los temas migratorios que tanta presión han generado en países vecinos y, desde luego, promover la democracia y la estabilidad en la región.

María Corina Machado durante una conferencia de prensa en la Heritage Foundation, el 16 de enero de 2026 ALEX WROBLEWSKI - AFP

–¿Qué pasa si no se logran elecciones en 2027? ¿Cuáles son los riesgos para Venezuela y para la región?

–Bueno, yo quiero empezar por la gente. ¿Cómo le explicas tú a una mamá que no puede darles de comer esta noche a sus hijos que tiene que tener más paciencia? ¿Cómo le explicas tú a un maestro que solamente puede dar clases dos días a la semana porque gana un dólar al día? ¿Cómo le explicas tú a un policía, a un militar que llega a su casa y [encuentra] la nevera vacía –pero él sabe lo que ha ocurrido en términos de corrupción y narcotráfico dentro de las propias Fuerzas Armadas– que tiene que esperar?

¿Esperar qué? Si este es un país que ha demostrado estar absolutamente listo.

Y, desde luego, para los países vecinos, entender que la única manera de que podamos tener estabilidad en la región, de que se pare la presión migratoria y de que más bien los venezolanos regresen a su país es con la certeza de que habrá un futuro democrático, que va a ser duro, durísimo, en un país destruido.

Pero ese es el trabajo sabroso: el de construir, el de trabajar, el de saber que con tu esfuerzo y con mérito vas a surgir. Y eso, desde luego, le conviene también a los Estados Unidos, porque no habrá inversiones masivas como las que requiere Venezuela si tú no tienes unas instituciones democráticas bajo el Estado de derecho.

Darle poder a la gente

–Lo cierto es que Delcy Rodríguez ha venido ganando mucha interlocución en el gobierno venezolano, incluso en el mundo. Si se logra su regreso, ¿cómo puede eso unir a una oposición que también luce fragmentada desde afuera?

–Yo creo que la oposición venezolana nunca ha estado tan unida como hoy. Nosotros fuimos a unas primarias en el año 2023, y yo hago un reconocimiento a los partidos, porque fue un momento en el que todos los partidos políticos reconocieron que, ante la crisis de representatividad y de confianza, había que demostrarle a la sociedad venezolana que se confiaba en ellos, [darle] verdadero poder a la gente y que la gente decidiera.

Y fuimos más de diez candidatos, y yo logré recoger un mandato que, al final, aunque me bloquearon para ser candidata, se canalizó a través de Edmundo González Urrutia, en un movimiento que trajo no solamente al sector político, sino a los movimientos sociales, a la sociedad civil, a los ciudadanos de a pie. Derribamos esas barreras que nos dividían y reconstruimos la confianza entre ciudadanos.

María Corina Machado y el candidato presidencial Edmundo González Urrutia en el acto de cierre de campaña de 2024

–¿Cuál es su opinión sobre Dinorah Figuera, que es la figura que, en las negociaciones con el gobierno chavista, está llevando la postura de la oposición?

–Como hemos dicho, y lo reitero, hoy no hay persona que tenga mayor interés que yo en que ese proceso avance. No existe en el mundo. No hay persona que tenga mayor interés en que este proceso concluya con lo que se ha ofrecido: un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, un nuevo Consejo Nacional Electoral y un calendario de elecciones presidenciales a la mayor brevedad.

Esto es lo que el país requiere, demanda, y, por cierto, es lo que ha mantenido a la sociedad contenida en toda su angustia y su dolor. Y lo estamos viendo en las protestas por falta de luz, por falta de comida, por falta de insumos. Es decir, Venezuela está en ebullición.

–¿Cree que hay la posibilidad de un estallido social en Venezuela?

–Hay que evitar que eso ocurra y que toda esa energía se canalice de manera cívica. Y ese es uno de los motivos urgentes de mi regreso. No es pedirle paciencia ni que la gente desconozca una realidad dramática; es entenderla y convertir toda esa urgencia en una razón de lucha, de organización y de preparación para lo que viene.

De alguna manera, este período ha sido mucho más largo de lo que hubiéramos querido, pero también lo hemos aprovechado para organizarnos para lo que va a ser, desde el día 1, la recuperación del país en temas muy amplios. Porque, desde luego, hay que atender la inversión en energía, en electricidad, en infraestructura, la generación de empleo, la estabilidad económica. Pero el país reclama educación, salud, seguridad, vialidad. Es decir, hay que tener una visión completa de lo que es la recuperación de un país y no de un solo sector, porque eso no va a ocurrir.

–¿Cuál es su balance de cómo la administración del presidente Trump ha manejado la situación de Venezuela tras la salida de Nicolás Maduro?

–Bueno, en primer lugar, nosotros no estaríamos hoy encaminados hacia una transición si el presidente Trump no hubiera tomado la decisión histórica de llevar a Nicolás Maduro ante la Justicia. Durante años advertimos lo que se estaba construyendo en Venezuela, Andrés. No es una dictadura convencional: es una estructura criminal que ha entregado nuestro territorio como santuario no solamente a la guerrilla del ELN, a las FARC y sus disidencias, sino a grupos terroristas islámicos, a redes de explotación minera, de tráfico de seres humanos, de todo tipo de actividad ilegal, que ha dejado una devastación desde nuestro medioambiente y, por supuesto, en nuestros niños, en nuestras familias.

Ahora bien, hay que avanzar en un proceso que consolide todas estas expectativas y oportunidades. Al final, es absolutamente no realista pensar que quienes crearon este caos son capaces de crear las bases para la recuperación del país. Eso no va a pasar. Nadie confía en quien expolió, torturó y saqueó a Venezuela. Y Delcy Rodríguez es directamente responsable de todo este proceso.

María Corina Machado y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida llegan a la ceremonia donde fue distinguida por la ciudad, el 18 de abril de 2026 Agencia AFP - AFP

–Si quienes están conversando hoy en Venezuela sobre la transición han excluido reiteradamente a María Corina Machado, ¿qué margen real tiene para influir en las decisiones sobre unos comicios urgentes?

–Una de las razones por las cuales yo voy a regresar, y el propósito, es convertir un gran acuerdo nacional en un acuerdo que surja de las entrañas del país; que todo lo que hemos preparado –porque tenemos las propuestas, los planes, los equipos; es decir, nosotros [estamos listos] para trabajar [al] instante–, que esto se convierta en la nueva conversación nacional y que sea un debate en las cocinas, en las escuelas, en las fábricas, en los campos, en toda la sociedad venezolana.

Imagínate miles, decenas de miles de asambleas de ciudadanos, con un formato que vamos a ofrecer, donde la gente pueda discutir, aportar, votar. Y con todas las herramientas de tecnología que tenemos hoy en día, inteligencia artificial, todo lo vamos a procesar.

Poner fecha a la elección

–¿Qué mensaje le envía a esa mesa de conversaciones en la que aparecen Figuera y el presidente de la Asamblea venezolana, Jorge Rodríguez, reunidos de nuevo por estos días?

–Que cumplan su palabra. Les dieron una tarea: nombren un Consejo Nacional Electoral con base en la Constitución. No son cuotas, no es uno de un lado y otro del otro lado. La Constitución venezolana es clarísima: personas probas, sin vinculación política alguna. Lo mismo para el Tribunal Supremo de Justicia. Y pónganle una fecha a la elección. Eso es todo lo que tienen que hacer, y rápido.

–¿Qué debería hacer Estados Unidos con relación a los diálogos de esa mesa en la que se están negociando las condiciones de la transición?

–Fíjese, hace unas semanas el senador Bernie Moreno, de Ohio, planteó, por iniciativa propia, que las elecciones presidenciales debían ser el 24 de julio de 2027, que es la fecha del natalicio del Libertador.

Yo creo que es una iniciativa potente y es una fecha hermosa, porque, al final, la figura de Bolívar unifica no solamente a los venezolanos, sino a muchas otras naciones. Y después, a la propuesta del senador Moreno se han sumado el senador Rick Scott, Mario Díaz–Balart, otros congresistas, voces de muchas otras partes del mundo. Y yo creo que han recogido la urgencia y la necesidad de un pueblo que decidió ser libre.

Es una sociedad solidaria, organizada como nunca antes y decidida, porque para nosotros esto no es una lucha electoral o política: esto es una lucha existencial por la vida, es una lucha ética por la verdad y es una lucha espiritual por el bien.

–En esa lucha ética por la verdad, recientemente la exmagistrada Bárbara César confesó que firmó su inhabilitación por presión del gobierno chavista y por amenazas directas a su familia. En un escenario democrático con María Corina en Venezuela, ¿usted qué priorizaría en este caso: ¿la verdad o la justicia?

–La verdad y la justicia van de la mano. Han sido tantas las personas que se me han acercado y me han enviado mensajes. Personas que estuvieron reprimiendo protestas pacíficas y que me han escrito pidiendo perdón. Personas que han estado involucradas en la detención de compañeros.

La opositora Dinorah Figuera y el dirigente chavista Jorge Rodríguez en la primera mesa de diálogo, el 6 de agosto de 2026 Pedro Mattey - AP

–¿Le piden perdón?

–Gente que me ha llorado en las calles. Familiares que me han escrito lo que ocurrió en las cárceles cuando llegaron nuestros compañeros, con otros presos comunes, incluso por delitos mayores, con los custodios. Aquí hay un país que ha entendido. Y yo debo decir algo: la experiencia del terremoto, de los dos terremotos del 24 de junio, fue un quiebre definitivo.

–¿Por qué?

–Porque fue tan brutalmente cruel e [irresponsable] la reacción del régimen que el país no olvidará eso jamás. Y lo que hizo fue demostrarnos que nos tenemos unos a otros y que, al final, el ciudadano se impone incluso por sobre los obstáculos que pone el régimen. Pero eso quebró una relación para siempre. Y sí, ha traído, desde luego, una conciencia más profunda de la urgencia y de que depende de nosotros terminar de concretar la transición. Y reconstruir una gran nación requiere de una nación unida, unida al margen de lo que pueden ser algunas tentaciones, provocaciones o traiciones que siempre ocurren en estos procesos, mucho más cuando hay tanto dinero como el que ha existido y todavía hay en Venezuela.

–¿No hay un escenario que usted se imagine de una amnistía para todos estos violadores de derechos humanos en el momento en el que se regrese con certeza a la democracia?

–Bueno, eso es contrario a la Constitución y a todos los tratados internacionales. Lo que sí nosotros garantizamos es que esto no va a ser un proceso de revancha, porque precisamente nosotros no somos lo que ellos son, porque precisamente queremos un país donde se les ofrezca justicia a todos, incluyendo a los que nos la negaron a nosotros.

Somos otra sociedad. Por supuesto que somos otra sociedad, mucho mejor a la que jamás hubo en Venezuela, mucho más consciente de lo que significa perder la democracia, de lo que significa perder la posibilidad de tener a tus hijos contigo, de poder recorrer tu país.

Imagínate lo que sienten esos millones de venezolanos alrededor del mundo que no tienen esos colores, esos olores, esos sabores que tanto anhelamos, pero que están pensando en el regreso. La potencia y la fuerza de esto: un país que se reencuentra.

–Para finalizar, ¿Qué mensaje hay para nuestra región en este momento?

–Así como Venezuela en otros momentos se convirtió en refugio de colombianos, de chilenos, de uruguayos, de paraguayos, hoy los venezolanos necesitamos que América Latina alce la voz cuando algunos quieran callar, cuando algunos prefieran pasar agachados, cuando algunos prefieran hacer ciertos negocios o ignorar a la gente. Que sean las voces de América Latina las que le recuerden al mundo de lo que estamos hechos.

Somos pueblos hermanos que amamos la democracia, que compartimos cultura, religión, historia, lenguaje, y que hoy, más que nunca, estamos frente a ese momento decisivo en la historia. Y la historia juzgará de manera implacable a los que hicieron, a los que no hicieron, a los que callan. Pero, al final, como siempre ocurre en la historia, se impondrán la verdad, la justicia y la luz, y nos encontraremos en una Venezuela libre y democrática.