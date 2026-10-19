La postal insólita de los turistas en medio de los disturbios y las advertencias para viajar a Francia

PARÍS.– Los disturbios que sacuden Francia encendieron las alarmas entre los turistas que visitan el país o tienen previsto viajar en las próximas semanas. Las protestas masivas, que derivaron en saqueos, enfrentamientos con la policía y cientos de detenciones, alcanzaron algunas de las zonas más emblemáticas de París, provocaron bloqueos en las calles y llevaron a varios gobiernos europeos a emitir advertencias para sus ciudadanos.

La situación genera especial preocupación en la capital francesa, uno de los destinos más visitados del mundo, donde las manifestaciones alteraron la circulación por avenidas céntricas y dificultaron el acceso a algunos de sus principales atractivos culturales, incluido el Museo del Louvre.

Turistas en medio de los disturbios en Francia

Las imágenes de vehículos incendiados, comercios saqueados y manifestantes enfrentados con las fuerzas de seguridad se multiplicaron durante el fin de semana, mientras las autoridades advertían sobre la posibilidad de nuevos episodios de violencia.

En las redes sociales también se viralizaron videos que muestran el insólito contraste entre el caos de las protestas y la rutina de los turistas. En algunas imágenes se observa a viajeros que caminan con sus valijas de mano entre manifestantes y efectivos policiales, mientras que en otras aparecen visitantes que siguen tomando café tranquilamente en las terrazas de los bares parisinos, con las movilizaciones como telón de fondo.

Un auto arde en la Plaza de la República, en París, durante una protesta contra el aumento del costo de vida y los problemas educativos Thibault Camus - AP

Las protestas comenzaron como una movilización contra el aumento del costo de vida y los problemas del sistema educativo público. Convocadas por organizaciones sindicales, estudiantiles y activistas que buscan reactivar el movimiento de los “chalecos amarillos”, reunieron a más de medio millón de personas en todo el país, según las autoridades, aunque los organizadores elevaron la cifra a 800.000 participantes.

Sin embargo, la situación derivó en graves enfrentamientos, saqueos y episodios de vandalismo que se extendieron durante el fin de semana y continuaron hasta la mañana de este lunes.

Las zonas turísticas de París más afectadas

En París, los principales focos de tensión se concentraron en la Plaza de la República, la Plaza de la Bastilla y la Plaza de la Nación, tres puntos emblemáticos que suelen formar parte de los recorridos de quienes visitan la capital francesa.

Un empleado municipal limpia pintadas en la fuente Bartholdi, en la plaza des Terreaux de Lyon OLIVIER CHASSIGNOLE - AFP

Para quienes se encuentran de vacaciones, uno de los principales problemas es la imprevisibilidad de los incidentes, que pueden comenzar en calles aparentemente tranquilas y alterar rápidamente los desplazamientos.

Anna Gillings, una estudiante inglesa de 20 años que llegó a París en septiembre para realizar un intercambio en la Universidad de la Sorbona, relató a LA NACION cómo quedó atrapada en medio de un operativo policial mientras caminaba por la Rue de Rivoli junto a su compañera de departamento.

Disturbios en Francia. Crédito: Anna Gillings

“Mientras caminábamos cerca de las protestas, que parecían muy pacíficas, con música y cánticos, de repente vimos que lanzaban una granada de gas lacrimógeno y todos los estudiantes que estaban delante de nosotras comenzaron a correr en dirección contraria”, contó.

“La policía lanzó más gases lacrimógenos desde la otra dirección, así que no sabíamos cómo regresar a nuestro departamento. Tuvimos que refugiarnos en una tienda hasta que la situación se calmó”, agregó.

Su compañera, Freya Leech, también estudiante de intercambio, describió un ambiente de tensión constante. “Se siente mucha tensión, incluso cuando no hay violencia”, sostuvo.

Disturbios en Francia. Crédito: Sophia Azzopardi

Ambas viven cerca del Ayuntamiento de París, otra de las zonas afectadas, y llevan casi tres semanas con clases suspendidas o trasladadas a la modalidad virtual debido a los bloqueos estudiantiles.

La preocupación no se limita a París. Marsella, Lyon, Lille y Burdeos, ciudades que también reciben numerosos visitantes internacionales, registraron episodios de violencia y daños materiales durante las protestas.

En Marsella, miles de personas participaron en disturbios y saqueos que afectaron zonas comerciales y céntricas, especialmente en las inmediaciones de comisarías de la policía municipal.

Visitantes esperan frente a la entrada bloqueada del Museo del Louvre, en París DIMITAR DILKOFF - AFP

En Lyon, la oficina de turismo sufrió daños, mientras un grupo de unos 50 manifestantes intentó saquear una tienda de artículos deportivos.

Los incidentes también alcanzaron edificios públicos. En Marsella y Lille, manifestantes atacaron los ayuntamientos y utilizaron barreras metálicas para intentar derribar sus puertas. En Burdeos, la residencia oficial del representante local del Ministerio del Interior sufrió actos vandálicos.

Disturbios en Francia. Crédito: Sophia Azzopardi

Uno de los episodios más graves se registró en Limoges, donde un incendio atribuido a manifestantes destruyó la aguja y gran parte del tejado del ayuntamiento.

El presidente francés, Emmanuel Macron, calificó la ola de violencia como “sin precedentes”, mientras las autoridades intentan contener los disturbios y los sindicatos preparan nuevas movilizaciones para noviembre.

Las advertencias a los viajeros

Ante la extensión de los incidentes, varios gobiernos europeos pidieron extremar las precauciones a sus ciudadanos que se encuentran en Francia o planean viajar al país.

Según informó Reuters, Alemania advirtió sobre la posibilidad de nuevos disturbios, mientras que Italia recomendó a sus ciudadanos registrar su presencia mediante los canales oficiales para facilitar su localización ante una eventual emergencia.

Un hombre limpia una pintada con la palabra “Elíseo” tras los disturbios registrados durante las protestas contra el costo de vida y los problemas educativos en París Christophe Ena - AP

Polonia, por su parte, mantuvo su evaluación general sobre la seguridad de los viajes a Francia, aunque insistió en evitar las zonas donde se desarrollan manifestaciones.

El Reino Unido tampoco desaconsejó oficialmente viajar al país, pero alertó que las protestas, huelgas y bloqueos estudiantiles pueden derivar en enfrentamientos violentos sin previo aviso. Las autoridades británicas recomendaron a quienes tengan previsto visitar Francia que sigan las indicaciones policiales, eviten las concentraciones y contemplen posibles interrupciones en el transporte público.

Además, advirtieron que los turistas que decidan cancelar sus viajes por temor a los disturbios podrían no recibir cobertura de sus seguros convencionales, debido a que no existe una recomendación oficial de evitar los desplazamientos a Francia.

Para Gillings, que experimentó de cerca los enfrentamientos en París, el clima actual merece especial cautela.

“No recomendaría a los turistas visitar París en este momento, ya que el ambiente se siente bastante impredecible. No diría que me siento insegura en general, pero las situaciones pueden cambiar muy rápidamente”, advirtió.

Con información de Reuters y AFP