La provocación de Trump a dos países europeos y un mensaje desafiante a Canadá

WASHINGTON.- En plena escalada comercial con Canadá, y mientras crece la incertidumbre por el curso de la guerra en Medio Oriente, el presidente Donald Trump cuestionó en duros términos a Inglaterra y Francia por lo que considera una creciente influencia de la ley islámica en ambos países. “Vas a Londres y París, y es casi como si la sharia fuera un segundo estilo de vida”, apuntó el mandatario republicano, en una nueva provocación a sus aliados en Europa.

“Prohibiría totalmente eso de la ley islámica (sharia), y es algo que está ocurriendo un poco en este país”, sentenció Trump en una entrevista con el conductor Glenn Beck. “Donde la vemos, la eliminamos. Hay que eliminarla. Existe un solo sistema”, arremetió el presidente estadounidense.

Disputa comercial con Canadá

En un tono similar, Trump volvió a desafiar a Canadá con quien mantiene una disputa comercial, tras varios días de amenazas mutuas de aranceles a productos que podrían escalar al 50%.

.@POTUS says he would support a law to BAN Sharia Law in the United States:



"I would absolutely prohibit the Sharia Law thing, and it is happening in this country a little bit. And where we see it, we take it out. And you have to take it out. You have ONE system. We have a great… pic.twitter.com/PNVWmB81ss — Glenn Beck (@glennbeck) August 26, 2026

“No tienen nada que ​nosotros necesitemos, podemos arreglárnoslas. Hay ⁠un par de cosas que nos causarían algunas ‌molestias, pero podemos conseguirlas en otro lugar", señaló Trump después de que Canadá anunciara ayer que impondrá aranceles de represalia sobre productos norteamericanos, que oscilan entre el 15% y el 50%.

Los aranceles del 50% se aplicarán a sectores como el acero, el aluminio, el mobiliario y la confección; los del 25%, al queso, los electrodomésticos y algunos productos del mar; mientras que los del 15% alcanzarán, entre otros, a productos electrónicos y herramientas.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, observa mientras Jim Davies, copropietario del astillero Davie, habla sobre la disputa comercial con Estados Unidos en las instalaciones de la empresa en Lévis, Quebec ANDREJ IVANOV - AFP

Previamente Trump había impuesto a Ottawa nuevos aranceles ‌del 50% a 20.000 millones de dólares en importaciones ⁠canadienses tras el fracaso de las ‌negociaciones entre ambos países.

“Es hora de enseñarle a Canadá que ya no puede seguir haciendo esto”, sentenció el presidente republicano.

Guerra con Irán

En otro tramo de la entrevista, Trump se refirió al conflicto bélico que mantiene con Irán y aseguró que el estratégico estrecho de Ormuz se encuentra “operativo y perfectamente funcionando”.

Asimismo, afirmó que Estados Unidos eliminó las minas colocadas en sus aguas y pronosticó una “gran victoria” sobre Irán y un final relativamente próximo de una guerra que está a punto de cumplir seis meses.

Motociclistas pasan junto a un cartel que muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con unas manos alrededor del cuello, debajo de la frase “La venganza es inevitable”, en Teherán Vahid Salemi - AP

“De vez en cuando lanzan un dron o un misil o algo así, pero es un estrecho perfectamente operativo”, señaló. Trump sostuvo además que grandes cantidades de petróleo están volviendo a atravesar la vía marítima y confirmó que el martes pasaron por allí 10 millones de barriles de crudo y que durante la noche 22 embarcaciones atravesaron el paso marítimo sin inconvenientes. “Vamos a tener una gran victoria aquí muy pronto”, pronosticó.

Por último Trump dijo que cree que el líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, quien no ha sido visto en público desde que asumió el cargo tras el asesinato de su padre en febrero, sigue con vida.

“Resultó gravemente herido. El lado izquierdo de su cuerpo, el brazo, la pierna, todo. Pero no creo que esté muerto”, concluyó Trump.

Agencias Reuters, AFP, ANSA