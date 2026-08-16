La sequía golpea a Italia: el río Po toca mínimos récord y Suiza envía agua para salvar los cultivos

ROMA.- Italia atraviesa una nueva emergencia hídrica después de semanas de calor extremo y lluvias escasas que llevaron al río Po y al lago Maggiore a niveles críticos, pusieron bajo presión el suministro de agua potable en decenas de municipios y golpearon con especial fuerza al corazón agrícola del norte del país. La emergencia ya obliga a repartir un recurso insuficiente entre necesidades esenciales.

Varias personas caminan por un banco de arena formado por el bajo nivel del agua en el delta del río Maggia, en su confluencia con el lago Maggiore, en Locarno, Suiza, el jueves 13 de agosto de 2026. Jean-Christophe Bott - Keystone

La situación llegó a tal punto que Suiza decidió aumentar temporalmente las descargas de agua desde el lago de Lugano hacia el lago Maggiore, una medida acordada de urgencia con las autoridades italianas. El caudal pasará de tres a ocho metros cúbicos por segundo para sostener el nivel del lago y garantizar agua para los arrozales de Lombardía y Piamonte.

El lago Maggiore, compartido por Italia y Suiza, se encuentra bajo condiciones de sequía extrema. Ya en julio, la Autoridad de la Cuenca del Po había advertido que se acercaba a su nivel operativo mínimo. Al mismo tiempo, el caudal del Po cayó a valores excepcionalmente bajos: en Cremona alcanzó un mínimo récord para esta época del año.

La falta de agua también comenzó a sentirse fuera del campo. A mediados de julio, cerca de 100 municipios de Piamonte habían aprobado restricciones al consumo. En alrededor de 50 localidades, con unos 25.000 habitantes en total, camiones cisterna tuvieron que reforzar los depósitos de las redes de agua potable. En Lombardía, otros 50 municipios registraron dificultades y 17 dependían de cisternas; en la región de Marcas, la cifra llegaba a 32.

Italia se enfrenta a su cuarta gran ola de calor del verano, con temperaturas que superan los 40 grados centígrados Wang Kaiyan - XinHua

Los números muestran la magnitud del déficit. Los recursos hídricos superficiales de Piamonte se ubicaron 37% por debajo del promedio estacional y varias estaciones registraron faltantes superiores al 40%. En Isola Sant’Antonio, el Po tuvo un caudal medio de apenas 62 metros cúbicos por segundo, un 75% menos que su valor histórico de referencia.

La crisis golpea en particular a la producción de arroz. Italia es el mayor productor de Europa, con unas 235.000 hectáreas sembradas en 2025, y más del 80% de ese cultivo se concentra en las provincias norteñas de Pavia, Vercelli y Novara. Allí, unos 3500 establecimientos dependen del sistema hídrico del Po y de los lagos alpinos.

Ante la escasez, los consorcios de riego aplicaron un sistema inédito de rotación: distintas zonas reciben agua en semanas alternadas. Algunos productores directamente sacrificaron parcelas enteras para concentrar el recurso en una parte de sus campos y salvar al menos una porción de la cosecha. En Pavia, la asociación agrícola Confagricoltura calcula que las pérdidas del sector arrocero podrían superar los 100 millones de euros.

El problema se agrava por las sucesivas olas de calor. Junio dejó en Piamonte temperaturas unos 3,5°C por encima de la media, lo que aceleró la pérdida de humedad de suelos y vegetación. A comienzos de agosto, el Ministerio de Salud colocó por primera vez este año a las 27 ciudades de su sistema nacional de vigilancia bajo alerta roja simultánea, desde Trieste hasta Palermo.

Italia se enfrenta a su cuarta gran ola de calor del verano, con temperaturas que superan los 40 grados centígrados Wang Kaiyan - XinHua

La sequía obliga además a decidir qué sector recibe un recurso cada vez más escaso. Los arrozales necesitan grandes volúmenes durante el verano, pero la misma agua debe abastecer hogares, sostener los caudales mínimos de los ríos, proteger ecosistemas y atender usos industriales y energéticos. En el delta del Po, el bajo caudal también eleva el riesgo de que el agua salada del Adriático penetre tierra adentro.

La emergencia vuelve a plantear un desafío estructural para Italia. Los responsables de la gestión hídrica analizan nuevos reservorios, el almacenamiento de agua bajo los campos y la recuperación de prácticas como la inundación invernal de arrozales. Pero las soluciones requieren tiempo: mientras tanto, el norte italiano enfrenta un verano en el que cada metro cúbico de agua se convirtió en un recurso estratégico.

Agencias Reuters y AP