La televisión estatal iraní difundió un video que explica qué hacer ante un ataque nuclear estadounidense

TEHERÁN.– Un grupo de empleados está en la oficina cuando estalla una bomba. En otra imagen, la bomba explota de lleno en una montaña. Las escenas forman parte de un video de ocho minutos que difundió la televisión estatal iraní para explicar a la población cómo actuar ante un ataque nuclear.

Captura del video hecho por defensa civil iraní

El video de defensa civil, que circuló en las redes sociales, recurre a imágenes creadas con inteligencia artificial para representar una detonación cerca de una zona residencial. Las indicaciones distinguen entre los primeros segundos que siguen al destello y las horas que habrá que pasar bajo techo. Buena parte del corto explica cómo evitar que el polvo radiactivo entre al refugio en el que uno esté.

Una mujer iraní sostiene un retrato del líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, durante una concentración frente a una valla publicitaria antiestadounidense que reza "mataremos a Trump" ATTA KENARE - AFP

Del destello al refugio

A quien la explosión sorprenda en la calle, el video le indica que evite mirar directamente la luz, que busque una barrera maciza detrás de la cual protegerse y se acueste boca abajo, con la cabeza y la cara a resguardo.

El momento de moverse, según el instructivo, llega después del paso de la onda expansiva. Entonces hay que entrar al edificio más cercano. El video desaconseja refugiarse en un auto y advierte contra la tentación de quedarse afuera para ver lo que pasó o sacar fotos.

Advertencia iraní sobre bomba nuclear

Una vez bajo techo, importa en qué parte del edificio se busca protección. El video recomienda bajar al sótano o ubicarse en el centro del inmueble, lejos de las ventanas y de las paredes exteriores. Para evitar la entrada de polvo radiactivo, indica cerrar puertas y ventanas. También pide apagar los equipos de aire acondicionado y los sistemas de ventilación que toman aire del exterior.

Para quienes estuvieron a la intemperie hay un paso más. La ropa exterior puede llevar polvo radiactivo al interior del refugio. Por eso, la instrucción es quitarse esas prendas sin sacudirlas y guardarlas en una bolsa que debe quedar bien cerrada. Después, el video aconseja lavar con agua tibia y jabón la piel que haya quedado expuesta.

La previsión es que los habitantes tengan que permanecer en el refugio durante al menos 24 horas, con agua embotellada y alimentos envasados. El plazo no equivale a una señal para salir. Para abandonar el edificio, el instructivo pide esperar a que las autoridades indiquen por dónde es seguro evacuar.

Obreros instalan una valla publicitaria que muestra, de izquierda a derecha, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, con aparentes heridas y ropa rasgada, en el centro de Teherán, Irán, el martes 3 de noviembre de 2026 Vahid Salemi - AP

La versión de Tucker Carlson sobre un ataque

La difusión del video coincidió con declaraciones del comentarista estadounidense Tucker Carlson, quien afirmó el fin de semana que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, presiona a Donald Trump para que ordene un ataque nuclear contra Irán.

Según Carlson, el ataque podría ocurrir en cuestión de “días”.

Carlson planteó en las redes sociales que el blanco sería una instalación subterránea en el monte Pickaxe, en el centro del país. La montaña que aparece en el video se parece a la que mencionó el comentarista.

El vocero de la Cancillería iraní, Esmaeil Baghaei, asiste a una conferencia de prensa semanal, en Teherán Sha Dati - XinHua

Carlson atribuyó a la inteligencia israelí la versión de que Teherán reanudó allí el enriquecimiento de uranio. Sostuvo que los túneles están bajo unos 90 metros de granito y que ninguna de las armas convencionales de Estados Unidos podría alcanzarlos. Su afirmación sobre las gestiones de Netanyahu se apoya en el testimonio de una persona a la que describió como un “observador informado”, sin identificarla.

Trump ya había descartado el uso de armas nucleares contra Irán. El lunes, en la víspera de las elecciones legislativas de Estados Unidos, el presidente volvió a referirse a la posibilidad de llegar a un acuerdo con Teherán y habló de la posibilidad de realizar nuevos ataques posteriores (aunque no precisó qué tan inmediatamente) a los comicios.

Agencias AP y AFP