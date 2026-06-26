El terremoto convertirse en una oportunidad política para Delcy Rodríguez... y para Trump

CIUDAD DE MÉXICO.- El terremoto más fuerte que ha azotado Venezuela en más de un siglo representa el mayor desafío para el liderazgo inicial de Delcy Rodríguez, pero también podría permitir a la presidenta interina imponer su autoridad en un ​gobierno fracturado y ⁠comenzar a reconstruir ⁠un país devastado.

Tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela el miércoles por la noche, podrían pasar semanas antes de que se ​conozca el alcance total de los daños. Los modelos de datos del gobierno estadounidense sugieren que el número de muertos podría superar los 10.000.

La entonces vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante una conferencia de prensa en el palacio de gobierno Marcelo Garcia - Prensa Miraflores DPA

Aun ‌así, algunas cosas ya estaban claras. Rescatar a los atrapados, atender a los heridos y ​reconstruir las viviendas y la infraestructura requerirá un esfuerzo enorme.

Ese proyecto tiene ​el potencial de definir el futuro político de Rodríguez. Aliada cercana del presidente estadounidense Donald Trump, ha intentado presentarse como un agente de cambio político, a pesar de haber sido vicepresidenta de su predecesor, el socialista Nicolás Maduro, a quien Washington derrocó en enero.

“La narrativa de una nueva Venezuela se fundamenta en la reconstrucción”, afirmó Tony Frangie Mawad, politólogo radicado en Caracas. “Y termina siendo un poco irónico que ahora el país tiene que afrontar con muchísima dificultad una reconstrucción muy literal de su infraestructura”.

Estuvimos en Macuto acompañando a nuestro pueblo en la búsqueda y rescate de todos los afectados por esta terrible tragedia. El Gobierno nacional está desplegado para atender la emergencia y en las próximas horas seguiremos recibiendo apoyo de la comunidad internacional. pic.twitter.com/XHjRbKmvNa — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 26, 2026

Frangie afirmó que el rescate ​y la reconstrucción se enfrentarán a enormes desafíos dada la prolongada crisis económica del país y el debilitamiento de los servicios públicos. Es muy probable que acaben en fracaso. “Sin embargo, si el Gobierno logra gestionar bien una estrategia de recuperación, ⁠sobre todo con la ayuda internacional que está llegando y gestionar bien una narrativa, pues puede utilizar esto para apalancarse en una épica de unión nacional (...) en cuanto a una catástrofe natural”, agregó.

Rodríguez ‌ya está intentando hacer precisamente eso, al invocar la unión para superar la situación, dijo inmediatamente después del desastre.

Los sismos ya han provocado cambios antes

Un importante apoyo estadounidense podría inclinar la balanza. En 1999, el fallecido líder Hugo Chávez rechazó la ayuda de Washington tras los devastadores deslizamientos de tierra que causaron la muerte de al menos 10.000 personas, una señal temprana de una postura que profundizó luego el aislamiento de Venezuela.

“Será una respuesta contundente, rápida y eficaz”, declaró el jueves el secretario de Estado, Marco Rubio, refiriéndose a la respuesta de Estados Unidos.

The United States extends our deepest condolences to the people of Venezuela following the devastating earthquakes.



Our hearts are with all those who have lost loved ones, those injured, and the courageous rescue workers working tirelessly in the aftermath.



America stands… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) June 25, 2026

Según analistas, la ayuda de la administración Trump podría aumentar tanto el papel de Estados Unidos en el país como la dependencia ‌del gobierno respecto a Washington.

“Es una circunstancia que va a ser muy bien aprovechada para aumentar la presencia de Estados Unidos y el control sobre Venezuela. Y ⁠también para Rodríguez, para apoyarse en Estados Unidos como primer aliado”, dijo Ricardo Ríos, director de la consultora Poder & Estrategia.

Los terremotos ya han decidido el ‌futuro político de América Latina en el pasado. En 1972, uno devastó gran parte de Managua, causando entre 5000 y 10.000 muertos. La ⁠respuesta, marcada por la corrupción, marcó el inicio de la caída del presidente Anastasio Somoza, quien sería derrocado por ⁠la revolución sandinista en 1979.

El presidente Donald Trump habla durante una cena del Rose Garden Club con agricultores, en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca Jacquelyn Martin - AP

En 1985, Ciudad de México fue devastada por un terremoto masivo que causó la muerte de al menos 5000 personas y dejó a unas 100.000 sin hogar. Los fracasos en las labores de rescate fueron considerados un punto de inflexión que marcó el fin de las siete décadas de gobiernos unipartidistas del PRI.

En Venezuela, es probable que Rodríguez sea la figura central ante cualquier error o mala gestión en la recuperación, arriesgándose a una reacción adversa que ‌podría marcar su futuro político. “La capacidad de Venezuela para gestionar la respuesta ante emergencias ​se ha visto mermada durante 10 a 15 años de agitación económica y el desplazamiento de ocho millones de personas fuera de las fronteras venezolanas”, dijo Paul Angelo, experto en América Latina de la consultora McLarty Associates, con sede en Washington, quien se encontraba en Caracas durante el terremoto.

“Sin una importante ayuda internacional, sin un plan consolidado y sin una gran inyección de capital en un país que supuestamente ‌tiene una deuda de 240.000 millones de dólares, el camino hacia la recuperación será largo y difícil”, afirmó.