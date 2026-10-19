La última encuesta de Next: Lula, con 45,9%, y Flavio Bolsonaro, con 46,5%, para las elecciones Brasil 2026

La carrera presidencial en Brasil llega a su definición con el balotaje del domingo 25 de octubre y es preciso conocer los datos de la última encuesta de Next, en la que Lula llega al 45,9%, y Flavio Bolsonaro al 46,5%, para las elecciones Brasil 2026.

Flávio Bolsonaro y Lula da Silva, en el debate presidencial NELSON ALMEIDA - AFP

Los sondeos de opinión en los últimos días reflejan un disminución del porcentaje de diferencia entre el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y el candidato opositor Flávio Bolsonaro. En las semanas previas se mostraba un escenario de dos puntos de diferencia, y ahora esa brecha se reduce a decimales, por lo que la elección será reñida en la instancia de balotaje.

Lula, con 45,9%, y Flavio Bolsonaro, con 46,5%, para las elecciones Brasil 2026

El último relevamiento de la encuestadora BTG/Nexus, publicado este lunes 19 de octubre, indica que para las elecciones presidenciales de 2026, en votos totales, Flávio Bolsonaro reúne el 46,5% de intención de voto, frente al 45,9% del presidente Lula, en el escenario simulado de segunda vuelta.

La diferencia entre los candidatos es de 0,6 puntos porcentuales. El 4,7% de los votos fueron nulos o inexistentes, mientras que el 2,9% no supo o no respondió.

En el recuento de votos válidos, que excluye los votos en blanco, nulos e indecisos, Flávio Bolsonaro obtiene el 50,3%, frente al 49,7% de Lula. El resultado indica una contienda reñida entre ambos candidatos, con Flávio Bolsonaro aventajando numéricamente dentro del margen de error de dos puntos porcentuales.

Estos datos convalidan la idea de empate técnico entre los dos postulantes, por lo que ninguno saca una ventaja considerable sobre el otro, y el resultado de la elección dependerá del porcentaje de indecisos.

El estudio se realizó por teléfono entre el 16 y el 18 de octubre de 2026, con 2002 votantes mayores de 16 años en los 27 estados de Brasil. El margen de error es de dos puntos porcentuales, con un intervalo de confianza del 95%.

En qué sectores es fuerte cada candidato

En líneas generales, los estudios sobre proyecciones electorales en Brasil mantienen una tendencia que se repite en las mediciones semanales.

Sobre el perfil de los electores brasileros, en las encuestas se destaca que el voto femenino acompaña al actual mandatario y el voto masculino al referente liberal.

Los brasileros vuelven a votar el 25 de octubre GREGG NEWTON - AFP

Cuando se analiza la intención de voto de acuerdo a la formación educativa, Lula da Silva obtiene más sufragios en el sector de escolaridad básica, y Bolsonaro en el sector medio y superior.

Para el balotaje, Bolsonaro obtiene más adhesiones en el Norte, Sur, Sudeste y Centro-oeste; mientras que Lula reúne mayor cantidad de votos en el Nordeste.

Datos de la encuesta del 19 de octubre de Nexus