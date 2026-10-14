Encuestas de las elecciones de Brasil 2026: una por una, qué dicen en los días previos a la segunda vuelta

La instancia de balotaje definirá al próximo presidente de Brasil, en una segunda vuelta electoral que se celebrará el domingo 25 de octubre, y en la que es importante conocer qué dicen las encuestas de la elecciones de Brasil 2026, en los días previos.

El balotaje será el 25 de octubre Tadeo Bourbon

En esta instancia de votación compiten el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y el candidato del Partido Liberal Flávio Bolsonaro, que obtuvieron la mayor cantidad de sufragios en la elección general del 4 de octubre.

Qué dicen las encuestas de las elecciones de Brasil 2026 en los días previos a la segunda vuelta

La última encuesta de BTG/Nexus, el escenario electoral para las elecciones presidenciales de 2026 muestra a Flávio Bolsonaro liderando la contienda por la presidencia de la república. En el escenario simulado de segunda vuelta, el senador cuenta con el 48% de las intenciones de voto, frente al 45% del presidente Lula. El 5% corresponde a votos nulos o incompletos, mientras que el 2% restante no sabe o no respondió.

En el recuento de votos válidos, que excluye los votos en blanco, nulos e indecisos, Flávio Bolsonaro obtiene el 52%, frente al 48% de Lula. La encuesta muestra que la contienda entre ambos candidatos sigue muy reñida, con una diferencia de tres puntos porcentuales en la intención de voto.

El trabajo se realizó por teléfono entre el 10 y el 12 de octubre de 2026, con 2002 votantes mayores de 16 años en los 27 estados de Brasil. El margen de error es de dos puntos porcentuales, con un intervalo de confianza del 95%.

Los brasileros vuelven a votar el domingo 25 de octubre Tadeo Bourbon

En tanto, el Instituto Gerp, el único que había proyectado un triunfo de Bolsonaro sobre Lula en la primera vuelta, indica que en votos totales, Bolsonaro se alzaría con un 53%, y Lula con un 44%. Aquí se toma en cuenta un 3% que no sabe o no contesta y un 1% que no votaría por ninguno.

En un escenario en el que solo se consideran los votos válidos, Bolsonaro obtiene un 55%, mientras que Lula consigue un 45%, una brecha ampliada a 10 puntos porcentuales respecto del conteo de la elección general, que fue de apenas dos puntos.

Esta medición se realizó sobre 2314 entrevistas, según el registro de la consultora. El relevamiento, publicado el martes 13 de octubre, se llevó a cabo entre los días 8, 9 y 12 del mes en curso.

Cómo se vota en Brasil 2026

En las elecciones presidenciales se utilizará la urna electrónica, que se compone de dos terminales: el terminal de la autoridad de colegio electoral, en el que se identifica al votante y se le autoriza a votar (en algunos modelos, en los que se verifica la identidad del votante mediante datos biométricos), y el terminal del votante, en el que se registra numéricamente el voto.