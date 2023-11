escuchar

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, se encuentra en Estados Unidos, invitado por el presidente Joe Biden para asistir a una reunión con otros jefes de Estado de la región. Al bajar del avión el miércoles, tenía el celular lleno de mensajes. En su país acababa de estallar una nueva bomba política y mediática dentro de la coalición de gobierno: el canciller, Francisco Bustillo, presentaría su renuncia tras darse a conocer audios que lo comprometen en la investigación por la entrega de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset.

Los audios revelaron que Bustillo aparentemente le habría sugerido a la entonces subsecretaria Carolina Ache que le ocultara a la Justicia los mensajes de WhatsApp asociados al caso de Marset.

Los documentos con las distintas identidades de Sebastián Marset La Razón/Bolivia

Minutos después de que se conociera la noticia, Bustillo emitió un comunicado en el que sostuvo que no mintió ni se apartó de la verdad durante la interpelación y en el que acusó a la exvicecanciller Carolina Ache de actuar “de mala fe”. “Las cosas no son como se las ha mostrado, pero resultan suficientemente sensibles como para haberle presentado la inmediata renuncia al señor Presidente”, puntualizó.

Una de las primeras llamadas que hizo Lacalle tras el escándalo, si no la primera, sin saber en detalle aún lo que había ocurrido, fue a la vicepresidenta Beatriz Argimón, según indicaron a El País fuentes del Ejecutivo.

Argimón le dejó en claro que había “enojo, mucho enojo” entre los legisladores del oficialismo, según reportó El Observador. Había quienes pedían la inmediata renuncia de todos los involucrados en el caso. Lacalle, que se reunirá este jueves con Biden, quedó en responderle a la brevedad sobre los pasos a seguir.

➡️CASO MARSET.



Uruguay vive un momento de extrema gravedad institucional.



El daño al país es cada vez más profundo. El Presidente debe dar explicaciones y tomar acciones que den certezas y tranquilidad a la ciudadanía. pic.twitter.com/YRwgDbjIr3 — Frente Amplio (@Frente_Amplio) November 2, 2023

El Frente Amplio, sin embargo, reclamó el retorno inmediato del presidente de Estados Unidos. También exigió que el mandatario “se haga cargo” de la situación y convoque de inmediato a cumbre entre todos los partidos políticos que permita “recomponer la institucionalidad”, según expresó Fernando Pereira, actual presidente del partido opositor.

“Es un tema muy grave y hay que tratarlo con mucha sobriedad. Queremos salir de este tema en clave institucional, en diálogo con todos los partidos y el presidente”, apuntó.

El presidente Lacalle debe volver lo antes posible de Estados Unidos, y tienen que haber destituciones antes que renuncias, dijo el presidente del frente amplio Fernando Pereira pic.twitter.com/q01hKjyNXg — leo sarro press (@leosarro) November 1, 2023

Viaje a EE.UU.

Lacalle Pou viajó a Washington para participar de la primera cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas (APEP). Se trata de el segundo encuentro del mandatario uruguayo con su par estadounidense; en junio, se reunieron en el marco de un viaje a Nueva York.

Lacalle Pou fue el primero en tomar la palabra este jueves en un conversatorio sobre las oportunidades estratégicas de comercio e inversión brindadas por una mayor integración regional que ofrece el programa BID para las Américas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“Que la iniciativa del presidente Biden nos haya traído a Estados Unidos ya es una acción en sí misma y habla de un interés. Nuestros países hacen un intento por abrirse al mundo, a veces con resultados buenos y a veces son ‘baby steps’ (pasos de bebé), pero cuando el presidente de Estados Unidos establece una agenda, mueve al resto”, apuntó en su presentación, alejado del escándalo.

“Nos cuesta muchísimo conseguir una inversión, teniendo aptitudes y condiciones”, expresó Lacalle, detallando algunos de los puntos fuertes del país como “sus instituciones fuertes y ser una de las democracias más fuertes del mundo”. “Tiene una inflación baja, el desempleo ha bajado, la inversión extranjera directa se multiplicó el año pasado 150% y los beneficios se reinvirtieron en nuestro país en un 41%, esta es una señal de confianza muy grande”, agregó.

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, se dan la mano después de participar en un panel de discusión en la Asociación de las Américas SAUL LOEB - AFP

“Ahora, cuando te está yendo bien ¿Qué te pasa? Te sacan del sistema generalizado de preferencia, te sacan de algunos organismos por el tema de cooperación... Y uno se pregunta: ¿Vale la pena hacer las cosas bien?”, prosiguió.

“La respuesta es clara: vale la pena hacer las cosas bien por tu gente. Porque si hay desarrollo humano estás logrando tus objetivos. Lo que hablábamos con otros líderes y con el presidente Biden es que el cuerpo, el codo, hay que cuidarlo cuando está sano, no cuando está roto. Porque cuando está roto hay que arreglarlo, y ya no queda de la misma manera. Entonces, Uruguay es un país a apostar, donde los que llegan se quedan”, explicó. “He recuperado el optimismo en nuestra relación con el Estados Unidos, estábamos un poco dejados de lado, capaz nos quejamos de más. No es rogar por cosas, es que Uruguay tiene mucho para dar al mundo”, cerró.

La APEP es una iniciativa comercial que Estados Unidos busca impulsar con países de la región y en la que se espera un incremento en las relaciones de esta índole. Los temas centrales de discusión serán el desarrollo y la migración.

Según confirmó la Casa Blanca, el presidente estadounidense y anfitrión de la cumbre reafirmará “el compromiso de trabajar juntos para profundizar la integración económica” en el continente, así como para impulsar un crecimiento económico incluyente y abordar las causas económicas de la migración irregular en la región.

Además de Uruguay, viajarán gobernantes de Colombia, Costa Rica, Ecuador, Chile, Canadá, Barbados, México, Panamá, Perú y República Dominicana.

Con información de El País

LA NACION

Temas Uruguay