Polémica en la mayor universidad pública de Uruguay: cancelaron a un profesor por “sionista”

Escuchar

MONTEVIDEO.- Los ecos de la guerra en Medio Oriente llegaron a las aulas uruguayas, donde la principal casa de estudios del país, la Universidad de la República (Udelar), suspendió la invitación a un docente ante la presión estudiantil por “sionista” y pro-gobierno de Israel.

La presión estudiantil desembocó en la suspensión del profesor Alberto Spektorowski, exdocente de la Universidad de Tel Aviv, y quien estaba por integrar el staff de un curso sobre laicismo que fue cancelado en medio del fragor que despierta en el mundo el conflicto en Gaza.

La polémica se trasladó luego de las aulas a la política, dado que el diputado Felipe Schipani, del Partido Colorado -miembro de la coalición del presidente Luis Lacalle Pou- pidió a la Cámara Baja que convoque a las autoridades de la Udelar a dar explicaciones.

Polémica en Facultad de Humanidades: "cancelaron" a un docente por "sionista y apologista del genocidio de Israel". Alberto Spektorowski iba a dictar dos clases sobre laicidad, pero el gremio estudiantil se opuso y el Consejo de Facultad canceló el curso. pic.twitter.com/3HSaNwFv0i — Telenoche (@TelenocheUy) May 9, 2024

La medida tiene lugar asimismo mientras miles de estudiantes de Estados Unidos y Europa tomaron en las últimas semanas los campus de varias importantes universidades en multitudinarias protestas contra la ofensiva israelí en el enclave palestino.

“Sí, soy sionista, y estoy orgulloso de ello”, subrayó Spektorowski, nacido en Montevideo, tras enterarse de su cancelación, y prefirió no entrar en controversias.

El rector de la Udelar, Rodrigo Arim, y el decano de Humanidades, Pablo Martinis, acudirán el miércoles a la Comisión de Educación y Cultura de Diputados, en una convocatoria a pedido de Schipani.

“Situación muy grave”

“Entendemos que estamos ante una situación muy grave ya que se estaría cancelando a un destacado académico en la Universidad de la República por su condición de judío y defensor del Estado de Israel. Sospechamos que atrás de estos episodios pueda haber una inspiración antisemita, absolutamente inaceptable en una institución pública de enseñanza”, dijo Schipani.

En un escrito elevado a la comisión parlamentaria, el colorado pidió al presidente de la cámara que citara “urgentemente” a las autoridades de la universidad y de la facultad involucrada “para que brinden explicaciones y aporten información sobre estos preocupantes hechos”.

Lo cierto es que esta definición derivó en una sonada crítica de autoridades e incluso de un organismo estatal clave. La Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) se manifestó en X para plantear su postura crítica. El organismo encabezado por Marcos Israel, que fue presidente del Comité Central Israelita del Uruguay hasta 2022, manifestó que “intentó” comunicarse con Arim.

La UDELAR suspende la charla del docente Alberto Spektorowski,manifiestan que la misma es "sionista y apologista.Que extraño no 🤔,y FGN sigue encajonado denuncias.💫🇮🇱✨🇺🇾⚖️ pic.twitter.com/3p3piG6I0w — Ruben Silva (@RubenSilva63155) May 9, 2024

El objetivo de ese contacto, añadió la Inddhh, era marcarle “la honda preocupación con la que se están siguiendo los graves hechos de discriminación en Facultad de Humanidades y subrayar la necesidad de defender la libertad de expresión y la no discriminación”.

También hubo pronunciamientos por parte de las principales asociaciones judías locales. El Comité Central Israelita planteó que la Udelar “cediendo a estas presiones pone en juego su histórica identidad democrática, plural y laica”.

La entidad añadió que “ya no se trata de defender al Estado de Israel y su derecho a la legítima defensa, se trata de nuestro país, Uruguay, importando un conflicto que le es ajeno, un único conflicto respecto de los tantos y tan dolorosos que hay en el mundo, dejando en claro una intención discriminatoria”.

La organización B’nai B’rith Uruguay señaló por su parte que el docente fue convocado como invitado a dar dos clases en un curso “que nada tiene que ver con Israel, ni con el judaísmo, ni con el sionismo, sino con laicidad, principio histórico en nuestro país del que los uruguayos nos enorgullecemos”.

Consultado por El País, Spektorowski subrayó: “Me catalogaron de sionista y sí, soy, estoy orgulloso de eso, si lo querían tomar como un insulto, yo no lo veo así”. Respecto a la decisión de que se suspenda el curso al que fue invitado, declinó hacer valoraciones.

“Con las decisiones institucionales no me quiero meter, cualquier decisión que tomen la acepto, porque iba a participar como docente invitado. La gente de la Facultad que me contactó fue muy amable y no tengo ningún tipo de queja”, manifestó el docente.

El ministro de Educación, Pablo da Silveira, calificó el episodio de “extremadamente grave”, considerando que las universidades “siempre fueron espacios de libertad y de confrontación de diferencias”.

Con información de El País/GDA

LA NACION