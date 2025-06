Lacalle Pou viajó con Orsi a Buenos Aires: un premio, el mensaje de unidad y una crítica

Los expresidentes uruguayos Luis Lacalle Pou y Julio María Sanguinetti, junto al actual jefe de Estado Yamandú Orsi, recibieron un premio “al compromiso democrático” anoche en Buenos Aires. Durante la ceremonia, Lacalle Pou, referente del Partido Nacional, aprovechó para expresar sus discrepancias respecto a la dirección que está tomando el país bajo la administración del Frente Amplio.

El Centro Ana Frank Argentina para América Latina (CAFA) entregó el galardón en el teatro San Martín durante la segunda edición de este evento, que reconoce a “figuras, instituciones, gobiernos y medios comprometidos con la promoción de los derechos humanos, la convivencia pacífica y la inclusión”. En esta ocasión, Orsi pronunció un discurso en el escenario, acompañado por los dos expresidentes uruguayos.

Los tres recibieron de manera conjunta el “Premio al compromiso democrático, el respeto institucional y la construcción de una convivencia pacífica”, en reconocimiento a su labor en estos valores.

El presidente Orsi fue quien pronunció el discurso desde el escenario, acompañado por Lacalle Pou y Sanguinetti. “En tiempos de intolerancia, guerra, rearme y extremismos, que hoy se estén poniendo en valor de esta forma los derechos humanos, la paz y la convivencia es sin duda un faro de esperanza para todos”, afirmó, según un video difundido por la página web de la Presidencia de la República.

Al finalizar, el actual mandatario reveló que tanto Lacalle Pou como Sanguinetti le pidieron que hablara en nombre de los tres, a pesar de que él había planeado que todos participaran: “Me dijeron: ‘El presidente sos vos y vas a hablar en representación de todos’”, relató, ante el aplauso cerrado del auditorio.

“Hay algo importante que tiene que ver con los gestos. Este reconocimiento, esta especie de ejemplo que nos toca ser, nos obliga a ser muy cuidadosos; es un gesto valioso”, destacó Orsi.

Además, el mandatario recordó cuando Lacalle Pou, todavía en funciones, lo invitó a participar en la cumbre del Mercosur. “Nuestra ciudadanía está acostumbrada a valorar estos gestos”, concluyó.

Más allá de la elección tangible del consenso a la hora de presentarse en público, el expresidente Lacalle Pou no dejó pasar la oportunidad para expresar sus diferencias con el actual gobierno.

Tras la ceremonia de premiación, dialogó con los medios, algo poco habitual desde que dejó la presidencia. “Está claro que con la administración actual tenemos discrepancias sobre la gestión y enfoques distintos para muchos temas del país”, señaló.

Sin embargo, destacó la importancia de respaldar las instituciones democráticas más allá de las diferencias políticas. “Sin perjuicio de eso —y eso es lo positivo—, viniendo de distintas ideologías, visiones, opiniones y formas de gobernar, a pesar de los matices y de entender que este gobierno quizás no está siguiendo el rumbo que necesita nuestro país, hoy vinimos a acompañar a nuestro presidente, a respaldar nuestra democracia”, subrayó, poniendo en valor un gesto de unidad institucional pese a las divergencias con la actual administración.

El exmandatario también resaltó el valor del pluralismo y el respeto como pilares de la vida democrática en Uruguay. “La democracia es justamente eso: opinamos distinto, actuamos distinto, discutimos, pero siempre respetando las diferentes ideologías e ideas. Creo que Uruguay tiene una democracia en los disensos que es muy importante”, concluyó, reivindicando el debate como parte esencial del sistema democrático nacional.

Orsi también se refirió en conferencia de prensa a los primeros 100 días de su gestión. Al ser consultado sobre este periodo, Orsi reconoció que le hubiera gustado “hacer mucho más”, aunque aseguró tener “la tranquilidad de contar con un equipo en la cancha que está trabajando fuerte”.

“Por supuesto, siempre queda la sensación de no haber hecho todo lo que se quería, pero estamos tranquilos porque hay equipo, y cuando algo no funciona bien, se corrige y se avanza”, afirmó el mandatario.

Respecto a las críticas recibidas por su gobierno, destacó que “de eso se trata también”. “Las críticas vendrán de todos lados y no me asustan ni me molestan; son diferentes formas de interpretar la realidad. Yo tengo mi estilo de trabajo y el gobierno una hoja de ruta clara”, agregó.

Al ser consultado sobre las denominadas “herencias” en sentido negativo, Orsi reconoció: “Hubiéramos deseado que no todo fuera como está”. Aclaró que las diferencias de visión entre su gobierno y el anterior explican por qué estuvieron en la oposición.

“Pero la gente nos eligió para gobernar y transformar la realidad. Lo que pasó, pasó, y ahora tenemos que encontrar las claves para salir de los apuros”, expresó, para luego concluir: “No nos eligieron para que nos estuviéramos quejando, sino para hacer lo que hay que hacer”.

Con información del diario El País Uruguay