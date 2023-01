Las 5 maneras en las que Twitter cambió para sus usuarios desde que Elon Musk lo compró

escuchar

Pasaron tres meses desde que Elon Musk aterrizó en Twitter y desde entonces la plataforma permaneció casi omnipresente entre las noticias. Se habló mucho de sus opiniones sobre el pasado, presente y futuro de la red social y de algunas de sus decisiones de negocio, como el polémico despido del 50 por ciento de su fuerza laboral.

Pero, no tanto de los cambios que experimentó la red social y cómo afectan en el día a los 237 millones de usuarios que están activos mensualmente.

1. Ver Twitter solo en Twitter

El cambio más reciente que parece estar implementando es el de suspender el acceso a su API, que es el sistema con el cual otras plataformas se comunican con Twitter. Eso, por ejemplo, afecta si sueles utilizar una plataforma diferente para gestionar las diferentes cuentas que tienes en redes sociales en lugar de acceder directamente a la aplicación de Twitter o su sitio en internet. No está claro si se trata de una medida permanente o si es algo temporal, ya que no hubo un anuncio oficial.

Twitter parece estar priorizando que los usuarios accedan a sus cuentas a través de su propia aplicación. Shutterstock

“Lo que supongo es que es debido a que esas aplicaciones no muestran publicidad y permiten a los usuarios manejar sus cuentas como mejor les sirve, lo que choca con los planes de Musk de mostrar más anuncios ante los ojos de los usuarios y priorizar los tuits de la gente que ha pagado por el Twitter Blue”, dijo el especialista en tecnología Kate Bevan. Ya hay aplicaciones que están sufriendo problemas como las populares Tweetbot, Fenix y Twitterific.

2. Selección de contenido

El cambió más obvio puede que sea el orden en que los usuarios ven aparecer los tuits en sus páginas de inicio. Una nueva pestaña te permite escoger entre recibir los más recientes tuits de las cuentas que tú sigues o tuits recomendados por la misma Twitter.

Si te conectas desde un iPhone verás dos columnas en la parte de arriba, una “para ti” y otra “más recientes”. Si lo haces desde Android, tenés que pulsar en la estrella que aparece en la esquina de arriba a la derecha en la pantalla. El problema es que no muchos usuarios se dieron cuenta de eso o que la aplicación cada cierto tiempo vuelve a mostrar los tuits que ella recomienda.

Hubo algunas quejas de gente diciendo que el contenido que reciben está lleno de recomendaciones de Twitter, y de interacciones entre cuentas que tú sigues y gente que no conoces, en lugar del contenido que escogiste ver en un principio. Sin embargo, a otros no les importa. “Algunos días lo que quiero es ir a un restaurante con mis amigos, otros días voy a un bar a ver qué hay y a quién encuentro. Eso puede ser divertido”, me dijo un usuario.

3. Restituir cuentas polémicas

Musk le volvió a abrir las puertas de Twitter a cuentas de personas muy conocidas que fueron suspendidas bajo el régimen anterior por haber violado las reglas de la plataforma.

Donald Trump, junto a su esposa Melania, lanzó su propia red social y dijo que ya no está interesado en Twitter.

Entre ellas se incluyen las de Ye (el rapero Kanye West), quien fue suspendido por compartir mensajes antisemitas, el influyente Andrew Tate, detenido recientemente en Rumania acusado de tráfico de personas, y la del Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos, cuyos tuits forman parte de la investigación sobre el asalto al Capitolio en enero de 2021 por parte de sus simpatizantes.

4. Twitter Blue

Pese a un comienzo fallido, el servicio de suscripción Twitter Blue empezó a funcionar a finales de noviembre. El pago de un monto mensual entre US$8 y US$11 permite el acceso a un número de herramientas y funciones como el de edición de los tuits, promover la visibilidad y ver menos anuncios.

Por ahora, parece haber atraído a un buen número de personas, pero no muchísima, aunque no hubo un pronunciamiento por parte de Twitter sobre su éxito.

5. Descifrando las insignias

La insignia azul que la mayoría de nosotros conoce, y que ahora identifica a las cuentas que tienen una suscripción, era una manera de saber qué cuenta fue verificada. Fue el modo en el que Twitter permitió que personas famosas, periodistas o marcas mostraran que sus cuentas no eran falsas.

La cuenta del primer ministro británico, Rishi Sunak, tiene una insignia plateada (Foto:Captura de Twitter)

Aquellos usuarios que ya tenían la insignia azul antes de la compra de Musk aún la tienen, acompañadas de un mensaje explicando que se trata de un “legado” y que “puede que sean o no importantes”. Por lo que ver una insignia azul por sí sola no necesariamente le da a esa cuenta un perfil de autoridad.

Eso se logra ahora con las insignias doradas, disponible para compañías y sus marcas comerciales, y plateada, para instituciones gubernamentales. Como ejemplo, se puede ver que la insignia de Coca-Cola es dorada, con el mensaje que se trata de una cuenta oficial, mientras que la del primer ministro británico Rishi Sunak es plateada.

*Por Zoe Kleinman

BBC Mundo

BBC Mundo