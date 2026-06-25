Las increíbles imágenes de un hombre al escapar por las escaleras de un edificio que estaba por colapsar en Venezuela

“Mierda”, es lo primero que atinó a decir un hombre cuando, desde un hueco del edificio alto donde estaba en Venezuela, vio cómo se desprendía polvo de inmuebles que comenzaban a desmoronarse producto de los dos terremotos que azotaron varias ciudades de ese país.

No lo dudó y comenzó a descender rápidamente por las escaleras del edificio mientras de fondo se oían gritos de desesperación, algunos de los cuales parecían ser de niños.

Cargado de nerviosismo que se podía interpretar a través de la respiración entrecortada que quedó grabada en el video que registraba (y que se hizo viral en las redes sociales), el hombre corría por las escaleras y a su paso ya filmaba cómo parte de la mampostería interna del edificio comenzaba a caer. A medida que descendía del inmueble, las consecuencias de los movimientos telúricos se hacían ver en la estructura edilicia. Cada vez se topaba con más escombros; cada vez veía al lugar más destrozado.

La desesperación de un hombre que huye por las escaleras de un edificio a punto de colapsar en Venezuela

“Qué locura esta mierda. Acabó con el edificio”, dijo el hombre cuando, casi al llegar a lo que quedaba de la planta baja, notó que la base del inmueble donde estaba se encontraba seriamente afectada por los terremotos de esa magnitud nunca antes sufridos por Venezuela. Paredes desaparecidas, restos de mampostería que cubrían las escaleras, agua que comenzaba a inundar el lugar por filtraciones y nadie a la vista, solo pedidos de ayuda que se oían de fondo.

La desesperación de un hombre al escapar por las escaleras de un edificio que estaba por colapsar en Venezuela. captura de video

Tragedia en Venezuela

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela la noche del miércoles y provocaron la muerte de al menos 164 personas y casi mil heridos, además de un número indeterminado de desaparecidos entre escombros en varias zonas del país.

La Guaira, a 40 minutos de Caracas y frente al Caribe, es la región más afectada del país, donde se encuentra el aeropuerto internacional de Maiquetía. El gobierno la declaró “zona de desastre” para atender la emergencia. “No tenemos nada, ahorita no tenemos nada, ni siquiera fuerza, ni valor para meternos ahí, imagínate tú”, contó Larry Rojas, de 49 años y uno de los miles de residentes afectados en una zona de Catia la Mar de casi 200 torres residenciales.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela la noche del miércoles y provocaron la muerte de al menos 164 personas y casi mil heridos, además de un número indeterminado de desaparecidos entre escombros en varias zonas del país. FEDERICO PARRA - AFP

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela la noche del miércoles y provocaron la muerte de al menos 164 personas y casi mil heridos, además de un número indeterminado de desaparecidos entre escombros en varias zonas del país. Pedro Mattey - AP

Algunos de esos edificios se mantienen en pie como pueden, con grandes grietas y paredes abiertas visibles desde el exterior, constató un equipo de la agencia AFP en un recorrido por el lugar.