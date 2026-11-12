León XIV puso los dedos en las llagas de un Perú herido que conoce como pocos y clamó contra la violencia hacia las mujeres

En su primer día completo en su segunda patria, habló de la desigualdad, el racismo y los abusos, entre otros problemas sociales

LIMA.- Evidentemente feliz y sintiéndose en casa, como repite una y otra vez, como hizo en las anteriores etapas de esta gira que ya lo llevó a Uruguay y la Argentina, el papa León, con delicadeza, puso los dedos en las llagas de su amado Perú.

En una capital llena de contrastes, donde convive el lujo total en algunos barrios como el de San Isidro y pobreza extrema en otros, pero donde se desató una esperable “Leonmanía”, el exmisionero agustino y luego obispo peruano mencionó los grandes desafíos de su amado Perú.

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Reclamó unidad en la diversidad, respeto a las mujeres, una sociedad más justa y “corazones honestos en la búsqueda del bien común para superar la corrupción, la violencia y el individualismo”. Y habló de las desigualdades, la discriminación, incluso racial, de indígenas y negros, el machismo, se refirió a la riqueza en manos de pocos y la violencia contra las mujeres.

El Papa saluda desde el papamóvil Martin Mejia - AP

“Como en toda convivencia humana, a veces, las heridas históricas y la desconfianza hacen difícil comprenderse unos a otros. No es posible aceptar expresiones o comportamientos para clasificar, ofender o juzgar a las personas por su apariencia, procedencia o condición social, bajo el pretexto de ciertas bromas o jerga popular”, dijo, en el llamado Encuentro sobre los Desafíos y la Esperanza para un futuro mejor del pueblo peruano, en la emblemática Plaza de Armas, donde había 40.000 personas.

“Junto al desarme del lenguaje, mediante la renuncia a palabras hirientes, hemos de desarmar también nuestras actitudes”, llamó, en un discurso aclamado e interrumpido por aplausos.

El Papa se emocionó cuando artistas locales cantaron “Contigo Perú”, una suerte de himno nacional, al que se sumó, divertido, junto al cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Y disfrutó de una exhibición musical de la artista Susana Baca, exministra de Cultura y representante de la tradición afro-peruana, ganadora de tres Grammy Latinos. Llamó la atención un detalle: la artista cantó descalza, como si fuera una esclava, algo considerado un gesto que representa su conexión con la tierra, sus raíces afroperuanas y sus expresiones culturales.

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Los fieles esperan a León afuera de la sede del arzobispado Martin Mejia - AP

José Castro, veterano periodista peruano -que entrevistó a Juan Pablo II cuando vino la última vez a Perú, en 1988, pero también a expresidentes argentinos como Raúl Alfonsín y Carlos Menem, amigo de Jorge Lanata-, contó LA NACION que los sectores más conservadores del Perú hicieron una fuerte campaña para evitar que Baca, todo un símbolo, cantara ante el Papa.

Por otro lado, resaltó el hecho de que don Robert Prevost, cuando fue obispo aquí -entre 2014 y 2023-, conoció bien a la actual mandataria, Keiko Fujimori, a quien le expresó en su momento la necesidad de un pedido de perdón por los crímenes cometidos por su padre, Alberto.

Apodado “el chino”, aunque de ascendencia japonesa, Fujimori (que murió en 2024 a los 86 año y gravemente enfermo) gobernó Perú con mano de hierro entre 1990 y 2000, una década marcada por importantes reformas económicas, pero también por prácticas autoritarias que, en 2009, condujeron a su condena a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, en relación con dos matanzas de civiles perpetradas por una unidad del ejército durante la lucha contra la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso a principios de la década de 1990.

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El valor de la doctrina social

Como en su paso por Montevideo y Buenos Aires, el Papa recordó la importancia de la doctrina social de la Iglesia. Destacó el valor de la vida humana y de la familia. Y lamentó la existencia de muchas familias heridas y divididas “por problemas económicos o por la emigración a otro país, lastimadas por la irrupción de los vicios, como la adicción a los juegos de azar y a las apuestas, el alcoholismo y la drogadicción, los abusos o la violencia doméstica”.

El Papa llega a su encuentro con obispos y religiosos Andrew Medichini - AP

“¡Dios ama a todas las familias, especialmente a las que están atravesando momentos críticos. A ellas quiero decirles: ¡no se rindan ante la dificultad! Miren el ejemplo de la Sagrada Familia, tampoco les resultó fácil construir un hogar”, recordó. En una clásica jornada de cielo gris limeño, con una temperatura de 25 grados pero una humedad muy alta (71%), Miles de personas aplaudían y gritaban: “¡El Papa es peruano! ¡El Papa es peruano!”, “¡León querido, el pueblo está contigo!”.

León exaltó a la multitud al subrayar que “Perú es un país bellísimo precisamente por su pluralidad cultural, lingüística, histórica y regional”.

“Como cantamos en un vals criollo: ‘ricas montañas, hermosas tierras; risueñas playas, fértiles tierras; cumbres nevadas, ríos, quebradas ¡Es mi Perú!’”, sumó, entre aplausos. “Las diferencias favorecen el encuentro y el enriquecimiento mutuo. Precisamente porque somos diferentes creamos común-unidad”, remarcó.

La emoción en la Plaza de Armas Martin Mejia - AP

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Hizo, además, un fuerte llamado al respeto de las mujeres, en esta tierra muchas veces abusadas. “Es triste constatar que persiste una mentalidad machista, que se manifiesta en la ausencia del padre en la vida familiar, los abusos y la violencia hacia las mujeres, ignorando la novedad del cristianismo, que reconoce y proclama que ambos poseen igual dignidad y responsabilidad”, dijo.

“Las mujeres en situación de pobreza o miembros de comunidades indígenas y afroamericanas son susceptibles de sufrir, incluso, una doble marginación”, advirtió.

“Por eso, nos duele constatar que la violencia contra las mujeres —que podrían ser nuestras abuelas, madres, hermanas, hijas— sigue siendo una realidad que hiere a la humanidad entera”, siguió. “Quisiera reiterar un vehemente llamamiento, no sólo a mis hermanos y hermanas en la fe, sino a cada hombre y mujer de buena voluntad: ¡valoremos a las mujeres! ¡protejamos y respetemos a las niñas!”, clamó.

Abusos

Antes, en su primera cita del día con obispos peruano, por primera vez en esta gira, habló del escándalo de abusos sexuales cometidos por sacerdotes.

La Plaza Mayor, repleta a la espera del Papa JUAN CARLOS CISNEROS - AFP

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Al destacar la importancia de una escucha atenta y que “ninguna persona puede ser medida por su prestigio, origen o posición social”, se refirió a “una realidad que nos ha causado tanto dolor: los abusos perpetrados por miembros del clero o en el contexto eclesial”.