Leopoldo López: "No quiero volver a la cárcel, pero no le temo"

Leopoldo López en la embajada de España en Caracas Fuente: AFP - Crédito: Ronaldo Schemidt

2 de mayo de 2019 • 17:56

Desde la residencia del embajador español en Caracas, el dirigente opositor al régimen chavista, Leopoldo López dio una conferencia de prensa en la que aseguró que lo ocurrido el martes fue el principio de un movimiento que terminará con la salida del gobierno de Nicolás Maduro .

"Quiero agradecerle al presidente de España por su ayuda. Lo que voy a decir es una posición propia, no del gobierno de España. Es estos momentos estoy en condición de huésped y en esa condición me voy a mantener. Estoy acá y no en mi casa porque me volverían a llevar a la cárcel de Ramo Verde", dijo López a la prensa y agregó: "Pasé casi tres años y medio en aislamiento en la cárcel. También sufrí torturas. No quiero volver a la cárcel, pero no le temo. No le temo a Maduro".

Sobre lo ocurrido el martes, cuando dejó su arresto domiciliario y se mostró junto a Juan Guaidó, contó: "La 'operación libertad' involucra a todos. Recibí un indulto del presidente Guaidó. El quiebre ha comenzado. La fisura que comenzó el 30 de abril se convertirá en una grieta que romperá la represa".

"Estando preso en casa me reuní con comandantes durante tres semanas. Los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas se dieron cuenta de que no están solos. He hablado con gobiernos de todo el mundo. Con el Grupo Lima, Estados Unidos y Europa. La coalición por la libertad en Venezuela es la más grande del mundo", aseguró López.

Luego remarcó: "Acá queremos elecciones libres. Lo que se va a lograr es eso. No queremos imponer una dictadura. Este proceso es irreversible. Estamos mas cerca del cese de la usurpación. Esta dictadura se va a acabar".