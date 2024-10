Lo que más me preocupa en el primer aniversario de la guerra de Israel con Hamas

Escuchar

WASHINGTON.- Entonces, ¿en qué estoy pensando en este primer aniversario de la guerra Hamas-Hezbolllah-Irán-Israel? Algo que me enseñó mi profesor de estrategia, el profesor John Arquilla, de la Escuela Naval de Postgrado de Estados Unidos. Que todas las guerras se reducen a dos preguntas básicas: ¿Quién gana la batalla sobre el terreno? ¿Y quién gana la batalla de la historia? Y lo que estoy pensando hoy es cómo, incluso después de un año de guerra, en el que Hamas y Hezbollah e Israel han infligido un terrible dolor a las fuerzas y civiles de unos y otros, nadie ha ganado decisivamente la batalla sobre el terreno o la batalla por la historia. De hecho, un año después del 7 de octubre, ésta sigue siendo la primera guerra árabe-israelí sin nombre y sin un vencedor claro, porque ninguna de las partes tiene una victoria clara o una historia limpia.

Podemos y debemos compadecernos de los apátridas palestinos y de los árabes de Cisjordania que viven bajo la coacción de los asentamientos y las restricciones israelíes, pero, en mi opinión, no hay nada que pueda justificar lo que hicieron los atacantes de Hamas el 7 de octubre: asesinar, mutilar, secuestrar y abusar sexualmente de cualquier israelí que tuvieran a mano, sin ningún objetivo, ninguna historia, salvo destruir el Estado judío. Si uno cree, como yo, que la única solución son dos Estados para dos pueblos indígenas entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, el alboroto de Hamas lo retrasa enormemente.

Manifestantes reclaman esta semana en Jerusalén por los rehenes asesinados MENAHEM KAHANA - AFP

¿Y qué historia está contando Irán? ¿Que tiene algún derecho en virtud de la Carta de las Naciones Unidas a ayudar a crear Estados fallidos en el Líbano, Siria, Yemen e Irak para poder cultivar delegados dentro de ellos con el fin de destruir a Israel? ¿Y con qué derecho arrastró Hezbollah al Líbano a una guerra contra Israel en la que el pueblo y el gobierno libaneses no tenían nada que decir y por la que ahora están pagando un precio enorme?

Pero este gobierno israelí tampoco tiene una historia limpia en Gaza. Ésta siempre iba a ser la más fea de las guerras israelo-palestinas desde 1947, porque Hamas se había incrustado en túneles bajo los hogares, escuelas, mezquitas y hospitales de Gaza. No podía ser atacada sin que se produjeran importantes bajas civiles. Por tanto, como sostuve desde el principio, a Israel le correspondía por partida doble dejar claro que no se trataba sólo de una guerra para defenderse, sino también para destruir a Hamas con el fin de alumbrar algo mejor: la única solución justa y estable posible, dos Estados para dos pueblos.

El gobierno israelí del primer ministro Benjamin Netanyahu se ha negado rotundamente a hacerlo, hasta el punto de que, un año después, sigue sin decir a su pueblo, a su ejército o a su proveedor de armas estadounidense qué quiere construir en Gaza en lugar de Hamas aparte de la “victoria total”. Israel sigue bombardeando escuelas para matar a algunos combatientes de Hamas que se esconden en su interior y, sin embargo, no logra articular ningún futuro para los gazatíes que no sea la guerra permanente. Es una guerra eterna que minará la credibilidad tanto de Israel como de Estados Unidos y avergonzará a los aliados árabes de Israel.

Una mujer desplazada se sienta con su hija en un centro de capacitación vocacional dirigido por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio (UNRWA, por sus siglas en inglés) en la ciudad de Sebline, al sur de Beirut, Líbano, el viernes 4 de octubre de 2024, tras huir de los ataques aéreos israelíes en el sur. (AP Foto/Bilal Hussein) Bilal Hussein - AP

Pero la falta de una buena historia está perjudicando a Israel de otras maneras. A los israelíes se les pide que envíen a sus hijos e hijas a luchar cada día contra los enemigos de Hamas y Hezbollah, pero no pueden estar seguros de si van a la guerra para salvar al Estado de Israel o la carrera política de su primer ministro.

Porque hay razones más que suficientes para creer que Bibi quiere que esta guerra continúe para tener una excusa para posponer su declaración en diciembre en su juicio por corrupción, para posponer una comisión independiente de investigación sobre cómo su gobierno fracasó a la hora de prevenir el peor ataque contra judíos desde el Holocausto, así como para adelantarse a nuevas elecciones israelíes y quizás incluso para inclinar nuestras elecciones presidenciales hacia Donald Trump. Los socios supremacistas judíos de extrema derecha de Netanyahu le han dicho que derrocarán su gobierno si acepta detener la guerra en Gaza antes de una “victoria total” indefinida sobre Hamas y si intenta que la Autoridad Palestina de Cisjordania, que ha abrazado el proceso de paz de Oslo, ayude a gobernar Gaza en lugar de Hamas, algo que Hamas teme enormemente.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (c), asiste a una reunión del Gabinete de Seguridad luego del ataque con misiles emprendido por Irán, en Jerusalén, el 1 de octubre de 2024. Avi Ohayon/GPO

Estrategia

Esta ausencia también perjudica a Israel desde el punto de vista estratégico. Cuanto más tenga Israel un socio palestino legítimo, como una Autoridad Palestina reformada, más posibilidades tendrá de salir de Gaza y no presidir una insurgencia permanente allí, más querrán los aliados ayudar a crear una fuerza internacional para llenar cualquier vacío en el sur del Líbano y más se entendería cualquier ataque militar israelí contra Irán como que Israel está a salvo para intentar hacer la paz con los palestinos -no a salvo para una anexión israelí de Cisjordania y Gaza, que es lo que buscan algunos de los socios de extrema derecha de Netanyahu.

No puedo garantizar que haya un socio palestino legítimo para una paz segura con Israel. Pero sí puedo garantizar que este gobierno israelí ha hecho todo lo posible para impedir que surja uno, fortaleciendo a Hamas en Gaza a expensas de la Autoridad Palestina en Cisjordania.

Me parece una locura que los Emiratos Árabes Unidos digan a Israel que enviarán fuerzas militares a Gaza para estabilizar la paz allí, junto con EE.UU. y otras fuerzas internacionales -y que Arabia Saudita haya indicado que está dispuesta a normalizar las relaciones con Israel, ayudar a pagar la reconstrucción de Gaza y abrir un camino para las relaciones entre el Estado judío y todo el mundo musulmán- y sin embargo Netanyahu hasta ahora ha dicho que no a ambas cosas porque todo esto requeriría que Israel iniciara conversaciones con una Autoridad Palestina reformada sobre una solución de dos Estados y que esta Autoridad Palestina invitara formalmente a Emiratos y a otros a ayudar a asegurar Gaza.

Y es desastroso en otro sentido que no es tan obvio. Israel acaba de asestar un golpe devastador a la cúpula de Hezbollah. Como operación puramente militar -que combina alta tecnología, inteligencia y ataques de precisión de la Fuerza Aérea israelí- será estudiada por ejércitos de todo el mundo. Pero aquí está el problema: puedo asegurarles que la mayoría de los pilotos, espías y tecnólogos israelíes que produjeron esa operación eran los mismos manifestantes callejeros israelíes y líderes de la oposición al golpe judicial que Netanyahu intentó el año anterior a la invasión de Hamas -un intento de golpe que dividió al país y alentó la invasión de Hamas y el amontonamiento de Hezbollah, como se advirtió a Netanyahu antes de la guerra-.

Las llamas y el humo se elevan desde un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, Beirut, Líbano, domingo 6 de octubre de 2024. (AP Photo/Bilal Hussein) Bilal Hussein - AP

Unos meses antes del 7 de octubre, me invitaron a una reunión de Zoom con cientos de pilotos de caza israelíes, que estaban agradecidos por mi oposición al golpe judicial. Uno me preguntó directamente si debía quedarse en Israel o marcharse. Le dije que no podía responderle, pero me recordó lo mucho que importa la historia de un país en la guerra.

Nadie me ha enseñado más sobre la tensión entre las historias de esos pilotos y la de Netanyahu -y sus implicaciones para el destino de Israel- que Dan Ben-David, economista de la Universidad de Tel Aviv que dirige la Institución Shoresh de Investigación Socioeconómica. Le escribí para preguntarle qué pensaba del aniversario del 7 de octubre. Esto es lo que me respondió por correo electrónico: “Mi madre era una niña de 13 años que fue sacada de contrabando sola de Bagdad a Palestina durante la Segunda Guerra Mundial. Mi padre llegó aquí como huérfano; su padre fue masacrado por sus vecinos lituanos cuando los nazis se instalaron. Tras la guerra de independencia, las unidades del ejército de mis padres se unieron para crear el kibbutz Malkiya, en la frontera libanesa. (Ese kibbutz, donde se conocieron y se casaron por primera vez, se convirtió en una ciudad fantasma carbonizada el año pasado). Ésa es la historia de mi familia, pero cambia los nombres y tendrás básicamente la historia básica de Israel”.

Esa generación, continuó Ben-David, “se aseguró de que sus hijos y nietos comprendieran la importancia de preservar Israel como refugio seguro de nuestro pueblo, construido sobre la democracia y el Estado de derecho”. Esa prioridad, esa historia, “fue el hilo de acero que ha unido a cada generación con nuestra fundadora. Crea una situación que hace a Israel único, y no sólo en comparación con quienes quieren aniquilarnos”.

Familiares, amigos y simpatizantes de los rehenes israelíes tomados por Hamas en Gaza queman objetos durante una protesta en Tel Aviv. Ilia Yefimovich - dpa

Miren cómo “tanto Ucrania como Rusia han tenido que aprobar leyes para impedir que los hombres sanos se marchen durante la guerra”, añadió. “Pero cuando Israel se ve amenazado por la guerra, los aviones que se llenan no son de israelíes que intentan escapar de un posible infierno, sino de aquellos que lo dejan todo en el extranjero -la escuela, el trabajo, las vacaciones- para volver a casa y defender el país, muchos de los cuales acaban perdiendo la vida al hacerlo. No se puede comprar ese tipo de motivación”.

“Hilo de acero”

El hecho de que Israel reclute a la mayoría de los hombres y mujeres de 18 años “proporciona literalmente al ejército acceso a lo más alto del espectro humano israelí”, señaló Ben-David, y fue esa cohorte la que “acaba de devastar a la cúpula de Hezbollah e interceptar el ataque con misiles balísticos más masivo de la historia”.

“Ese hilo de acero es lo que nos ha salvado durante décadas, y eso es exactamente lo que resulta tan peligroso de la estrategia interna de división y conquista de Netanyahu, que antepone sus intereses personales a todo lo demás. Aquí estamos, tras el periodo más horrible de la historia de Israel, y Netanyahu sigue cortando el hilo”, escribió Ben-David.

“Aparte de animar a sus seguidores sectarios a convertir en enemigos de Estado a las familias de los rehenes, los pilotos, los médicos y cualquiera que se atreva a criticar al gran líder, no tiene ningún plan de salida para la crisis militar cada vez más profunda, ningún presupuesto para la crisis económica cada vez más profunda, ninguna intención de reclutar a los ultraortodoxos en un ejército desesperado por mano de obra para reemplazar a todos los que hemos perdido. Porque todo eso podría llevar a sus aliados de extrema derecha a volverse contra él.”

Gente pasa ante edificios destruidos que fueron alcanzados por bombardeos israelíes en Dahiyeh, Beirut, Líbano, el domingo 6 de octubre de 2024. (AP Foto/Hussein Malla) Hussein Malla - AP

Así que en este primer aniversario del ataque del 7 de octubre, lo que más me preocupa es el hecho de que Israel esté librando una guerra en varios frentes y que los israelíes todavía no sepan si están luchando para que Israel sea seguro para una democracia judía o seguro para la supervivencia política del primer ministro, seguro para que los ultraortodoxos nunca tengan que servir en el ejército y seguro para que el primer ministro declare al mundo que está defendiendo la frontera de la libertad en Gaza y el Líbano mientras sostiene un motor de asentamientos moralmente podrido y económicamente agotador en Cisjordania.

La mayor amenaza para Israel hoy en día no es Irán, Hamas, Hezbollah o los hutíes. Un Israel unido puede vencerlos a todos. Son aquellos que están desenredando el hilo de acero de Israel con una mala historia.

The New York Times