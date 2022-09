Los centros de reclutamiento se convierten en un blanco de ataques mientras crece el rechazo a la movilización de Putin

MOSCÚ.– Las tensiones aumentaron en Rusia en relación con la movilización para la guerra en Ucrania el lunes, cuando dos centros de reclutamiento militar fueron atacados y las colas crecieron en la frontera con hombres en edad de ser arrastrados al frente que querían abandonar el país.

Horas después de que un hombre embistiera con un coche la entrada de un centro de reclutamiento y le prendiera fuego con bombas molotov en la ciudad provincial de Uryupinsk, otro hombre abrió fuego en un centro de reclutamiento del ejército ruso e hirió a un oficial que trabajaba en la movilización de miles de reservistas para combatir en Ucrania, una medida que se aplicó con algunos “errores”, según el Kremlin.

Desde que se anunció la movilización parcial, la semana pasada, se registraron casos de personas ancianas, enfermas o estudiantes llamadas a combatir, pese a que las autoridades habían asegurado que estas categorías de población quedarían exentas de la medida.

Un sacerdote ortodoxo ruso bendice a un grupo de reclutas en un centro de reclutamiento militar en Volgogrado, Rusia, el sábado 24 de septiembre de 2022. AP

En los últimos días, el Kremlin también fue acusado de intentar movilizar combatientes prioritariamente en zonas empobrecidas y aisladas.

De hecho, el tiroteo del lunes se produjo en una comisaría militar encargada del reclutamiento, en Ust-Ilimsk, a varios miles de kilómetros al norte de Irkutsk, en la vasta y poco poblada región de Siberia.

El comité de investigación precisó que el sospechoso, de 25 años, fue detenido.

La víctima fue hospitalizada en estado grave. “Los médicos luchan por su vida”, explicó el gobernador regional de Irkutsk, Igor Kobzev.

La madre del sospechoso afirmó al medio independiente ruso ASTRA que su hijo estaba “muy apenado” porque su mejor amigo había recibido la orden de movilización un día antes.

El servicio de noticias estatal RIA Novosti difundió una foto del arma, que estaba fabricada de forma rudimentaria con un bloque de madera, un tubo y una correa de tubo común.

Un recluta ruso, de espaldas a la cámara, mira por la ventana de un autobús a su madre en un centro de reclutamiento militar en Volgogrado, Rusia, el sábado 24 de septiembre de 2022. AP

Desde que la medida de la movilización fue anunciada el 21 de septiembre, se han registrado múltiples manifestaciones en varias regiones rusas, desfavorecidas en su mayoría, contra la movilización parcial. Según la ONG OVD-Info, más de 2300 personas han sido arrestadas desde entonces en actos de protesta.

Los funcionarios rusos han tratado de calmar las protestas contra la movilización culpando a los burócratas demasiado entusiastas de ejecutar las órdenes de forma incorrecta y de convocar al servicio a hombres rusos que están exentos. Los encuestadores dicen que el Kremlin debe actuar con cuidado para evitar desestabilizar a una parte joven y potencialmente violenta de la población rusa que, en general, ha apoyado la guerra pero ha mostrado poco interés en luchar.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, prometió este lunes que se corregirán los “errores” cometidos.

Un oficial ruso comprueba la temperatura de los reclutas mientras se alinean para ser registrados en un centro de reclutamiento militar en Volgogrado, Rusia, el sábado 24 de septiembre de 2022. AP

También el lunes, un hombre armado asaltó una escuela en la ciudad provincial de Izhevsk, matando a 15 personas, entre ellas 11 niños, antes de suicidarse. Los tiroteos en escuelas son raros pero no inéditos en Rusia.

El presunto atacante, según los investigadores, era Artem Kazantsev, un graduado de la escuela que llevaba una camiseta negra con símbolos nazis y un pasamontañas durante el tiroteo.

Peskov calificó al agresor del ataque escolar del lunes como “un neofascista” y dijo que el presidente Vladimir Putin estaba al tanto del tiroteo y expresó sus condolencias a los que perdieron a sus seres queridos y deseó a los heridos una pronta recuperación.

Precipitación hacia las fronteras

El anuncio de la movilización también llevó a numerosos rusos a precipitarse hacia las fronteras del país y a los aeropuertos.

En este contexto, Peskov dejó entrever que no descartaba cerrar las fronteras para impedir que se fueran personas en edad de combatir. ”De momento, no hay ninguna decisión” sobre esa cuestión, afirmó, no obstante, este lunes.

Entretanto, los ciudadanos rusos sujetos a movilización estaban siendo detenidos en la frontera con Kazajistán en las regiones sudorientales de Kurgan y Tyumen. Se les indicó que tenían que pedir permiso a la oficina de registro y alistamiento militar para cruzar la frontera, según reportó la agencia de noticias TASS, citando a funcionarios de los departamentos regionales del Servicio Federal de Seguridad de Rusia.

Un recluta ruso abraza a su madre en un centro de reclutamiento militar en Volgogrado, Rusia, el sábado 24 de septiembre de 2022. AP

Previamente, un senador ruso, Serguéi Tsekov, había pedido que se cerraran las fronteras para los hombres de entre 18 y 55 años.

En los últimos días, se registró un aumento significativo en las llegadas de rusos a las fronteras de Georgia, Finlandia, Kazajistán y Mongolia. Los que hablaron con la AFP admitieron que se iban para evitar que los llamaran a combatir.

Con información de AFP y The Wall Street Journal