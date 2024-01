escuchar

Cuando Ellie Goldstein nació en diciembre 2001, los doctores dijeron que nunca sería capaz de caminar ni hablar porque tenía síndrome de Down.

Muy pronto les probó lo contrario. Ellie llegó a hacer historia como la primera modelo con esa condición en salir en la portada de la famosa revista Vogue.

Ahora, con sus 22 años, acaba de comprar su propia casa en el condado de Essex (aledaño a Londres) y recientemente publicó un libro sobre su vida, titulado Against All Odds (“Contra todo pronóstico”).

Aquí, en sus propias palabras, la modelo y su madre Yvonne explican cómo Ellie ha estado desafiando las expectativas desde el día en que nació.

La historia de Yvonne

Cuando Ellie nació quedamos estremecidos al enterarnos de que tenía síndrome de Down. Los doctores dijeron que nunca caminaría ni hablaría y una enfermera sugirió que tal vez quisiéramos dejarla en el hospital.

Me fue difícil aceptar su diagnóstico y forjar una relación con ella.

Nos dijeron que Ellie necesitaba una cirugía cardíaca, así que yo estaba muy nerviosa de acércame a ella. Cuando tenía 5 meses, fue sometida a una operación de 10 horas para cerrarles unos huecos en el corazón. Pasó 10 días en cuidados intensivos y una semana más en la unidad de alto riesgo.

Después de tres semanas, pudimos traerla a casa y su personalidad picaresca y decidida empezó a emerger. Mi esposo y yo decidimos criarla en primer lugar como Ellie y dejar al lado el hecho que tiene síndrome de Down.

La foto de Ellie se conviritió en el post con más "me gusta" en la cuenta de Instagram de Belleza de Gucci DAVID PD HYDE/GUCCI/VOGUE ITALIA

A pesar de los que los doctores vaticinaron, Ellie ya podía caminar a los 18 meses, hablar para cuando cumplió los 3 años y era capaz de leer para cuando empezó la escuela.

Ellie recibió una educación tradicional hasta que llegó el momento de presentar sus exámenes, cuando la pasamos a una escuela especializada.

Cuando llegó a la adolescencia, decidimos contarle que tenía síndrome de Down. Estábamos nerviosos de cómo reaccionaría y le mostramos un libro especial, pero ella no dejaba de decir, “Yo no me veo así. Yo soy yo”. Me preocupé de que golpeara su autoestima, pero no sucedió.

Yvonne dice que Ellie siempre ha amado la lectura y tiene muy buena memoria, lo que le ayuda a aprender los monólogos y libretos en su escuela de artes escénicas YVONNE GOLDSTEIN

Un día mi amiga me contó de una nueva agencia de talento llamada Zebedee, que quería trabajar con personas con discapacidades y diferencias visibles, así que decidí postular a Ellie.

Poco después de ser reclutada, Ellie fue seleccionada para protagonizar un comercial navideño de [la cadena de farmacias] Superdrug, en 2018. Su carrera despegó a partir de entonces.

Mi mamá solía decir, “Definitivamente llegará a destacarse algún día”. Ella es muy obstinada y enérgica, pero eso es lo que hace a Ellie.

Realmente, Ellie todavía me sorprende, simplemente adora la cámara y la atención, puedo ver cuánto la disfruta y la ama y eso es lo que vale la pena.

Ellie acaba de comprar su propia casa con los ingresos de su modelaje pero no sabemos si llegará a poder vivir sola. Nosotros vivimos al lado de ella por ahora, aunque tenemos nuestra propia casa familiar y tratamos de exhortarla a ser más independiente, pero todavía es muy vulnerable.

Debemos prepararla para cómo tendrá que lidiar el día en que no estemos. Por supuesto que su hermana mayor, Amy, cuidará de ella pero nunca le pondríamos encima toda esa responsabilidad.

Espero que las actitudes hacia el síndrome de Down hayan cambiado desde que Ellie nació, pero aún hay mucha ignorancia.

En la calle, la gente me pregunta frecuentemente sobre Ellie y no la se dirigen a ella. No se dan cuenta de que puede hablar y de la enorme personalidad que tiene.

La historia de Ellie

Siempre quise ser modelo, pero nunca vi a nadie que se pareciera a mí en las portadas de las revistas, así que no estaba segura de pudiera hacerlo, pero ahora he realizado mi sueño.

No me imaginé que sería famosa algún día, pero me divierto tanto vistiéndome y luciendo trajes hermosos. Hice tres pasarelas en la Semana de la Moda de Londres este año y fueron espectaculares.

Mirando en retrospectiva este año, ha habido tantas cosas buenas, pero la mejor fue cuando mi libro salió publicado. Me sentía tan orgullosa y realmente emocionada. “Uy, es mi propio libro, y soy capaz de leerlo”.

Este año también he estado filmando un documental para [el canal británico] Channel 4 sobre mi agencia, que saldrá en la TV el año entrante, no me aguanto las ganas de verlo.

Estoy cursando mi último año en la escuela de artes escénicas y de veras quiero seguir modelando y actuando cuando me gradúe. Nunca me pongo nerviosa. Estoy muy segura de mí misma y soy muy osada.

Ellie hizo historia cuando se convirtió en la primera persona con síndrome de Down en salir en la portada de Vogue ADAMA JALLOH/BRITISH VOGUE

Cuando hice la sesión de fotografía para Vogue, no sabía que mi foto iba a salir en la portada.

Mis profesores favoritos estaban conmigo cuando me enteré, estaba en la universidad y me puse a llorar y gritar. Mis amigos decían “te amamos” y “no sentimos orgullosos” y “bien hecho”.

La primera muñeca Barbie con síndrome de Down se lanzó a comienzos de este año y me pidieron que hiciera una sesión de fotografía. Me sentí honrada y orgullosa. Cuando vi la muñeca pensé, “Dios mío, me encanta”. Fue grandioso ver una muñeca que se parece a mí.

Ellie dice sentirse honrada y orgullosa de haber presentado a la Barbie con síndrome de Down MATTEL

Mi cosa absolutamente favorita de hacer en el mundo es bailar. Un día me encantaría participar en Strictly Come Dancing [una popular competencia de baile en la TV británica]. Fui a ver cómo la filmaban hace unas semanas, pero no quería estar dentro de la audiencia, ¡quería estar en la pista de baile!.

Acabo de comprar una nueva casa y me encanta la Navidad. Me gusta pasar el tiempo con mi sobrino que tiene dos años y abrir un montón de regalos. Me fascina ser su tía y darle muchos abrazos.

Les estoy demostrando a la gente lo contrario y soy un ejemplo para las personas como yo. Los doctores dijeron que nunca hablaría y ¡ahora no puedo parar de hablar! Siempre debes creer en ti misma.

Un día quiero modelar en Nueva York en el tapete rojo y en la pasarela.

Nunca renuncies a tus esperanzas ni a tus sueños, no dejes de ser quien eres y sé feliz. Sal allá y dale todo lo que tengas.

