Caso Madeleine McCann: nuevos archivos complican a Christian Brueckner, el principal sospechoso de la desaparición

A más de 19 años de la desaparición de Madeleine McCann en Portugal, la investigación sumó un nuevo capítulo que vuelve a poner el foco sobre Christian Brueckner, el principal sospechoso del caso. Según trascendió en medios británicos y alemanes, la Policía Metropolitana de Londres obtuvo acceso a una serie de archivos policiales considerados de gran relevancia para la causa.

El material fue entregado en el marco de la cooperación entre las autoridades del Reino Unido y Alemania, que desde hace años trabajan conjuntamente para esclarecer qué ocurrió con la niña británica desaparecida en Praia da Luz el 3 de mayo de 2007. De acuerdo con fuentes citadas por la prensa alemana, la documentación incluye información recopilada durante las investigaciones realizadas sobre Brueckner, un ciudadano alemán de 49 años con antecedentes por delitos sexuales.

Madeleine Beth McCann desapareció de su cama en la noche del 3 de mayo de 2007 (Foto: Redes Sociales)

Entre los elementos incorporados al expediente figurarían fotografías, registros y otros materiales que ya habían sido mencionados en investigaciones periodísticas previas del diario británico The Sun. Uno de los aspectos que más llamó la atención es la existencia de un disco duro con archivos vinculados a Portugal correspondientes a la época en que Madeleine desapareció.

Aunque las autoridades no brindaron detalles sobre el contenido exacto de ese material, los investigadores consideran que podría resultar relevante para reconstruir los movimientos y actividades del sospechoso durante aquellos años.

La estrategia de Christian Brueckner para cuidar su integridad

En los últimos meses, Christian Brueckner volvió a ser noticia luego de que distintos medios europeos difundieran fotos que muestran un notable cambio en su aspecto físico. El principal sospechoso por la desaparición de Madeleine McCann fue captado en Alemania con una larga barba, anteojos oscuros y una gorra que cubría gran parte de su rostro, una imagen muy distinta a la que se había conocido durante los años anteriores de la investigación, donde el hombre siempre se vestía muy formal y llevaba el pelo corto.

Christian Brueckner fue fotografiado por el diario The Sun hacía sus compras (Foto: Dan Charity)

Las fotografías fueron tomadas en la ciudad de Kiel, donde reside actualmente en un contenedor adaptado como vivienda. Según medios británicos, el alemán de 49 años fue visto desplazándose en bicicleta hacia un supermercado y un centro de jardinería. Una de las razones por las que habría cambiado su look sería para protegerse de los ataques en la calle, después de haber denunciado un hostigamiento masivo.

A pesar de las sospechas que pesan sobre el hombre, la investigación que desarrolla la Policía Metropolitana continúa catalogada oficialmente como un “caso de persona desaparecida”. Esto se debe a que Madeleine McCann nunca fue encontrada y no existen pruebas concluyentes que permitan determinar judicialmente su fallecimiento.

Para que se avance hacia una eventual extradición o acusación por asesinato, las autoridades deberían contar con elementos suficientes para modificar la calificación legal del expediente. Sin embargo, una fuente vinculada a la causa aseguró al diario The Sun que la transferencia de los nuevos archivos demuestra que las autoridades británicas siguen considerando a Brueckner como una pieza central de la investigación. “Estos avances son importantísimos; demuestran que el interés de la Policía Metropolitana por Brueckner es real. Lo tienen en la mira, igual que los alemanes”, señaló.