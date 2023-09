escuchar

ROMA.- ¿Qué pasará ahora con Cosa Nostra, la mafia siciliana, huérfana de su último “rey”, Matteo Messina Denaro, que sólo pudo ser doblegado por un cáncer de colon, que se burló de la justicia durante treinta años –sólo estuvo preso (y enfermo) los últimos ocho meses de vida- y que jamás atisbó a arrepentirse?

Así como cuando el último padrino logró ser capturado, el 16 de enero último, después de treinta años de búsqueda frenética, protecciones varias y enormes complicidades, los especialistas en criminalidad organizada destacaron que eso no significaba para nada el fin de Cosa Nostra, su muerte, ahora, tampoco significa esto. Cosa Nostra, una mafia ya desde hace décadas mucho menos influyente que por ejemplo la más poderosa y ramificada ‘ndrangheta calabresa, que con el correr de los años ha ido mutando, que ha ido mostrándose más fluida y presente con sus tentáculos en negocios que van más allá de las extorsiones y que es mucho más silenciosa y menos sangrienta, seguirá viviendo. De eso nadie tiene dudas. Es más, ya suenan algunos nombres.

Matteo Messina Denaro murió en prisión este lunes

“Con la muerte de Matteo Messina Denaro termina una vida llena de violencia, intrigas, misterios. Termina una era de Cosa Nostra, pero no Cosa Nostra”, dijo el exprocurador nacional antimafia, Pietro Grasso. “Cosa Nostra no terminó ni con la muerte de (Salvatore ‘Totó’) Riina, ni con la de (Bernardo) Provenzano y no termina hoy”, agregó, al mencionar a los antecesores de Messina Denaro en el vértice de la cúpula mafiosa siciliana. “Cosa Nostra cambia, evoluciona, se transforma, pero sigue siendo el principal obstáculo para una Sicilia y para una Italia libre del yugo de la violencia, del chantaje, de la pobreza”, apuntó, con amargura.

Le hizo eco el escritor y periodista Roberto Saviano, autor del best-seller Gomorra, sobre la camorra napolitana, que hizo un posteo en X (ex Twitter) breve y conciso, pero de los más elocuente: “Matteo Messina Denaro (1962-2023), asesino. El boss ha muerto, Italia sigue siendo un país con vocación mafiosa”.

Los magistrados antimafia siempre indicaron que, en verdad, “U siccu”, como también lo llamaban a Messina Denaro, no era el capo de la mafia siciliana, como recordó SkyTg24. “Los clanes de Palermo nunca hubieran aceptado dejarse manejar por alguien no palermitano, sobre todo tratándose de alguien de la provincia de Trapani”, había explicado el procurador de Palermo, Maurizio De Lucia.

Más allá de esto, con el fallecimiento de Messina Denaro es de todos modos claro que Cosa Nostra ha perdido una de sus figuras más relevantes. La organización criminal –que se hizo legendaria a partir de la saga de El Padrino de Mario Puzo- siempre intentó reconstruir su cúpula, su organización muy estructurada y jerárquica, después de la muerte de Riina, en 2017. Algunos consideran que la hipótesis de trabajo pasó a ser la constitución de un órgano colegial, una suerte de consejo de administración, que estaría al mando de todo.

Entre los posibles nombres de eventuales coordinadores de los clanes, figura el de Giovanni Motisi, “U’Pacchiuni”. Tiene 64 años y está prófugo desde 1998: condenado a cadena perpetua en ausencia debido a varios delitos, su nombre se encuentra en una lista de las cuatro personas más buscadas de la antimafia.

Otro nombre “papable” sería el de Stefano Fidanzati, de 70 años y referente de relieve de la histórica familia mafiosa de los Arenella, activa no sólo en Palermo, sino también en Milán.

Según el Quotidiano di Sicilia, el futuro de Cosa Nostra podría depender también de Michele Greco, sobrino y homónimo del mafioso apodado “u’Papa”. Desde un punto de vista anagráfico, también podría volverse el nuevo capo de todos los capos Settimo Mineo, el padrino siciliano más anciano, de 85 años. Joyero de profesión, Mineo fue arrestado en diversas ocasiones, la última en 2018 acusado de ser el nuevo jefe del “mandamento” –zona de influencia en jerga mafiosa- de Pagliarelli en Palermo. Actualmente se encuentra en prisión y hay quien dice que, después de la muerte de Riina, fue justamente él el heredero designado.

Settimo Mineo fue arrestado en 2018 en Palermo, en una redada en la que cayeron otros 45 capos mafiosos Igor Petyx - AP

Aunque bajo la lupa de los equipos antimafia también hay alguien mucho más joven: Sandro Capizzi, de 42 años, hijo de Benedetto, jefe del clan de Santa Maria di Gesú. Otro nombre que se menciona es el de Giuseppe Auteri, apodado “Vassoio” (que en italiano significa bandeja), que se encuentra prófugo desde hace un año, es alumno del capomafia Calogero Lo Presti y que sería el tesorero del “mandamento” de Porta Nuova, uno de los más ricos, según Today.it.

Hablando siempre de herederos, pero de ese inmenso patrimonio económico que deja Messina Denaro, el punto interrogativo es inmenso. Nadie sabe quiénes son los destinatarios de la fortuna, ni siquiera los afortunados. El Corriere della Sera estimó que todo ese dinero acumulado en más de treinta años de negocios, extorsiones y demás business de Messina Denaro debería quedar en manos de su familia, “que es de sangre y de mafia”.

El punto es que más de la mitad de los parientes cercanos del “último padrino” se encuentra en la cárcel o bajo investigación. No obstante, es posible que otros mafiosos quieran ingresar en la gestión de ese tesoro oculto. “Cuándo y cómo esto podrá suceder y a nombre de quién -escribió el Corriere-, sólo podrán decirlo las investigaciones; o algún ‘sacudón telúrico’ que podría darse en los territorios de la provincia de Trapani, pero también de Palermo”.