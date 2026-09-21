Los líderes mundiales regresan a una ONU que lucha para mantenerse relevante

NUEVA YORK.– Los líderes mundiales se reúnen esta semana en Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas, atentos al regreso del presidente Donald Trump al estrado por segundo año consecutivo, con conversaciones centradas en la expansión de los conflictos en Medio Oriente y Ucrania y en los riesgos de la inteligencia artificial.

Casi 130 jefes de Estado se reunirán en un momento en que el orden surgido después de la Segunda Guerra Mundial se encuentra bajo presión y la propia ONU lucha por conservar su relevancia, mientras enfrenta los ataques de Trump, que redujo las contribuciones de Estados Unidos y retiró al país de decenas de organismos de Naciones Unidas.

Imagen del 17 de septiembre de 2026 de representantes votando sobre un proyecto de resolución durante una reunión de la Asamblea General, en la sede de la ONU, en Nueva York. La Asamblea General de la ONU aprobó el jueves una resolución que permite al presidente palestino, Mahmoud Abbas, participar en el debate general de este año por videoconferencia, tras la negativa de un visado por parte de Estados Unidos UN Photo - XinHua

El líder chino Xi Jinping, que intervino por última vez ante el gran encuentro diplomático mediante un video en 2021, no viajará a Nueva York y optará por mantener conversaciones bilaterales con Trump en Washington el jueves, lo que alimenta el debate sobre la relevancia de la ONU para abordar las crisis mundiales.

A la crisis financiera y de ánimo se suman los interrogantes sobre quién será el próximo líder de la organización de 80 años: el secretario general, António Guterres, concluirá su mandato a fines de 2026 y no hay por el momento un claro favorito en la carrera para sucederlo.

Estos días, el Consejo de Seguridad de la ONU, integrado por 15 miembros, podría celebrar reuniones de alto nivel sobre Ucrania, la inteligencia artificial y Medio Oriente, incluidas conversaciones con líderes árabes, dijeron diplomáticos.

A más de un año del comienzo del segundo mandato de Trump, “ya no diríamos que la ONU está en caída libre, pero sí que se encuentra estancada en una crisis sin un final a la vista”, afirmó Richard Gowan, del International Crisis Group.

“La ONU quizá ya no esté en cuidados intensivos como el año pasado, pero parece atrapada en un centro de atención de traumas durante el futuro previsible”, agregó Gowan.

Estados Unidos evitó perder su derecho a voto en la Asamblea tras pagar esta semana 725 millones de dólares en contribuciones al presupuesto ordinario, pero todavía le debe a la organización más de 1000 millones de dólares y mantiene sus reclamos de recortes y reformas.

El logotipo de la ONU Pamela Smith - AP

CRECEN LOS RIESGOS DE LA IA

La Asamblea se reúne poco después de que varios líderes de la industria de la inteligencia artificial pidieran una desaceleración coordinada en el desarrollo de esta tecnología y advirtieran que pronto podría mejorar por sí misma y escapar al control humano.

Guterres dijo que la IA será uno de los principales temas de discusión y sostuvo que los países que impulsan sus fronteras deberían establecer “barreras de protección comunes para evitar esta carrera hacia el abismo que algún día podría provocar un desastre gigantesco a nivel mundial”.

El secretario general impulsa desde hace tiempo una gobernanza global de la inteligencia artificial. En 2023, la ONU creó un organismo asesor sobre esta tecnología, integrado, entre otros, por ejecutivos tecnológicos, funcionarios gubernamentales y académicos.

La advertencia enfrentó a Guterres con Trump, que desestimó los riesgos de la IA como un “engaño” y afirmó que existe una “conspiración enfermiza” contra esta tecnología y que China se beneficiaría de las dudas sembradas sobre su desarrollo.

Escalada

Medio Oriente volverá a ser uno de los principales focos de las conversaciones, mientras la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán continúa impulsando la inflación mundial y desestabilizando la región. Los recientes avances de los militantes hutíes amenazan la navegación en el estratégico estrecho de Bab el-Mandeb y podrían provocar nuevos aumentos en los precios de la energía.

“Es muy difícil encontrar una solución militar para ese problema y la experiencia de los combates en Yemen demostró lo complicado que resulta llevar adelante intervenciones exitosas”, afirmó Guterres, quien añadió que el enviado de la ONU para Yemen realiza un “enorme esfuerzo” para impulsar las conversaciones.

Sin embargo, las negociaciones de paz permanecen estancadas, mientras Irán y Estados Unidos continúan intercambiando ataques y Trump amenaza con una importante escalada de la guerra.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, tiene previsto dirigirse a la Asamblea el miércoles.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu —sobre quien pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza, acusaciones que Israel niega—, hablará el jueves.

Equipos de defensa civil palestinos cargan con un cuerpo rescatado de entre los escombros de un edificio derrumbado en el que vivían familias palestinas desplazadas y que había sufrido daños importantes durante la guerra entre Israel y Hamás, en la Ciudad de Gaza, el 16 de septiembre de 2026 Jehad Alshrafi - AP

El presidente palestino, Mahmoud Abbas, tampoco asistirá personalmente al encuentro por segundo año consecutivo. Estados Unidos, un estrecho aliado de Israel, volvió a negarle la visa. El jueves, la Asamblea General votó a favor de permitir que Abbas participe mediante video.

También es probable que se celebre una reunión de alto nivel sobre el conflicto en Sudán al margen de la Asamblea, dijeron diplomáticos, aunque resulta poco probable que se produzca un avance diplomático.

UCRANIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

La guerra de Rusia en Ucrania, que lleva más de cuatro años desde que comenzó, también estará en la agenda.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, y el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se dirigirán a la Asamblea General. Es probable que Zelenski intente reforzar la posición de Ucrania de cara a lo que se prevé será otro invierno difícil, dijeron diplomáticos.

En esta imagen proporcionada por el Servicio Ucraniano de Emergencias, bomberos extinguen un incendio en viviendas particulares tras un ataque aéreo ruso en Sumy, Ucrania, el miércoles 16 de septiembre de 2026 Ukrainian Emergency Service

El Consejo de Seguridad no ha podido adoptar medidas para poner fin al conflicto porque Rusia, como miembro permanente, dispone de poder de veto.

Trump ha mostrado en ocasiones frustración por no haber conseguido negociar el fin de la guerra, un objetivo que declaró prioritario cuando inició su segundo mandato en enero del año pasado. El presidente estadounidense habló a comienzos de este mes con su par ruso, Vladimir Putin, pero no estaba claro si planeaba reunirse con Zelensky en Nueva York.

Guterres destacó el impacto de la guerra no solo sobre la población civil, sino también sobre la seguridad alimentaria y los precios de la energía.

“El bloqueo efectivo que existe en el mar Negro está generando enormes problemas que se suman a los provocados por la crisis de Medio Oriente, y creo que sería muy importante encontrar una forma de permitir que las exportaciones ucranianas y rusas de alimentos, fertilizantes y energía puedan realizarse de manera segura a través del mar Negro”, afirmó.

Agencia Reuters