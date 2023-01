Brasil: Lula Da Silva dijo que Jair Bolsonaro incitó la toma del Congreso, la Corte y el Planalto

escuchar

El presidente de Brasil, Lula Da Silva, habló luego de las manifestaciones y destrozos en la Corte Suprema, el Congreso y la Casa de Gobierno ubicada en el distrito federal de Brasilia y apuntó contra el expresidente Jair Bolsonaro por “incitar a través de las redes” a sus seguidores. Además, señaló que se trata de “algo nunca antes visto en la historia de Brasil”, y advirtió que a los culpables les caerá “todo el peso de la ley”.

En una improvisada cadena nacional desde la ciudad de Araraquara en el estado de San Pablo, el presidente sostuvo que Jair Bolsonaro incitó a la violenta movilización en la explanada de Brasilia. “No vamos a renunciar. Perdí otras elecciones y en ningún momento me vieron hacer alguna objeción al presidente electo en ese momento, en cambio el expresidente no solo lo estímulo sino que lo alienta por las redes sociales”, dijo Lula.

Sobre la movilización consideró que “han destruido los edificios luego de la invasión”, y que “todas esas personas serán encontradas y castigadas”. “No se puede atacar a la libertad democrática, la libre expresión”, afirmó y agregó: “Les pedimos a las personas que respeten las instituciones que fueron creadas para mantener el orden”.

El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla por Cadena Nacional. Captura de TV

En ese sentido, trató a los manifestantes como “fascistas fanáticos” y recordó que “nunca ocurrió en la historia de este país algo similar”. Incluso explicó que la izquierda ha tenido “gente muerta y gente desaparecida”, pero que “nunca un partido de izquierda tomó el poder judicial y el poder legislativo”.

“Decidí venir porque estaba en San Pablo y antes de volver quería darle la solidaridad al pueblo de araraquara y a las víctimas de la familias que perdieron familiares por las lluvias”, dijo tras leer el decreto y explicando por qué estaba en ese estado y no en Brasilia junto con el ministro de Desarrollo Regional .

Sin embargo, detalló cómo se enteró delas manifestaciones y responsabilizó también a Bolsonaro por lo ocurrido en esa localidad. “ Lamentablemente el genocida que dejó el poder casi no dejó dinero para cuidar a las personas de los desastres naturales ”, dijo.

“Comencé a ver en la televisión la invasión en la explanada y lamentablemente el que tiene que asegurar es la policía del distrito federal”, expresó y dijo: “Diría que hubo alguna incompetencia o mala fe de las personas que cuidan de la gente del DF, porque ellos están guiando a los manifestantes en las marchas”.

Aproveitaram o silêncio do domingo, quando ainda estamos montando o governo, para fazer o que fizeram. E vocês sabem que existem vários discursos do ex-presidente estimulando isso. E isso também é responsabilidade dele e dos partidos que sustentaram ele. — Lula (@LulaOficial) January 8, 2023

Además, recordó que “el 30 de diciembre durante mi toma de posesión, los policías estaban guiando a los bándalos y no hacían nada para mantener la seguridad”. Por eso, aseguró: “ Los policías no quedarán impunes porque no generan confianza a la sociedad brasileña ”.

“Hay que garantizar que eso no vuelva a pasar en Brasil, que sean castigadas de forma ejemplar para que nadie más pueda cargar la bandera para ir a romper la instituciones brasileñas. Eso nunca había pasado en este país”, explicó.

En suma, adelnató su próximo paso: “Voy a volver a Brasilia y visitar los tres palacios, y pueden tener la seguridad que eso no va a impedir que yo siga, vamos a investigar quién pagó los buses, los alojamientos y la comida de esa gente”.

LA NACION