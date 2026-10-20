Lula desafía a Bolsonaro a revelar sus cuentas y prepara una ofensiva judicial para impugnar su candidatura

BRASILIA.– A cinco días del balotaje más reñido de los últimos años, el presidente Luiz Inacio Lula da Silva presentó este martes una petición formal ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) para levantar el secreto bancario, fiscal y telefónico tanto suyo como de sus familiares directos de los últimos ocho años.

La medida, sin embargo, está condicionada a que su adversario, el senador Flavio Bolsonaro, y el clan del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) adopten exactamente la misma providencia, apuntando directamente a las empresas y cuentas offshore que la justicia y la prensa vienen rastreando en torno a la familia de su contrincante.

Lula da Silva saluda a sus seguidores durante un mitin de campaña en Porto Alegre SILVIO AVILA - AFP

La maniobra traslada la pulseada por la transparencia y las acusaciones cruzadas de corrupción al centro de la justicia. Con sondeos que marcan un virtual empate técnico, pero con Flavio adelante numéricamente, el movimiento intenta arrinconar al bolsonarismo frente al electorado indeciso y desgastar a la campaña opositora.

“Estoy dispuesto a que la sociedad brasileña sepa quién es ladrón en este país, quién es corrupto. Quiero ver si él (Flavio) tendrá coraje de levantar su secreto bancario y telefónico”, dijo Lula este martes en San Luis, estado de Maranhão, noreste de Brasil, durante una actividad de campaña.

Já apresentei o pedido para derrubar meu sigilo. Protocolamos pedido para liberar os dados dos meus filhos e da @JanjaLula também. Agora, o Brasil quer saber se Flávio Bolsonaro fará o mesmo. pic.twitter.com/143vHlTClu — Lula (@LulaOficial) October 20, 2026

Supuesta injerencia

La ofensiva judicial no se limita al pedido de transparencia. En paralelo, el equipo de Lula solicitará también este martes al TSE la anulación de la candidatura de Flavio Bolsonaro, según indicó una fuente de la campaña del presidente.

El recurso, que buscará impugnar la postulación del senador, se basa en una supuesta “injerencia” de Meta en la contienda. Según esa fuente, el gigante tecnológico estadounidense habría incurrido en una “manipulación algorítmica” destinada a perjudicar al mandatario en la búsqueda de su cuarto mandato.

“Lula está en una situación de desventaja numérica en las encuestas y necesita tener la iniciativa política en esta última semana”, dijo a LA NACION Leandro Gabiati, doctor en Ciencia Política y director de Dominium Consultoría en Brasilia.

“El desafío forma parte de esta lógica: provocar al adversario, obligarlo a responder y tratar de desgastarlo”, agregó.

Lula da Silva saluda a sus seguidores durante un mitin de campaña en Porto Alegre SILVIO AVILA - AFP

El analista subrayó, sin embargo, que existen límites en esta estrategia: “En una elección tan polarizada, las acusaciones de corrupción no alteran las convicciones de quienes ya tienen una posición definida y difícilmente modifican el comportamiento de los electores indecisos. El elector que todavía no tomó una decisión probablemente esté esperando respuestas más concretas sobre sus problemas cotidianos, especialmente la economía, el costo de vida y la seguridad pública”.

En la última encuesta de Datafolha, publicada el jueves pasado, Flavio Bolsonaro reúne el 47% de las intenciones de voto contra 45% de Lula, una diferencia dentro del margen de error de dos puntos.

En votos válidos, el senador suma 51% y el presidente, 49%. En la primera vuelta, del 4 de octubre, el senador obtuvo 47,03% de los votos válidos y Lula, 45,16%, con una diferencia de 2,2 millones de votos.

Secreto bancario

La petición sobre el secreto bancario, firmada por Lula, fue leída en el cuartel general de la campaña petista en Brasilia por el secretario nacional de Comunicación del Partido de los Trabajadores (PT), Éden Valadares, junto al abogado del PT Angelo Ferraro. El texto autoriza la apertura de los datos del presidente; de su esposa, “Janja” da Silva; y de sus hijos Lurian, Marcos Claudio, Fabio Luis, Sandro Luis y Luis Claudio. Propone además que la información se divulgue a través del TSE o de otro sitio de acceso público.

Del otro lado, la petición exige idéntica providencia de Flavio y de sus familiares: el exmandatario Jair Messias Bolsonaro, Rogeria Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro y Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, esposa del candidato.

Imágenes de Flavio Bolsonaro y su compañero de fórmula, Alfredo Gaspar, aparecen en la pantalla de una máquina de votación electrónica Eraldo Peres - AP

El desafío alcanza también a las personas jurídicas de las que los candidatos sean socios o administradores, o en cuyas cuentas figuren como responsables financieros o “usuarios máster”. En el caso de Lula, la campaña indicó que hay una sola: LILS Palestras, Eventos e Publicações, de la que el presidente es socio no administrador.

La lista atribuida a Flavio es más larga. Citando informaciones de prensa, el documento menciona un estudio unipersonal de abogacía, la aseguradora All In One, la empresa Bolsonaro Digital y Bravo Grafeno Tecnologia e Inovação, que según el texto comparte domicilio con el llamado “Careca do INSS”, figura central del escándalo de descuentos irregulares a jubilados.

Menciona también Alcazar Holdings, una empresa offshore registrada en la isla de Madeira, en Portugal, propiedad del abogado Willer Tomaz, “en cuya cuenta bancaria el candidato Flavio Bolsonaro figuraría como usuario máster, según una investigación de la Policía Federal divulgada por la prensa”, dice textualmente el documento.

“La divulgación pública de los datos bancarios, fiscales y telefónicos de los dos candidatos antes del próximo miércoles 21 es fundamental para que la población brasileña esté debidamente informada y pueda decidir libremente a quién votar”, sostiene el texto firmado por Lula, que invoca el artículo 14 de la Constitución sobre la probidad administrativa y la moralidad para el ejercicio del mandato.

Imágenes del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca la reelección, y su compañero de fórmula Geraldo Alckmin aparecen en la pantalla de una máquina de votación electrónica Eraldo Peres - AP

“Hoy llegó la hora de la verdad”, dijo Valadares tras la lectura. “Fueron muchas semanas de crisis, de confusión, de cobertura en los noticieros que pudo haber generado una incomprensión en parte de la población sobre quién es quién, quién está involucrado con quién.” Y agregó: “Hoy el presidente Lula marca, en la historia de la política brasileña, un desafío sin igual. El que no debe, no teme”.

El dirigente fue más allá: “Nuestro adversario es investigado por corrupción en dos causas en la Justicia. El presidente Lula es un hombre honesto, tiene la vida limpia”.

En septiembre, tras el levantamiento del secreto de una de esas investigaciones por parte del Supremo Tribunal Federal, la campaña petista comenzó a difundir piezas que señalaban a Flavio como investigado por corrupción y lavado de dinero en el marco del caso Banco Master, en una causa abierta en julio sobre el financiamiento de Dark Horse, una película homenaje a Jair Bolsonaro.

Quantos aqui já foram presos por corrupção? Só você , Lula! pic.twitter.com/XCojFnPIIY — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 19, 2026

Según reveló en mayo el sitio Intercept Brasil, el senador negoció con Daniel Vorcaro, exdueño del Banco Master y detenido desde marzo, un aporte de unos 134 millones de reales -unos 24 millones de dólares- para la producción, de los cuales al menos 61 millones habrían sido efectivamente desembolsados.

Valadares confirmó que la apertura de los datos de Lula depende de lo que haga su rival: “Si él abre, nosotros también abriremos”. Consultado sobre por qué el presidente no divulga sus datos sin esperar a su adversario, respondió: “Si fuera candidato único, sí, pero tenemos dos candidaturas. El presidente no está haciendo un desafío para probar su inocencia, que el pueblo brasileño conoce, sino para mostrar quién realmente debe y quién realmente está enredado”.

El abogado Ferraro precisó que la petición ya fue presentada ante la presidencia del TSE y que debe seguir un trámite de distribución a uno de los jueces. La campaña petista aseguró que no conversó sobre el tema con el presidente del tribunal, Kassio Nunes Marques, y que se limitó a protocolar el pedido.

La campaña de Flavio no se había pronunciado este martes sobre el reto lanzado por el oficialismo. El presidente brasileño había propuesto por primera vez este desafío el domingo, durante el debate presidencial en la red Bandeirantes. El senador evitó entonces responder si lo aceptaría, dijo que no tenía nada que esconder y contraatacó acusando al presidente de manejar dinero “por fuera”.

Al término del debate, recurrió a la ironía. “(Lula) Propone el quiebre del secreto telefónico cuando ni siquiera tiene celular”, dijo el senador, y aseguró que todos sus bienes están declarados ante el fisco.